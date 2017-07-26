Назван способ избавиться от тревог и негатива

Все авторы

Самое читаемое

Наталья Фриске сообщила о раке
Пугачева в вызывающем мини пришла на рандеву к Вайкуле
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Среда 26 июля
Лента новостей
17:46
Яростный Трамп набросился на трансгендеров
17:27
В Москве около Внуково похитили девушку
17:19
Распоясавшуюся Америку назвали источником опасности
17:19
В развитых странах заканчиваются сперматозоиды
17:15
Дебютные роли известных актеров
16:54
В киевской многоэтажке прогремел взрыв
16:54
Пять лучших сериалов о сексе
16:48
Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут (видео)
16:43
Киев нанес коварный удар "обдолбанному" Саакашвили
16:32
Мать опозорила Диану Шурыгину
16:23
Из "Игры престолов" сделали порно
16:22
Метящий в президенты кот Барсик пообещал вернуть Аляску
16:15
В Москве установили памятник Ивану Грозному
16:03
Обнищавший Киев обязали вернуть Москве 3 миллиарда
15:54
В Корее показали шпионский телефон-банан
15:42
Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере
15:34
Умер режиссер Александр Столяров
15:32
Звезде "Дома-2" дали тюремный срок
15:24
В Москве поймали пьяных водителей автобусов
15:04
Экс-глава банка "Югра" отверг причастность к махинациям
15:02
Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика
14:59
Земле угрожает триллион комет-убийц
14:47
Известная актриса отказалась поверить в неутешительный диагноз
14:45
Киев устроил новую подлость Донбассу
14:36
Названы самые популярные места отдыха россиян
14:32
Чудовищная авария с байкером попала на видео
14:06
Московский хиромант признался в педофилии
14:03
Порошенко грозит тюрьма за "шоколадные шашни" с Россией
13:57
Москва открыла окна за МКАД
13:45
Водонаева мучается перед свадьбой
13:40
Семейное фото Агутина и Варум назвали кадром века
13:31
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
13:26
Рогозин представил веселую балладу о грустной любви (видео)
13:13
На набережных Москвы-реки появятся километры пешеходных маршрутов
13:07
Ко Дню ВМФ военные получат роскошный смартфон
13:03
СБУ выдворила российскую журналистку
12:52
Реконструкция Щелковского шоссе завершена
12:52
Певица Алсу откровенно о муже и другой женщине
12:47
В Москве две женщины с ножом напали на прохожего (видео)
12:45
Дело Улюкаева отправили в Генпрокуратуру
12:37
Актер Сергей Жигунов погасил долг в деле о банкротстве
12:29
На гаишников напали пьяные односельчане
12:21
Панина поздравляют с окончательной победой
12:20
Копенкина начала заикаться из-за Шаляпина
12:18
Трампа загнали в угол ради санкций
12:07
В Финляндии пройдет чемпионат по мытью окон
11:55
Беспокойный мужчина укусил полицейского в центре Москвы
11:52
Большой Фестиваль Италии впервые прошел в Москве
11:49
Жена украинского маньяка сделала страшное признание
11:48
Порошенко признал независимость Донбасса
11:42
Курс доллара просел на открытии торгов
11:37
Самые брутальные голливудские мужчины
11:35
59-летняя Кондулайнен выбрала платье для свадьбы
11:29
В Москве у Героя России украли сумку с документами
11:23
Россияне все чаще выбирают курорты Минвод
11:22
В Москве араба с телефоном приняли за террориста
11:13
Во время ремонта коттеджа звезды "Дома-2" произошел несчастный случай
11:09
В Перми работница банка обокрала пенсионера
11:03
В США снимут мультфильм о принцессе-алкоголичке
11:02
Ребенок попал в реанимацию после падения с валуна
10:55
Восьмилетний мальчик на два дня заблудился в лесу
10:27
Что повышает риск развития болезни Альцгеймера
10:24
В РЖД опровергли опасность московских электричек
10:16
Пьеха шокировала сильно располневшей фигурой
10:12
Где пройдет "Евровидение-2018"
10:08
На выступлении Трампа развернули флаг СССР (видео)
09:56
В Югре объявлен режим ЧС из-за горящих лесов
09:43
Зачем США откладывают назначение посла в России
09:43
Расследование бойни под Тверью завершено
09:35
Полсотни человек отравились макаронами в Москве
09:30
Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании
09:27
На западе Москвы угнали Mercedes за 6,5 млн
09:19
Татьяну Овсиенко жестоко обманули
09:19
В Екатеринбурге на парковке сгорели три машины
09:11
В Казахстане родилась девочка-гигант
09:05
Меланхоличный бегемот распугал людей на АЗС (видео)
08:50
В центре Москвы произошел пожар
08:41
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
08:38
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
08:25
"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус
08:14
Авиакомпания Delta оправдалась за снятие россиянина с рейса
08:05
"Иванушек International" преследует злой рок
08:03
Названа опасность подмосковных электричек
21:55
Умерла вдова Фрэнка Синатры
21:49
В Москве трактор протаранил мотоцикл
21:44
В России обменяют старые iPhone на новые
21:43
Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
21:40
Ефимова взяла бронзу чемпионата мира
21:24
У известного футболиста нашли рак
21:12
Шаляпин снова живет с Копенкиной
21:12
Водителей в час пик убивает воздух
21:08
Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
20:54
Москвич из окна обстрелял прохожих
20:40
Агния Дитковските развелась с мужем
20:40
Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана (фото)
20:34
Хороший урожай связали с загрязнением атмосферы
20:21
Украина продолжает гадить в Крыму
20:07
Директор об опухоли Бориса Моисеева
20:01
Под Новосибирском конь убил 6-летнего мальчика
19:48
Причину депрессии обнаружили в мозге
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В счастье Пугачевой и Галкина засомневались
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!
Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
Блоги

