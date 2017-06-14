Семь главных секретов мужчин

Для каждой женщины одной большой тайной всегда был и остается ее мужчина. Давно доказано, что психология сильного пола разительно отличается от женской. Не зря существует такое крылатое выражение: "Мужчины с Марса, женщины – с Венеры". Их природная способность закрывать свои эмоции и чувства уникальна, поэтому женщинам сложно понять представителей сильного пола.

Какие секреты скрывают мужчины от своих женщин?

Мужской секрет №1: он всегда должен занимать доминирующее положение в отношениях.

Я часто слышала от многих женщин, что их любимый человек не рассказывает им о своих переживаниях, не просит советов или помощи, не рассказывает о свои потаенных желаниях и мечтах. На самом деле, все это идет из психологии мужчин. Самое трудное для представителей сильного пола выразить словами свои чувства и эмоции. Все идет на подсознательном уровне: они боятся быть раскритикованными, боятся потерять свое достоинство и мужскую силу.

Первый секрет успешных отношений – принять мужчину таким, какой он есть.

Мужской секрет №2: его эго альфа-самца

Мужчине просто необходимо всегда смотреть на женщин. Представитель сильного пола ищет в каждой девушке будущую мать для своего потомства. Даже если он уже женат и имеет детей, все равно будет изучать других женщин, и с этим ничего нельзя поделать. Но совершенно не стоит думать, что он способен вам изменять.

Второй секрет успешных отношений – это доверие. Там, где есть доверие, нет места беспочвенной ревности.

Мужской секрет №3: они не любят, когда вы их спрашиваете о своем внешнем виде.

Признаться в том, что их раздражают вопросы о внешнем виде своим любимым женщинам мужчины не могут. Не стоит спрашивать мнение кавалера о новой прическе. Запомните главное: мужчина воспринимает образ женщины в целом, а не детально.

Если мужчина вас выбрал, то это уже значит, что он считает именно вас лучшей из всех.

Мужской секрет №4: секс – важная составляющая жизни каждого альфа-самца.

Секс нужен мужчине как глоток воздуха, причем наибольшее наслаждение сильный пол получает при спонтанном и мимолетном сексе. Ведь тогда он может почувствовать себя настоящим мачо. Кроме того, необходимо знать, что мужчина всегда хочет откровений. И чувствовать себя героем он должен не только в повседневной жизни, но и в постели.

Пусть ваша интимная жизнь будет разнообразной и гармоничной.

Мужской секрет №5: мужчинам иногда необходим покой.

Если самый эффективным способом расслабиться для женщин является шопинг и spa-процедуры, то для мужчины это просто отдых в одиночестве, в своем доме, возможность ничего не делать. Сильный пол чисто физически не способен быстро переключаться на с одного дела на другое. Это касается и семейной жизни.

Самым эффективным способом не разрушить свою семейную идиллию – это давать мужчине возможность отдыхать, приходить в себя после трудовых будней, тогда он сможет выполнить все, о чем вы его попросите.

Мужской секрет №6: этот секрет интересует всех без исключения девушек – почему мужчины лгут?

На самом деле все банально. Мужчины не выносят ссор и конфликтов. Они не любят повышенных тонов и криков, поэтому стараются предотвратить это любыми способами.

Отучить мужчину лгать очень просто – нужно начать ему полностью доверять.

Мужской секрет №7: мужчины – это маленькие дети, но с большим эго.

Воспитать мужчину сложно, а перевоспитать еще труднее. И совершенно невозможно что-то запретить. Им больше, чем нам, женщинам, нужны увлечения, игрушки, хобби. Но они все-таки взрослые, поэтому и забавы становятся другими.

Даже если вы не разделяете его любви к рыбалке, просмотру футбола или покупке игр, вы не должны демонстрировать ему своего негативного отношения. Ведь однажды вы ответили "да", следовательно, приняли этого большого ребенка, со всеми вытекающими. Поэтому постарайтесь с уважением относиться к его увлечениям.