Volkswagen Polo: немцы дошли до Калуги
Объем двигателя, впрочем, вырос незначительно – с 0,9 до 1,6 литров. Двигатель для российского рынка, кстати, производится в Калуге. И теперь это седан. С 2014 года хетчбэки Polo в нашу страну не поставляются.
|Volkswagen Polo Highline
|Цена, руб
|825 900
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|599 900
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|1598/110
|Привод
|передний
|Разгон 0-100, сек
|10,4
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|5,7/12,7
|Снаряженная масса, кг
|1175
|Длина/ширина/высота, мм
|4390/1699/1467
|Объем багажника, л
|460
|Дорожный просвет, мм
|163
Доставшаяся мне версия “подороже” может похвастаться хромированными акцентами на переднем и заднем бамперах и вполне симпатичными легкосплавными дисками. Внутри это дополнительные хромированные элементы салона и кожаная окантовка руля, рукоятки коробки передач и ручного тормоза. Из всего этого великолепия, правда, мне больше всего импонирует цвет.
Вид сзади скромноват, но для бюджетной машины вполне себе ничего.
Как с и людьми, насмотревшись, начинаешь интересоваться содержимым. Заглянем в салон. Это спартанский салон для настоящий аскетов (и не говорите мне, что аскеты ездят на метро).
Засилье серого цвета в салоне – как холодный душ после яркого "вкусного" рыжего кузова.
Приборная панель также без лишних украшений и выглядит просто. Впрочем, когда сидишь за рулем, взгляду есть за что ухватиться, и все системы помощи водителю тут, конечно же, предусмотрены.
Включая круиз-контроль с весьма оригинальным управлением…Бортовой компьютер, ЖК-экран с 5-дюймовым сенсорным дисплеем. Если у вас большие толстые пальцы, вам не повезло…
На дороге Polo ведет себя скромно, собственно, как и стоит. Динамика при разгоне есть, благодаря тому, что здесь стоит секвентальная коробка передач, а не вариатор. И это приятно, что VW не пошел на поводу у общего тренда максимального снижения цены за счет всего, что только возможно.
И если вам удалось не уснуть во время разгона (я так говорю про все машины, которые разгоняются до сотни больше, чем за 10 секунд), добро пожаловать в мир любителей Фольксваген Поло.
По не очень хорошему асфальту “Поло” едет мягко, со снисходительной уверенностью. Недаром же в комплектации отдельным пунктом упомянута “подвеска для плохих дорог”. Они знают.
Если даже вы взяли версию с хорошей магнитолой (как в моем случае), музыка хорошо здесь не прозвучит. Как только делаешь погромче, и в композиции появляется плотный бас, вся система не выдерживает и начинает проваливать громкость. Не хватает мощности усилителя. Если не включать громко, то можно слегка прижать басы и чуть-чуть добавить верха, чтобы лучше читался текст песни.
Ну и гитара, разумеется, разместилась в багажнике безо всяких проблем, с запасом. У багажника довольно любопытная конфигурация, из-за колесных арок, но места полно.
Переходя к выводам, Volkswagen Polo – прекрасный бюджетный вариант автомобиля, и среди одноклассников может похвастаться как дизайном, так и качеством. Ходовые характеристики можно хвалить, опять же, со скидкой на класс и качество асфальта. В плане же музыки возьмите с собой бум-бокс на батарейках, и будет вам счастье.
Обзор подготовлен специально для сайта dni.ru
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