Назван способ избавиться от тревог и негатива

Фото: GLOBAL LOOK press
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Здоровье души и тела зависит от комбинированного подхода. В первую очередь, важно солнечное питание. В основном, это вегетарианский рацион, причем речь идет о продуктах, которые выросли под солнцем. Важно, чтобы эти продукты произрастали в том же месте, где человек родился и проживает – в радиусе 1000-2000 километров. Помимо этого, важно душевное равновесие.
прочитано 699 раз

Аутотренинги – великая вещь. Я занимаюсь этим уже больше 30 лет. Такие тренировки пришли к нам из Раджа йоги. Они хороши тем, что в течение одного сеанса человек способен полностью расслабиться, погрузиться в состояние релакса. Это помогает быстро засыпать, хорошо высыпаться, управлять своими снами, вытеснять ранее пережитые стресс, обиды, гнев. За счет этого происходит разогрев крови, укрепление иммунитета. Для очень занятых людей, которые занимаются бизнесом, ежедневно страдают от каких-то переживаний, – это очень действенный способ.

Вообще, аутотренинг – это разновидность самогипноза, которая пришла к нам из глубины веков и очень неплохо "прижилась", хорошо адаптировалась к логике современного человека. Хотите попробовать? Выберите удобную позу – такую, в которой можно долго просидеть и не захотеть ее сменить. Не употребляйте никаких возбуждающих продуктов (чай, кофе, лук, чеснок). Постарайтесь заниматься в одно и то же время, развивайте рефлексы – вы сможете наработать их достаточно быстро. Если следовать этим советами, можно получить очень неплохой результат в короткие сроки.

Фото: youtube.com

Напоследок могу предложить простое упражнение, которое называется Шавасана (поза трупа, или поза мумии). Нужно лечь на спину, ноги на ширине плеч. Лежать лучше на удобном коврике, кровати или диване – таким образом, упражнение можно делать перед сном.  Голова, шея и спина должны находиться на одной линии, левую руку положите на сердце, а правую – в область печени. Обратитесь к богу с мыслями о любви, ощутите ее и с этим чувством усните. Если вам удастся хотя бы вызвать чувство тепла, а еще лучше – продлить его на всю ночь, то это уже хорошо. Такой прием поможет видеть очень хорошие, приятные сны. 

26 июля 2017, 12:04

комментарии

Политика

Меркель и Макрон толкают Порошенко на самоубийство
Трампа загнали в угол ради санкций
Зачем США откладывают назначение посла в России
Савченко обложила матом Украину (видео)

Шоу-бизнес

Мать опозорила Диану Шурыгину
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
Подруга врезала оскорбившему Калашникову Шаляпину
Звезде "Дома-2" дали тюремный срок

Проишествия

Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
Младенца "накачали" героином сразу после рождения

Lifestyle

Из "Игры престолов" сделали порно
Пять лучших сериалов о сексе
Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика
Актер Сергей Жигунов погасил долг в деле о банкротстве
Шоу-бизнес

Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа

Женщина устала от шума
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко жестоко обманули

Певица может больше не увидеть своих родителей
Происшествия

Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут (видео)

Русофобу из Санкт-Петербурга вбили уважение к соотечественникам
Политика

Распоясавшуюся Америку назвали источником опасности

Как в России отреагировали на новые санкции США

Гороскоп

"Иванушек International" преследует злой рок
Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
Муж Ваенги посматривает по сторонам

Фоторепортажи

Дебютные роли известных актеров
Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере
Самые брутальные голливудские мужчины
Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании

Спорт

Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"
Судья спас жизнь футболисту во время матча (видео)

Регионы

На гаишников напали пьяные односельчане
Украина продолжает гадить в Крыму
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru