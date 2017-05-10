Volkswagen Polo: немцы дошли до Калуги

Первый Polo увидел свет в 1974 году как переработанная версия хэчбэка Audi 50. Чувствуете какой путь прошел автомобиль за сорок с лишним лет? На что похож Volkswagen Polo сегодня? Говорят, что он недорогой и, по слухам, весьма надежный. Мы выясняем – так ли это.

Объем двигателя, впрочем, вырос незначительно – с 0,9 до 1,6 литров. Двигатель для российского рынка, кстати, производится в Калуге. И теперь это седан. С 2014 года хетчбэки Polo в нашу страну не поставляются.

Volkswagen Polo Highline Цена, руб 825 900 Цена в минимальной конфигурации, руб 599 900 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1598/110 Привод передний Разгон 0-100, сек 10,4 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,7/12,7 Снаряженная масса, кг 1175 Длина/ширина/высота, мм 4390/1699/1467 Объем багажника, л 460 Дорожный просвет, мм 163

Доставшаяся мне версия “подороже” может похвастаться хромированными акцентами на переднем и заднем бамперах и вполне симпатичными легкосплавными дисками. Внутри это дополнительные хромированные элементы салона и кожаная окантовка руля, рукоятки коробки передач и ручного тормоза. Из всего этого великолепия, правда, мне больше всего импонирует цвет.

Вид сзади скромноват, но для бюджетной машины вполне себе ничего.

Как с и людьми, насмотревшись, начинаешь интересоваться содержимым. Заглянем в салон. Это спартанский салон для настоящий аскетов (и не говорите мне, что аскеты ездят на метро).

Засилье серого цвета в салоне – как холодный душ после яркого "вкусного" рыжего кузова.

Приборная панель также без лишних украшений и выглядит просто. Впрочем, когда сидишь за рулем, взгляду есть за что ухватиться, и все системы помощи водителю тут, конечно же, предусмотрены.

Включая круиз-контроль с весьма оригинальным управлением…Бортовой компьютер, ЖК-экран с 5-дюймовым сенсорным дисплеем. Если у вас большие толстые пальцы, вам не повезло…

На дороге Polo ведет себя скромно, собственно, как и стоит. Динамика при разгоне есть, благодаря тому, что здесь стоит секвентальная коробка передач, а не вариатор. И это приятно, что VW не пошел на поводу у общего тренда максимального снижения цены за счет всего, что только возможно.

И если вам удалось не уснуть во время разгона (я так говорю про все машины, которые разгоняются до сотни больше, чем за 10 секунд), добро пожаловать в мир любителей Фольксваген Поло.

По не очень хорошему асфальту “Поло” едет мягко, со снисходительной уверенностью. Недаром же в комплектации отдельным пунктом упомянута “подвеска для плохих дорог”. Они знают.

Если даже вы взяли версию с хорошей магнитолой (как в моем случае), музыка хорошо здесь не прозвучит. Как только делаешь погромче, и в композиции появляется плотный бас, вся система не выдерживает и начинает проваливать громкость. Не хватает мощности усилителя. Если не включать громко, то можно слегка прижать басы и чуть-чуть добавить верха, чтобы лучше читался текст песни.

Ну и гитара, разумеется, разместилась в багажнике безо всяких проблем, с запасом. У багажника довольно любопытная конфигурация, из-за колесных арок, но места полно.

Переходя к выводам, Volkswagen Polo – прекрасный бюджетный вариант автомобиля, и среди одноклассников может похвастаться как дизайном, так и качеством. Ходовые характеристики можно хвалить, опять же, со скидкой на класс и качество асфальта. В плане же музыки возьмите с собой бум-бокс на батарейках, и будет вам счастье.

Обзор подготовлен специально для сайта dni.ru

