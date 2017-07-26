Назван способ избавиться от тревог и негатива

Здоровье души и тела зависит от комбинированного подхода. В первую очередь, важно солнечное питание. В основном, это вегетарианский рацион, причем речь идет о продуктах, которые выросли под солнцем. Важно, чтобы эти продукты произрастали в том же месте, где человек родился и проживает – в радиусе 1000-2000 километров. Помимо этого, важно душевное равновесие.

Аутотренинги – великая вещь. Я занимаюсь этим уже больше 30 лет. Такие тренировки пришли к нам из Раджа йоги. Они хороши тем, что в течение одного сеанса человек способен полностью расслабиться, погрузиться в состояние релакса. Это помогает быстро засыпать, хорошо высыпаться, управлять своими снами, вытеснять ранее пережитые стресс, обиды, гнев. За счет этого происходит разогрев крови, укрепление иммунитета. Для очень занятых людей, которые занимаются бизнесом, ежедневно страдают от каких-то переживаний, – это очень действенный способ.



Вообще, аутотренинг – это разновидность самогипноза, которая пришла к нам из глубины веков и очень неплохо "прижилась", хорошо адаптировалась к логике современного человека. Хотите попробовать? Выберите удобную позу – такую, в которой можно долго просидеть и не захотеть ее сменить. Не употребляйте никаких возбуждающих продуктов (чай, кофе, лук, чеснок). Постарайтесь заниматься в одно и то же время, развивайте рефлексы – вы сможете наработать их достаточно быстро. Если следовать этим советами, можно получить очень неплохой результат в короткие сроки.

Напоследок могу предложить простое упражнение, которое называется Шавасана (поза трупа, или поза мумии). Нужно лечь на спину, ноги на ширине плеч. Лежать лучше на удобном коврике, кровати или диване – таким образом, упражнение можно делать перед сном. Голова, шея и спина должны находиться на одной линии, левую руку положите на сердце, а правую – в область печени. Обратитесь к богу с мыслями о любви, ощутите ее и с этим чувством усните. Если вам удастся хотя бы вызвать чувство тепла, а еще лучше – продлить его на всю ночь, то это уже хорошо. Такой прием поможет видеть очень хорошие, приятные сны.