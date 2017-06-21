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Блоги

Встреча на Потомаке

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Политика США в отношении Украины – штука сложная. Некоторое время назад казалось, что вот-вот наступят какие-то подвижки. Свежий в политическом смысле, хотя и немолодой, кандидат Трамп намекал, что жители Крыма сами выбрали свою судьбу, и что он в общем не против. Мол, скоро уже и с Россией заключит какую-нибудь "хорошую сделку" и жизнь наладится, российско-американские отношения восстановятся и все будет замечательно. Мы, конечно, во все поверили и стали ждать с нетерпением.
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Как начнется конфликт новый на Донбассе, как полетят там снаряды, как затрещат по всем швам многострадальные "минские соглашения" – так бежат жаловаться не только в ООН, но и Трампу тоже, как например Пушилин, председатель Народного совета ДНР. Мол спаси нас, Дональд, образумь своего неразумного раба Петю Порошенко. Дескать украинский президент – подлый провокатор, а новый американский лидер просто не в курсе. И даже израильтяне, и те говорили, что Трампу на Украину вообще наплевать, он весь в Ближнем Востоке.

Выяснилось, что Трамп не отличает Донецк от Дамаска, ведь они и похоже называются, и оба далеко от Америки. То есть и тот, и другой, должны находиться под его чутким руководством, даже если оба придется разбомбить крылатыми ракетами до основания, а затем на их обломках построить новый мир. Конечно, может сначала он спросил у своих помощников – где этот самый Донецк, кто там проживает и вообще, что это такое. Помощники ему все объяснили и стало понятно, что теперь это тоже американская территория, раз уж Украина в целом нынче "их клиент", что и Путин признал. А Дональд наш, как известно, очень жадный, всю жизнь к себе греб – и "Незалежную", как видно, тоже решил загрести под себя.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua

Правда сначала он с украинскими политиками вообще не стремился встретиться, скрывался по туалетам. Но историческая встреча на Потомаке, в Вашингтоне, округ Колумбия все-таки произошла. Правда длилась она всего несколько минут, и встречали без "красной дорожки", в формате "на чай", как у них в Белом Доме выражаются. Петро провел переговоры с генералом Мэттисом и прочими помощниками американского лидера, а затем в присутствии вице-президента был допущен к руке "Самого". Переговоры были признаны успешными – теперь Украина может рассчитывать на "оборонительные вооружения", которые поставлялись и при Обаме, но как-то слабо, в виде контрбатарейных радаров и прочих полезных мелочей. Ведь госсекретарь Тиллерсон, как известно, является сторонником активного вооружения украинских бойцов, чтобы они могли полноценно противостоять "российской агрессии", да и прочие члены администрации все как на подбор – "ястребы". А сам Порошенко заговорил о "мощном" визите, которого не было вообще никогда, и что Трамп – это прямо-таки новый Рейган, который выиграл "холодную войну" без единого выстрела. Мэттису он признался, что еще во время службы в советской армии мечтал попасть в Пентагон, хоть служил и не в ракетных войсках.

Уже ведутся разговоры о размещении в экс-советской республике воинских контингентов США и о переформатировании "Минских соглашений", о некоей сделке с Россией, с которой, разумеется, не снимут американских санкций до окончания "вмешательства" на востоке ее бывшей окраины. Вместо АТО пойдет мирная, но силовая реинтеграция Донбасса, как хотите так и понимайте. И рассуждая, что за все надо платить, Порошенко предлагает американским фирмам все контракты на Донбассе – дескать только его нам верните, заокеанские товарищи, а там уж за нами не заржавеет. Налицо попытка подкупа Президента США при исполнении им служебных обязанностей.

Словом, доброго "царя-капиталиста" из Трампа явно не получилось. Парубий и Турчинов с его отказом от старого формата АТО не изменились, да и редко в политике меняются цели, только союзники переменны. И их новый союзник – американский лидер – уже говорит о "большой вовлеченности" Америки в украинские проблемы, а вдоль границы с РФ летает тяжелый беспилотник-разведчик, смотрит, как бы русские не перешли от учений к вторжению. А далее – размещение военных резервов, совместные учения, поставки летального оружия и как апофеоз – зачистка Донбасса ВСУ при охране границы от коварных "зеленых человечков" техасскими рейнджерами. Об этом пока прямо не говорят, но все к тому идет.

Дональд Трамп и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Как учил нас классик – "зри в корень". Россия примерно четверть века собирала свои силы, чтобы перейти в контрнаступление на Запад – а вот Запад и его передовая часть в виде американских республиканцев отмобилизовалась и в свою очередь стала наступать на нас на Украине и в Сирии за каких-то три года, начиная отсчет с Крыма. И обольщать себя иллюзиями, что о Порошенко Трамп чуть не ноги вытер, не следует. Может Дональд его и отпихнул при акте группового фотографирования, но из атлантического альянса не выгнал же. И для Петро там место найдется, тем более, что уже знакомые. Мы-то его все ругаем алкашом, брезгуем, дескать "бери себе боже, что нам негоже" – вот Трамп и подобрал.

Встретились два одиночества и теперь у них будет много совместных идей. А уж поставил ли президент США артикль the перед словом "Украина" или нет, вышло у него "типа Украина" или "чисто конкретно" – вопрос скорее лингвистический, чем политический. Мораль же отсюда простая – с положением Донбасса относительно России и нам и собственно его населению надо определяться поскорее, пока за нас это не сделали другие граждане,громадяне и мистеры.

21 июня 2017, 18:08

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