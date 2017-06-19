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Чем Россия удивит авиационный мир

Фото: wikipedia.org
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Международный аэрокосмический салон Salon du Bourget во Франции – это одна из самых авторитетных авиационных площадок в мире, и потому Россия традиционно участвует в работе этого форума. В этом году салон в Ле-Бурже открывает свои гостеприимные двери уже в 52-й раз.
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27 национальных павильонов представляют свою авиационную продукцию на этом форуме, и, конечно, один из этих павильонов – российский. Традиционно, российскую экспозицию представляет "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная корпорация.

Чем же будем удивлять авиационный мир?

В отличии от государств-членов НАТО, которым Франция разрешает ввозить военную технику, России не разрешили привезти на салон натуральные образцы военной авиации.

Видимо, руководство пятой республики посчитало, что и десяток российских "сушек" и "мигов" могут захватить Францию, и потому ограничила нашу страну в этом вопросе. Ну что же, мы уже привыкли и не обижаемся на эти порой нелепые решения "западных партнеров".

Поэтому за все отечественное самолетостроение на Ле-Бурже в течении ближайшей недели будет отдуваться наш "Сухой Суперджет" (хотя и его пришлось транспортировать из Италии).

Самолет Sukhoi Superjet 100 разработан ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Во Франции он уже не первый раз – ведь впервые "Суперджет" был представлен мировой публике в июне 2009 года, и как раз на международном авиасалоне в Ле-Бурже.

На сегодняшний день построено 130 самолетов Sukhoi Superjet 100, из них 108 переданы заказчикам.

Впрочем, достижения отечественной военной авиации Россия все-таки покажет, правда, в виде моделей и видеопрезентаций.

Нашей военной авиацией, прежде всего, интересуются страны Тихоокеанского-азиатского региона, не состоящие в блоке НАТО. Особый интерес потенциальных заказчиков вызывают презентации и модели многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, истребителей МиГ-29М/М2, МиГ-35, Су-30МК, а также учебно-боевые Як-130 и Як-152.

 

 

Российское вертолетостроение представят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также ударный вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой Ми-35М, легкий многоцелевой Ка-226Т и тяжелый транспортный Ми-26Т2.

Представляя на Ле-Бурже нашу военную авиацию, мы не забываем и об обороне небесных рубежей. Средства российской противовоздушной и противокосмической обороны представляет оборонный холдинг "Алмаз-Антей".

Среди представленных средств ПВО, особенным успехом пользуются макеты ЗРС "Антей-2500", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Верба".

19 июня 2017, 16:53

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