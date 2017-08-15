Почему выгодно быть "белой вороной"

Вопрос, который начинают задавать себе люди со школьной скамьи: быть уникальным или стараться не выделяться? Многие придерживаются второго варианта, ведь он проще. Единицы стремятся проявить свою индивидуальность. Но быть белой вороной все-таки выгоднее, чем обычной серой мышкой.

Как раскрыть свой потенциал

Мой практический опыт говорит о том, что люди стараются использовать простой путь – копировать другого человека, повторять за ним. А потом они жалуются на то, что результат совсем не тот, который ожидаелся. Почему мы зачастую стараемся делать то, что делают другие люди, а в результате становимся их жалким подобием и добиваемся небольших результатов? Ответ прост: копируя других, мы теряем свою индивидуальность.

Например, почитательницы различных женских и любовных тренингов часто рассчитывают получить универсальные рецепты, позволяющие достичь поставленных задач. Каково же их разочарование, когда выходя после обучения в мир, они сталкиваются с совершенно новыми реакциями мужчин, и их заученные поведенческие и эмоциональные "штуки" выглядят нелепо и нелогично в ситуациях с конкретным мужчиной. А происходит это именно потому, что они теряют свою индивидуальность, копируя поведение тренеров, и оказываются абсолютно неприспособленными к построению взаимоотношений с мужчинами.

Такая же проблема с "историями успеха", когда человек старается повторить чей-то путь. То, чем занимается ваш друг и что приносит ему доход, в вашем случае может не сработать только потому, что ваша индивидуальность, возможно, не позволяет вам аналогичного поведения в бизнесе.

Как же отыскать эту уникальную индивидуальность?

Подумайте, в чем ваш талант? А что вы делаете хорошо и легко? В чем вы точно разбираетесь, в чем вы эксперт?

Проанализируйте, при каких обстоятельствах вы чувствовали себя на высоте? Как вы поняли, что вы достигли сверх результата и даже момента триумфа? Запомните все, акцентируйте свое внимание на моменте триумфа. Что вы почувствовали, что увидели и даже услышали (например, какая мелодия ассоциируется у вас с вашим индивидуальным успехом)? Запомните это состояние, и пусть эта мелодия будет психологическим якорем, триумфальным гимном, возвращающим вас в приятное состояние.

Следуйте за своей мечтой

Фантазируйте как ребенок, несмотря на все "но", "если" и "вдруг". Запишите свои идеи (даже самые безумные на первый взгляд) на лист бумаги. Так у вас получится детализированный формат конечного результата.

Продумайте поэтапно, как вы будете реализовывать свою мечту. Проанализируйте, что вам понадобится для достижения цели – какие ресурсы? Основной секрет этого этапа заключается в том, что вы продолжаете мечтать, но мечтаете уже по делу, рассуждая о конкретных и реальных действиях.

Ничего не бойтесь

Типичная стратегия неуспешных и неэффективных людей – придумать что-нибудь, помечтать, а затем сразу включать внутреннего критика, тем самым, блокируя себя от действий в направлении своей мечты. Такие люди, вечно разочарованные в перспективе, сами блокируют себя от всего нового в жизни. А для кого-то критиковать мечту – это вторичная выгода: лишь бы ничего не делать. Но это – уже совсем другая история.