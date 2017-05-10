Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик

Эта проблема мучает многих родителей, ведь никому не нравятся эти крокодиловые слезы и требования срочно купить хоть что-то. Как избежать "позора" в магазине, если вы туда пришли со своим малышом.
Давайте
признаемся честно – и нам в магазинах многое нравится. Просто мы большие и не
можем на весь магазин неизвестно кому крикнуть: "Ну, купи!" А дети
могут, и потому вокруг действительно много соблазнов: игрушки, буквально каждая
из которых мечта всей жизни, конфеты, возможно, они не все такие вредные, как
кажется взрослым.
Но
поощрять маленьких вымогателей, конечно, антипедагогично, поэтому учимся
правильно ходить в магазин:
- Один
из самых работающих способов устранить истерику – купить то, что просят или
попросить найти что-нибудь другое, например, подешевле.
- Пару
раз пережить истерику в ответ на отказ от покупки – в какой-то момент до вашего
ребенка дойдет, что вымогательство бессмысленно.
- Воззвать
к совести или мудрости вашего ребенка – например, вы зашли в магазин после
того, как гуляли в парке и катались на каруселях, естестественно, эта покупка
уже не вписывается в ваш бюджет. Тут же можно предложить купить что-нибудь, но
в другой раз.
- Можно
предложить ребенку пройтись по магазину и присмотреть что-нибудь получше -
гарантирую истерики точно не случится.
- Стараться
соблюдать в магазине "правила безопасности". Во-первых, если вы идете
с ребенком в супермаркет, где есть отдел с игрушками, надо быть готовым ко
всему, вы должны осознанно понимать, что без игрушки, не важно какой, вы оттуда
не уйдете потому, что с вами ребенок. Не хотите ничего покупать – не берите
ребенка в магазин.