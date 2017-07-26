Как избежать развода

Все чаще в современном мире мы сталкиваемся с проблемой разводов. Психологи утверждают, что это, в первую очередь, связано с изменением характера семейных ценностей.

К сожалению, мы часто представляем свое будущее, основываясь только на чувствах и считаем, будто этого достаточно для крепкого союза. На самом деле, как показывает жизнь, одной любви может быть недостаточно. Поддержка, крепкая опора, благодаря которой сможет справиться с любыми трудностями, взаимопонимание – это и есть главный фундамент крепкой семьи, способный устоять перед любыми сложностями, которые рано или поздно появляются в любой паре.

Попробуем разобраться на примерах, что становится причиной несчастья и поводом к будущему разводу.

Брак как повод расслабиться

Важно помнить, что отношения не заканчиваются штампом в паспорте или началом совместного проживания. Многие ошибочно считают, что как только они начинают жить вместе, можно расслабиться. Нет, наоборот. Теперь все только начинается.

Усталость и апатия

Не стоит списывать на быт свои эмоции и усталость: "Болит голова, потому что целый день готовила", "Устала на работе". Это неприятно слышать вашей второй половине. Вспомните – когда вы встречались, вы находили время, даже приходя уставшей с работы, собраться и пойти на свидание. Вы не отменяли встречу только потому, что у вас нет сил. Все устают. Но от этого не должна страдать личная жизнь.

Не говорите постоянно, что вы чем-то заняты. В противном случае, ваш мужчина начнет сначала подсознательно искать человека, который свободен. Если вторая половина хочет общения, а вы находите отговорки и игнорируете, то это заставит его уходить из дома, встречаться с друзьями, с кем-то общаться.

Вынос сора из избы

Если у вас конфликты или проблемы, их надо решать самостоятельно: советы друзей, коллег и знакомых могут сыграть с вами злую шутку, и это только усугубит ситуацию. Никто не знает вашего мужа лучше, чем вы. А если вы его не знаете, то ваша подруга тем более.

Как правило, все люди любят приукрашивать отношения. Вы можете так описать своего мужа, что ваша подруга нарисует в воображении совершенно жуткую ситуацию исходя из ваших слов. Лучше обращаться к специалисту, который подскажет верный путь решения проблемы.

Охлаждение

Многие пары, прожив достаточно долгое время вместе, начинают замечать, что уделяют меньше внимания друг другу. Все чаще случаются задержки на работе, встречи с друзьями и подругами, иногда кажется, что людям нечего сказать друг другу. Именно в такой критический момент стоит пересмотреть ваши отношения и найти точки сближения. Начните уделять больше времени своей половинке, найдите качества, за которые вы ее или его полюбили. Не акцентируйте свое внимание на недостатках. Они будут всегда, а близкий человек может уйти и не вернуться.

Проблемы в интимной сфере

Ни для кого не секрет, что гармоничная интимная жизнь – главная составляющая крепкой семьи. Благодаря ей между супругами возникает тонкая нить, которая связывает их на всю жизнь. Рождение ребенка - серьезное испытание семьи на прочность. Зачастую, женщина отдает все свое внимание новорожденному и совершенно забывает о муже. Он чувствует себя покинутым и одиноким. Не допускайте этого. С первых дней привлекайте его к уходу за малышом, устраивайте совместные прогулки и "вылазки" на природу, походы в гости и так далее. Ребенок не должен наносить ущерб отношениями в паре.