Правила хорошего брака

Основы семейной жизни закладываются в самом начале, сразу после того, как вы пышно отпраздновали свадьбу, бросили жаждущим подружкам свой букет, выслушали душевные поздравления родственников, друзей и знакомых, получили бесчисленное количество подарков, сели в такси… и о-па, семейная жизнь началась.

С чего нужно начинать, как выстраивать отношения в первые месяцы брака, и от чего будет зависеть ваша последующая жизнь?

Первые годы брака – время притирки. Как бы банально это ни звучало, но именно тогда закладываются отношения в вашей семье, даже если до брака вам удавалось жить душа в душу, после заключения официального союза могут начать возникать какие-то сложности.

Правило №1. Не надо бояться сложностей, недопонимания, разногласий и споров.

Главное – не допускать, чтобы ссоры становились затяжными, а какие-то вопросы не решались. Молодоженам надо учиться взаимопониманию и общению, одно без другого невозможно. Учитесь договариваться и слышать друг друга. В этом путь решения всех совместных проблем, которые могут возникнуть на первом этапе совместной жизни.

Правило №2. Ничего и никогда не замалчивайте! Если что-то не устраивает в поведении вашего партнера – садитесь и обсуждайте.

Я не призываю вас скандалить и выяснять отношения каждую минуту и каждый вечер устраивать "разбор полетов". Безусловно, иногда стоит и промолчать, закрыть на что-то глаза. Молодой супруг "не приучен к порядку", или молодая жена не умеет готовить – это проблема, согласна. Но и то, и другое – не причина для выяснения отношений, а повод начинать учиться готовить и совместно поддерживать порядок в доме.

Правило №3. Принимайте решение вместе.

Все и всегда нужно делать вместе по одной простой причине – теперь вы семья и так придется поступать всегда, если вы хотите жить долго, уж тем более счастливо. Предметом обсуждения должны становиться действительно важные вещи: семейный бюджет, траты, общения с друзьями, отношения с родственниками и так далее.

Правило №4. Даже если вам это кажется невозможным, старайтесь встать на место партнера.

Пожалуй, для тех, кто стоит в самом начале совместной жизни, это один из самых непростых советов. Поставить себя на место другого человека действительно сложно, но и этому можно научиться. Иногда кажется, что наш взгляд на жизнь – единственный верный, но, так уж получается, сколько людей, столько и мнений. И мнение вашего супруга или супруги на ту или иную проблему может с вашим и не совпадать. Поэтому лучше не упорствовать и не отстаивать с упрямством молодого барашка свою теорию, а взглянуть на ситуацию глазами вашей половинки – может быть, все вам покажется не таким уж страшным. Учитесь уступать.

Правило №5. Всегда участвуйте в жизни друг друга.

Иногда так получается, что с годами, совершенно против нашей воли, пропасть во взаимоотношениях между когда-то любящими людьми увеличивается. Со временем у каждого в паре появляются свои интересы, друзья, увлечения – это понемногу разобщает. Безусловно, у каждого в семье должно быть личное пространство, но в целях сохранения брака, его границы лучше не размывать. К интересам и увлечениям своей второй половинки необходимо проявлять живой и трепетный интерес. И к тому же, наличие хобби и друзей – это еще не повод для ревности и слежки, а повод влиться в коллектив и полюбить то, что любит ваша вторая половинка.

Правило №6. Не забывайте о романтике.

К сожалению, первое, что уходит из отношений и, порой, совершенно безвозвратно – это романтика. Сохранить ее трудно. Мы все привыкаем к обыденности, повседневности и прочим вещам, именуемым в народе слово "быт". Но чтобы костер любви не потух, ваша задача постоянно подкладывать в него дрова. Ведь "принимать меры" тогда, когда что-то уже пошло не так, может быть поздно. Поэтому, пока вы еще в начале пути, возьмите себе за правило удивлять свою вторую половинку: дарить цветы просто так, устраивать романтические ужины, проводить время вдвоем – только вы и он. Не позволяйте серым будням и "бытовухе" сделать вашу жизнь скучной и пресной.

Правило №7. Любите друг друга.

Чем дольше вы будете жить вместе, тем лучше будете узнавать друг друга: что-то вас, конечно, будет раздражать, но за что-то вы всегда будете ценить человека, который рядом. Поэтому, я советую всегда помнить, что вы любите и не хотите причинить вреда своим отношениям. Поддерживайте друг друга, слушайте и будьте чутки к тому, что происходит в вашей семье. Помните главное – в один прекрасный день вы выбрали друг друга, и брак – это самая тяжелая, но вместе с тем, и самая прекрасная работа на земле.