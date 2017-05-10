Всепланетная политическая стабилизация

Говорят, что весной все расцветает, пускается в рост и произрастает что-то новое, необычное. Но нынешняя весна непростая – даже в мае снег выпал. То есть зима не сдается и норовит вернуться к старому, стабильно-холодному состоянию. Погода теперь будет такая: полгода – зима, полгода – осень. И в политике – то же самое. Все стабилизируется, все консервируется и возвращается на круги своя.

Возьмем как пример мистера Трампа – уж сколько от него нового ждали, а кроме бомбежек Сирии ничего оригинального так и не дождались. Все та же "дипломатия канонерок", которой придерживались и Буши, и многие другие американские президенты. Зато Европа ему аплодирует: дескать "бизнес as usual", ура! Нас не бросят наедине с "русским медведем". Это кандидат Трамп был необычный – с причудами и дикой прической, – а президент вполне ничего себе.



Все вокруг режут правду-матку: и госсекретарь, и представитель в ООН, "не договоримся с Москвой и даже доверять ей нельзя". И только Дональд Трамп отделывается общими фразами: мол заключим хорошую сделку, провел прекрасный телефонный разговор и прочие "ля-ля". Но правда хоть и дипломат, а агрессивный, бестия – хочет усилить присутствие Америки в Афганистане. Тут даже сенатор Пушков, уж на что оптимист, и тот написал: "безнадежно".

Или, скажем, победа на выборах гражданина Франции Макрона. Тоже говорили, что необычный и даже нетрадиционный, и жена у него вроде нашей эстрадной "Примадонны", не первой молодости, а как стал избранным президентом, так сразу всем начал нравиться. И диктатуру Путина он терпеть не будет, хотя и Трампа не любит. Он как украинская повстанческая армия – будет бороться и против тех, и против этих, как партизан и герой сопротивления.

То есть и тут все вернулось на круги своя. Наследник Олланда и бывший банкир у Ротшильдов не выйдет из Евросоюза и ничего не будет менять. А для Франции было так важно чтобы ничего не менялось.

Ну и, конечно, Евровидение – тоже вернулось к своему обычному состоянию, при котором Россия в нем не участвует, как и до начала нынешнего тысячелетия. Когда-то мы там даже побеждали, вспомним Билана и "Тату", но теперь окончательно выпали из братской семьи европейских песенных наций. И причина тут не чисто техническая, а геополитическая. Роман наш с Европой кончается, что было заметно по напряженной позе госпожи Меркель в Сочи. Никакие романы не вечны, и Ромео вряд ли любил бы постаревшую Джульетту всю жизнь в случае более благоприятного исхода. Так что теперь и Олимпиада без наших легкоатлетов, и песни без наших инвалидов.



По аналогии с "Евровидением" некоторым хотелось, чтобы и чемпионат мира по футболу прошел без наших футболистов. За рубежом стремятся у РФ игры отнять, но ФИФА пока держится стойко и нас не сдает, несмотря на запросы из американского сената. Да и отечественные болельщики конечно желали бы, чтобы сборная выглядела как-то получше, при новом энергичном усатом тренере. Но, к сожалению, и футбольная сборная тоже вернулась к своему обычному состоянию, упав в шкале рейтингов ниже своего предела. Как не тасуй родных спортсменов, меняя форварда "Зенита" на аналогичного из "Ростова", результат один. Но зато стабильность.

Однако, как и следовало ожидать, мы на западную агрессивную стабилизацию отвечаем собственной, пока мирной. Вот, скажем, военный парад провели во вполне традиционном стиле, безо всяких иностранных лидеров. Танки прокатили частично старые, но уже в модернизированном виде – даже и движки поменяли. И слова верховный главнокомандующий произнес традиционные, что ветеранам никогда не будет стыдно за нынешнее армейское поколение, тост поднял за великую Россию. То есть это еще не прямой приказ переходить в контрнаступление от Москвы, но уже нечто похожее. Недаром фрау Меркель заговорила, что с Россией нужен диалог – чувствует, чем дело может кончиться.





По Москве традиционно прошагал "Бессмертный полк", во многих странах СНГ поддержали, на Украине также традиционно попытались разогнать. И это тоже новая реальность — где-то все вместе, а где-то хотят немножко продемонстрировать "независимость", перенести парад и сам праздник на пару дней туда-сюда, но не отменить окончательно. Все-таки вся Европа празднует. Но празднует теперь отдельно, в своей собственной нише.

Не вышло у нас с общечеловеческими ценностями, даром четверть века мучились и старались. Теперь все вернулось в привычную колею. Даже экономика – и та стабилизировалась, теперь импортозамещение "рулит". "Хрущевки" поставили на реновацию. Европейский банк реконструкции и развития обещает России слабый экономический рост. Главное, конечно, чтобы вся эта стабильность не перешла в застой или не переросла в глобальный конфликт. Но нам нужно именно стабильное развитие и поступательное движение, то есть если уж и стабилизация – то в нашу так сказать пользу. Так победим.