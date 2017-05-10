Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик

Эта проблема мучает многих родителей, ведь никому не нравятся эти крокодиловые слезы и требования срочно купить хоть что-то. Как избежать "позора" в магазине, если вы туда пришли со своим малышом.

Давайте признаемся честно – и нам в магазинах многое нравится. Просто мы большие и не можем на весь магазин неизвестно кому крикнуть: "Ну, купи!" А дети могут, и потому вокруг действительно много соблазнов: игрушки, буквально каждая из которых мечта всей жизни, конфеты, возможно, они не все такие вредные, как кажется взрослым.

Но поощрять маленьких вымогателей, конечно, антипедагогично, поэтому учимся правильно ходить в магазин: