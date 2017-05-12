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Как бытовуха убивает отношения

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Проблемы могут быть в любых отношениях. А споры по поводу общего быта и вовсе обычное дело. Но как далеко они могут зайти? Могут ли регулярные ссоры по бытовым вопросам стать причиной разрыва отношений? Конечно, муж и жена вряд ли разведутся из-за разницы во взглядах на ведение домашнего хозяйства. А вот для молодых пар, живущих в гражданском браке, это может стать настоящим испытанием.
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Прекрасно, если между двумя влюбленными все совпало настолько, что они готовы идти по жизни вместе. Но прежде, чем мы встречаем того единственного человека, как правило проходит много времени, судьба сводит нас с разными людьми. Одни отношения могут длиться годами, другие – всего несколько месяцев. И если отношения не заканчиваются браком, для женщины это может стать разочарованием, потерей времени, означать неоправданные надежды, то есть – убыток.

Мужчины к этому относятся иначе, так как по своей природе полигамны, и чем больше в их жизни партнерш, тем ярче опыт, больше разных впечатлений. Разумеется, и для мужчины наступает момент, когда он готов остепениться и обзавестись семьей. Тогда он начинает воспринимать женщину, с которой встречается, как свою потенциальную жену. И ему, и ей, в общем доме важен уют. Когда проходит период влюбленности и страсти, все недостатки партнера, которые вы не замечали раньше, становятся очевидными. И первым пунктом разногласий, традиционно, становится быт.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Быт – все то, что нужно людям для поддержания комфортного проживания вместе. Сам по себе он ничего страшного не представляет. Но когда начинаем с кем-то совместное проживание, то сразу замечаем, что быт – это страшный червяк, который медленно поедает божественное яблоко любви. И как раз в этот момент просто быт перерастает в неприятное явление "бытовуха в отношениях".

Чаще всего причиной бытовых разногласий становится нежелание делать какие-то домашние дела при полном осознании того, что сами они не сделаются, а также неумение или нежелание распределить их друг между другом. Роль играют и раздражающие вас мелочи. Классика – незакрытый тюбик зубной пасты, грязные носки, крышка унитаза, запах лака для ногтей, женские волосы в ванной.

Самая благодарная почва для роста бытового напряжения в отношениях – отсутствие у людей общей цели, стремлений достичь чего-то вместе. Тогда решать эти проблемы просто нет причин, свет в конце тоннеля не манит, его просто нет. Но если вам дорог ваш партнер и вы не готовы терять любимого человека, подумайте, как можно избавиться от этих проблем.

Мужчине и женщине неплохо бы обсудить все возможные столкновения на бытовой почве еще до того, как начинать совместное проживание. Конечно, нельзя предусмотреть все, однако, вы будете сознательно готовы к тому, что не все может пойти гладко. Поговорите о том, что каждый из вас любит делать по дому, от чего портится настроение, чего вы ожидаете друг от друга.

Фото: GLOBAL LOOK press/McPHOTOf

Многим кажется, что самый раздражающий признак бытовухи – это мелочи, которые встречаются везде. Возникает вопрос: почему вы придаете такое значение незначительным мелочам? Оно того стоит? Разве это не прекрасно, что вы и ваш супруг делаете одни и те же вещи по-разному? Ну, а в крайнем случае, всегда ведь можно договориться. Отношения – это компромисс, это ежедневная работа, в том числе над собой.

Быт – это не страшно, и с бытовухой в отношениях, если она все-таки возникла, тоже можно бороться. Куда труднее найти человека, с которым этот пресловутый быт можно будет вести. Поэтому, если вы все еще чувствуете себя несчастной, непонятой, загруженной работой и домашним хозяйством, а он – о ужас — раскидывает носки! – подумайте о людях, которые отдали бы полжизни за то, чтобы оказаться на вашем месте, потому что они воспринимают ситуацию совершенно с другой стороны. Поверьте, даже убранная квартира и приготовленный ужин каждый день – ничто, если потом не за кем помыть тарелку. 

12 мая 2017, 17:23

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