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Особенности флирта в отпуске

Фото: GLOBAL LOOK press
Лариса Аханова

Лариса Аханова блогер

 Путешественница, travel-эксперт, pr-директор компании TEZ TOUR, бывший журналист РБК-ТВ.
В моих поездках флирт не входит в обязательной список туристической программы. Я просто очень наблюдательна, и меня занимают национальные особенности мужчин разных возрастов. Это как чтение потрясающе интересной книги, в которой несколько параллельных жанров и сюжетов, история и культура страны, и, конечно же, юмор. Представляю список стран, где можно не только встретить интересных мужчин, но и получить увлекательные знания об особенностях национального характера.
прочитано 628 раз

Литва

Литовцы в основной массе - голубоглазы, симпатичны, но медленно переключаются со своего скоростного режима. За стандартные семь дней отпуска не управиться. Лучше заложить пару недель, а то и несколько лет своей жизни, если экземпляр редкий. В любом случае есть шанс, что вы устанете и сойдете с дистанции первой. И неважно, что вы выглядите как мисс Мира и знаете сто рецептов приготовления цеппелинов...

США

Америка – идеальное направление для того, чтобы придумать свой сценарий голливудской мелодрамы и разыграть его в аутентичных декорациях. Ничего невозможного нет! Даже хороший английский – не главное. Просто позвольте себе быть не той, кто вы есть на самом деле. Сыграйте роль. Если ничего своего на ум не идет – возьмите за основу любой из фильмов. Только не надо драмы, пожалуйста.

Проще всего это сделать в Нью-Йорке. Истории, случаи и моменты здесь буквально витают в воздухе. Достаточно просто начать игру. Классический сценарий: ланч на Wall Street, прогулка в Central Park. Мои личные рекомендации: Трайбека, Гринвич Вилладж и Сохо. Отлично вписаться в ваш сценарий может и Нью-Джерси. Обычно самые красивые истории о любви и карьере начинаются здесь.

Фото: GLOBAL LOOK press

Греция

Греческие островитяне – тот тип мужчин, которых лучше обходить стороной. Ведь они – квинтэссенция вековых традиций, робости и давления родственных связей. Это не плохо и не хорошо. Их просто сложно понять. Впрочем, у гречанок же это как-то получается… Главные характеристики: гостеприимство и правильное понимание жизни в духе "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда". В переводе на греческий это означает, что обед, ужин, сбор оливок и графин домашнего вина – дело святое. А тебя не всегда будут ждать под луной ради романтической встречи.

Другое дело – жители Афин. Столичные мужчины расширили свои горизонты учебой в ведущих университетах мира, карьерой в международных корпорациях и отличаются верным, давно подзабытым мужским подходом к жизни.  

Малайзия

Идеальное место, чтобы познакомиться с австралийцами. В Куала-Лумпуре у вас не будет шанса не нарваться на симпатичных представителей Зеленого континента. Мне кажется, что пограничный контроль Сиднея или Аделаиды специально выпускает только таких – загорелых, шумных, высоких, хорошо сложенных, голубоглазых и исключительно моложе 35. Австралийцы активны, охотно ввязываются в любой table talk и завязывают знакомства прямо в очереди на лифт башен Петронас. Главные темы для разговора, сражающие австралийцев наповал – серфинг, дайвинг на острове Сипадан и кумулятивный эффект у коал.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Грузия

А сейчас будет ломка стереотипов. Настоящие грузины рыжеволосы, голубоглазы, легко смущаются, очень тактильны, обладают чувством юмора, которое идеально ложится на второй-третий бокал "Саперави". С ними легко с первой минуты, так как грузины – настоящие гедонисты. Все что им нужно – вино, вкусная еда, душевные разговоры, музыка и особая атмосфера тепла, уверенности в завтрашнем дне.

Молодое поколение в этой стране – европейское, успевшее отучиться в Европе и США, с широким кругозором. Более того, есть экземпляры, которые запоминаются на всю жизнь сходством с королевскими особами. На ресепшен в каком-нибудь модном тбилисском отеле запросто можно встретить администратора, как две капли похожего на принца Гарри.

Финляндия

В холодной северной стране живут вполне себе горячие парни. Не знаю, что на них влияет больше – многочисленные сауны или спиртное, но веселее и зажигательнее финнов, пожалуй, только ирландцы.  

Мужчины-финны созданы для дружбы. С ними легко и просто. Если вдруг вы растопите их сердце – вам гарантированы самая комфортная и преданная friend-зона, внимание и какое-то радостное ощущение того, что в этой стране у вас есть друг, который может примчаться из Вуокатти в Хельсинки (это как из Вологды в Москву), встретить в аэропорту и выпить с вами кофе.

Кстати, о "растопить сердце". С этим просто. Скажите, что финские озера прекраснее побережья Мальдив (и это правда), копченая на дощечках форель в миллионы раз лучше любого тунца или марлина (еще одна правда), а уютные коттеджи в лесу дадут 100 очков средиземноморским виллам (даже не сомневайтесь). И главное – соблюдайте дистанцию. Общайтесь с человеком "на мягких лапах" и с уважением к его личному пространству.     

14 августа 2017, 14:59

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