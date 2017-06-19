Чем Россия удивит авиационный мир
27 национальных павильонов представляют свою авиационную продукцию на этом форуме, и, конечно, один из этих павильонов – российский. Традиционно, российскую экспозицию представляет "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная корпорация.
Чем же будем удивлять авиационный мир?
В отличии от государств-членов НАТО, которым Франция разрешает ввозить военную технику, России не разрешили привезти на салон натуральные образцы военной авиации.
Видимо, руководство пятой республики посчитало, что и десяток российских "сушек" и "мигов" могут захватить Францию, и потому ограничила нашу страну в этом вопросе. Ну что же, мы уже привыкли и не обижаемся на эти порой нелепые решения "западных партнеров".
Поэтому за все отечественное самолетостроение на Ле-Бурже в течении ближайшей недели будет отдуваться наш "Сухой Суперджет" (хотя и его пришлось транспортировать из Италии).
Самолет Sukhoi Superjet 100 разработан ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Во Франции он уже не первый раз – ведь впервые "Суперджет" был представлен мировой публике в июне 2009 года, и как раз на международном авиасалоне в Ле-Бурже.
На сегодняшний день построено 130 самолетов Sukhoi Superjet 100, из них 108 переданы заказчикам.
Впрочем, достижения отечественной военной авиации Россия все-таки покажет, правда, в виде моделей и видеопрезентаций.
Нашей военной авиацией, прежде всего, интересуются страны Тихоокеанского-азиатского региона, не состоящие в блоке НАТО. Особый интерес потенциальных заказчиков вызывают презентации и модели многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, истребителей МиГ-29М/М2, МиГ-35, Су-30МК, а также учебно-боевые Як-130 и Як-152.
Российское вертолетостроение представят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также ударный вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой Ми-35М, легкий многоцелевой Ка-226Т и тяжелый транспортный Ми-26Т2.
Представляя на Ле-Бурже нашу военную авиацию, мы не забываем и об обороне небесных рубежей. Средства российской противовоздушной и противокосмической обороны представляет оборонный холдинг "Алмаз-Антей".
Среди представленных средств ПВО, особенным успехом пользуются макеты ЗРС "Антей-2500", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Верба".
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