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Всепланетная политическая стабилизация

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Говорят, что весной все расцветает, пускается в рост и произрастает что-то новое, необычное. Но нынешняя весна непростая – даже в мае снег выпал. То есть зима не сдается и норовит вернуться к старому, стабильно-холодному состоянию. Погода теперь будет такая: полгода – зима, полгода – осень. И в политике – то же самое. Все стабилизируется, все консервируется и возвращается на круги своя.
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Возьмем как пример мистера Трампа – уж сколько от него нового ждали, а кроме бомбежек Сирии ничего оригинального так и не дождались. Все та же "дипломатия канонерок", которой придерживались и Буши, и многие другие американские президенты. Зато Европа ему аплодирует: дескать "бизнес as usual", ура! Нас не бросят наедине с "русским медведем". Это кандидат Трамп был необычный – с причудами и дикой прической, – а президент вполне ничего себе.

Все вокруг режут правду-матку: и госсекретарь, и представитель в ООН, "не договоримся с Москвой и даже доверять ей нельзя". И только Дональд Трамп отделывается общими фразами: мол заключим хорошую сделку, провел прекрасный телефонный разговор и прочие "ля-ля". Но правда хоть и дипломат, а агрессивный, бестия – хочет усилить присутствие Америки в Афганистане. Тут даже сенатор Пушков, уж на что оптимист, и тот написал: "безнадежно".

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Gettyimages.ru

Или, скажем, победа на выборах гражданина Франции Макрона. Тоже говорили, что необычный и даже нетрадиционный, и жена у него вроде нашей эстрадной "Примадонны", не первой молодости, а как стал избранным президентом, так сразу всем начал нравиться. И диктатуру Путина он терпеть не будет, хотя и Трампа не любит. Он как украинская повстанческая армия – будет бороться и против тех, и против этих, как партизан и герой сопротивления.

То есть и тут все вернулось на круги своя. Наследник Олланда и бывший банкир у Ротшильдов не выйдет из Евросоюза и ничего не будет менять. А для Франции было так важно чтобы ничего не менялось.

Ну и, конечно, Евровидение  – тоже вернулось к своему обычному состоянию, при котором Россия в нем не участвует, как и до начала нынешнего тысячелетия. Когда-то мы там даже побеждали, вспомним Билана и "Тату", но теперь окончательно выпали из братской семьи европейских песенных наций. И причина тут не чисто техническая, а геополитическая. Роман наш с Европой кончается, что было заметно по напряженной позе госпожи Меркель в Сочи. Никакие романы не вечны, и Ромео вряд ли любил бы постаревшую Джульетту всю жизнь в случае более благоприятного исхода. Так что теперь и Олимпиада без наших легкоатлетов, и песни без наших инвалидов.

По аналогии с "Евровидением" некоторым хотелось, чтобы и чемпионат мира по футболу прошел без наших футболистов.  За рубежом стремятся у РФ игры отнять, но ФИФА пока держится стойко и нас не сдает, несмотря на запросы из американского сената. Да и отечественные болельщики конечно желали бы, чтобы сборная выглядела как-то получше, при новом энергичном усатом тренере. Но, к сожалению, и футбольная сборная тоже вернулась к своему обычному состоянию, упав в шкале рейтингов ниже своего предела. Как не тасуй родных спортсменов, меняя форварда "Зенита" на аналогичного из "Ростова", результат один. Но зато стабильность.

Однако, как и следовало ожидать, мы на западную агрессивную стабилизацию отвечаем собственной, пока мирной. Вот, скажем, военный парад провели во вполне традиционном стиле, безо всяких иностранных лидеров. Танки прокатили частично старые, но уже в модернизированном виде – даже и движки поменяли. И слова верховный главнокомандующий произнес традиционные, что ветеранам никогда не будет стыдно за нынешнее армейское поколение, тост поднял за великую Россию. То есть это еще не прямой приказ переходить в контрнаступление от Москвы, но уже нечто похожее. Недаром фрау Меркель заговорила, что с Россией нужен диалог – чувствует, чем дело может кончиться.

Ангела Меркель. Фото: Chip Sean Gallup/Gettyimages.ru 

По Москве традиционно прошагал "Бессмертный полк", во многих странах СНГ поддержали, на Украине также традиционно попытались разогнать. И это тоже новая реальность — где-то все вместе, а где-то хотят немножко продемонстрировать "независимость", перенести парад и сам праздник на пару дней туда-сюда, но не отменить окончательно. Все-таки вся Европа празднует. Но празднует теперь отдельно, в своей собственной нише.

Не вышло у нас с общечеловеческими ценностями, даром четверть века мучились и старались. Теперь все вернулось в привычную колею. Даже экономика – и та стабилизировалась, теперь импортозамещение "рулит". "Хрущевки" поставили на реновацию. Европейский банк реконструкции и развития обещает России слабый экономический рост. Главное, конечно, чтобы вся эта стабильность не перешла в застой или не переросла в глобальный конфликт. Но нам нужно именно стабильное развитие и поступательное движение, то есть если уж и стабилизация – то в нашу так сказать пользу. Так победим. 

10 мая 2017, 17:41

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