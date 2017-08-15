Почему выгодно быть "белой вороной"
Как раскрыть свой потенциал
Мой практический опыт говорит о том, что люди стараются использовать простой путь – копировать другого человека, повторять за ним. А потом они жалуются на то, что результат совсем не тот, который ожидаелся. Почему мы зачастую стараемся делать то, что делают другие люди, а в результате становимся их жалким подобием и добиваемся небольших результатов? Ответ прост: копируя других, мы теряем свою индивидуальность.
Например, почитательницы различных женских и любовных тренингов часто рассчитывают получить универсальные рецепты, позволяющие достичь поставленных задач. Каково же их разочарование, когда выходя после обучения в мир, они сталкиваются с совершенно новыми реакциями мужчин, и их заученные поведенческие и эмоциональные "штуки" выглядят нелепо и нелогично в ситуациях с конкретным мужчиной. А происходит это именно потому, что они теряют свою индивидуальность, копируя поведение тренеров, и оказываются абсолютно неприспособленными к построению взаимоотношений с мужчинами.
Такая же проблема с "историями успеха", когда человек старается повторить чей-то путь. То, чем занимается ваш друг и что приносит ему доход, в вашем случае может не сработать только потому, что ваша индивидуальность, возможно, не позволяет вам аналогичного поведения в бизнесе.
Как же отыскать эту уникальную индивидуальность?
Следуйте за своей мечтой
Фантазируйте как ребенок, несмотря на все "но", "если" и "вдруг". Запишите свои идеи (даже самые безумные на первый взгляд) на лист бумаги. Так у вас получится детализированный формат конечного результата.
Продумайте поэтапно, как вы будете реализовывать свою мечту. Проанализируйте, что вам понадобится для достижения цели – какие ресурсы? Основной секрет этого этапа заключается в том, что вы продолжаете мечтать, но мечтаете уже по делу, рассуждая о конкретных и реальных действиях.
Ничего не бойтесь
Типичная стратегия неуспешных и неэффективных людей – придумать что-нибудь, помечтать, а затем сразу включать внутреннего критика, тем самым, блокируя себя от действий в направлении своей мечты. Такие люди, вечно разочарованные в перспективе, сами блокируют себя от всего нового в жизни. А для кого-то критиковать мечту – это вторичная выгода: лишь бы ничего не делать. Но это – уже совсем другая история.
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