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Волшебная сила самовнушения

Фото: GLOBAL LOOK press\Robert Kneschke
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Что за механизмы могут помочь нам убедить себя в чем-то? Как использовать это свойство себе во благо? Или, быть может, самовнушение – это просто сказка, придуманная психологами и растиражированная околонаучной прессой?
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Самовнушение на самом деле помогает в достижении целей, нужно лишь правильно настроиться на процесс.

Человек может убедить себя в чем угодно, и разубедить его порой бывает сложно.

В популярном советском фильме главная героиня, используя самовнушение, пыталась изменить личную жизнь, начиная каждое утро с фразы: "Я – самая обаятельная и привлекательная!". Можно, конечно, по-разному относиться к этому. Но нельзя отрицать, что проговаривание той или иной информации, в которую веришь, – дело стоящее.

Самовнушение – это ежедневная работа над собой. Человеческий мозг так устроен, что он не всегда верит в какие-то постулаты, которые мы пытаемся ему навязать. Убеждая себя каждый день, что курение вредно, мы все равно продолжаем смолить. Говоря себе, какие мы красивые, стройные и неотразимые, переживаем из-за комплексов. Самовнушение не работает. Почему? По одной простой причине: вы сами не верите в то, что говорите себе! Однако, вы хотите добиться результатов. Поэтому я предлагаю начать с другого.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Во-первых, нужно полюбить себя и поверить в себя. Что бы вы ни говорили, но вредные привычки, лишний вес, комплексы существуют только потому, что вы себя не любите – вам плевать на свое здоровье, вы так привыкли. Задайтесь хоть раз вопросом: зачем я курю? Почему ем жирное? Почему не могу вести здоровый образ жизни и начать заниматься спортом? Убеждать себя надо не в том, что вы – обаятельны и привлекательны, а в том, что начнете заниматься спортом, сядете на диету. Только не надо строить долгосрочных планов, так они никогда не осуществятся. Надо назначать себе конкретный день: завтра иду на фитнес, сегодня не ем на ночь. Проявлять силу воли каждый день – вот ваша главная задача. Заставляйте себя что-то делать – это лучший способ самовнушения. Мобилизуйте свой организм при помощи не размытых фраз, а действий. Убеждайте себя не сворачивать с выбранного пути, а идти до конца. Дисциплинируйте себя.

В вашем разговоре с собой не должно быть слова "будет" – оно очень неопределенно и оставляет лазейки для подсознания. Будет? Когда оно еще будет! Хочу, иду, делаю, работаю – вот слова, которые помогут уверить себя в конкретике и неотложности вашего собственного решения. Только так можно добиться успеха – работая и проговаривая каждый день ваше стремление к чему-то.

У многих есть внутренние страхи, от которых им бы хотелось избавиться. Фобии могут преследовать человека с самого детства, как, например, боязнь собак или воды. Нельзя от этих страхов избавиться как по мановению волшебной палочки, сказав себе: "Все, я больше не боюсь!" Подобное могут единицы, имеющие огромную силу воли. Невозможно сказать себе, стоя на морском берегу: "Я не боюсь", а потом войти в воду и поплыть. Но если есть желание, вы можете все изменить.

Честно скажу, это сложнее, чем может показаться. Это кропотливая работа. Возможно, потребуется помощь квалифицированного психолога, чтобы побороть свои страхи. Однако вы можете сказать себе: "Я хочу избавиться от водобоязни и завтра иду в бассейн, чтобы научиться плавать. Я не пропущу ни одного занятия и перестану бояться воды". Вот, что вы должны внушать себе изначально – и на следующий день пойти в бассейн. Тем более, там есть инструктор, который будет следить, как вы учитесь и преодолеваете свой страх. Только после того, как вы освоите азы плавания, сможете самостоятельно держаться на воде, вы перестанете бояться.

В вопросах преодоления страхов и в стремлении избавиться от недостатков начинать нужно с главного – определите для себя, действительно ли вы этого хотите. С этого начнется ваша работа над собой, ваши сеансы самовнушения. Обозначайте для себя цели и задачи, каждый день проговаривайте, что необходимо сделать завтра.

То, что вы можете сказать себе без какой-либо конкретики, ваш мозг воспримет как необязательное и проигнорирует. Сила работы над собой, сила самовнушения заключается в том, чтобы всегда быть честным с самим собой.

Даже героине всем известной комедии, для того чтобы поверить в себя, не хватило просто ежедневного повторения фразы: "Я – самая обаятельная и привлекательная" – понадобились решительные действия. Она пекла печенье, обновляла гардероб, училась общаться с мужчинами. И в конечном итоге поняла: надо быть честной с собой, делать то, что нравится, быть такой, какой создала природа. Ведь та цель, которой она добивалась под руководством подруги, была навязана ей. Ее цель изначально  была другой – просто стать уверенней в себе, полюбить себя. И этого она добилась. 

5 июля 2017, 13:45

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