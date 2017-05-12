Как бытовуха убивает отношения

Проблемы могут быть в любых отношениях. А споры по поводу общего быта и вовсе обычное дело. Но как далеко они могут зайти? Могут ли регулярные ссоры по бытовым вопросам стать причиной разрыва отношений? Конечно, муж и жена вряд ли разведутся из-за разницы во взглядах на ведение домашнего хозяйства. А вот для молодых пар, живущих в гражданском браке, это может стать настоящим испытанием.

Прекрасно, если между двумя влюбленными все совпало настолько, что они готовы идти по жизни вместе. Но прежде, чем мы встречаем того единственного человека, как правило проходит много времени, судьба сводит нас с разными людьми. Одни отношения могут длиться годами, другие – всего несколько месяцев. И если отношения не заканчиваются браком, для женщины это может стать разочарованием, потерей времени, означать неоправданные надежды, то есть – убыток.

Мужчины к этому относятся иначе, так как по своей природе полигамны, и чем больше в их жизни партнерш, тем ярче опыт, больше разных впечатлений. Разумеется, и для мужчины наступает момент, когда он готов остепениться и обзавестись семьей. Тогда он начинает воспринимать женщину, с которой встречается, как свою потенциальную жену. И ему, и ей, в общем доме важен уют. Когда проходит период влюбленности и страсти, все недостатки партнера, которые вы не замечали раньше, становятся очевидными. И первым пунктом разногласий, традиционно, становится быт.

Быт – все то, что нужно людям для поддержания комфортного проживания вместе. Сам по себе он ничего страшного не представляет. Но когда начинаем с кем-то совместное проживание, то сразу замечаем, что быт – это страшный червяк, который медленно поедает божественное яблоко любви. И как раз в этот момент просто быт перерастает в неприятное явление "бытовуха в отношениях".

Чаще всего причиной бытовых разногласий становится нежелание делать какие-то домашние дела при полном осознании того, что сами они не сделаются, а также неумение или нежелание распределить их друг между другом. Роль играют и раздражающие вас мелочи. Классика – незакрытый тюбик зубной пасты, грязные носки, крышка унитаза, запах лака для ногтей, женские волосы в ванной.

Самая благодарная почва для роста бытового напряжения в отношениях – отсутствие у людей общей цели, стремлений достичь чего-то вместе. Тогда решать эти проблемы просто нет причин, свет в конце тоннеля не манит, его просто нет. Но если вам дорог ваш партнер и вы не готовы терять любимого человека, подумайте, как можно избавиться от этих проблем.

Мужчине и женщине неплохо бы обсудить все возможные столкновения на бытовой почве еще до того, как начинать совместное проживание. Конечно, нельзя предусмотреть все, однако, вы будете сознательно готовы к тому, что не все может пойти гладко. Поговорите о том, что каждый из вас любит делать по дому, от чего портится настроение, чего вы ожидаете друг от друга.

Многим кажется, что самый раздражающий признак бытовухи – это мелочи, которые встречаются везде. Возникает вопрос: почему вы придаете такое значение незначительным мелочам? Оно того стоит? Разве это не прекрасно, что вы и ваш супруг делаете одни и те же вещи по-разному? Ну, а в крайнем случае, всегда ведь можно договориться. Отношения – это компромисс, это ежедневная работа, в том числе над собой.

Быт – это не страшно, и с бытовухой в отношениях, если она все-таки возникла, тоже можно бороться. Куда труднее найти человека, с которым этот пресловутый быт можно будет вести. Поэтому, если вы все еще чувствуете себя несчастной, непонятой, загруженной работой и домашним хозяйством, а он – о ужас — раскидывает носки! – подумайте о людях, которые отдали бы полжизни за то, чтобы оказаться на вашем месте, потому что они воспринимают ситуацию совершенно с другой стороны. Поверьте, даже убранная квартира и приготовленный ужин каждый день – ничто, если потом не за кем помыть тарелку.