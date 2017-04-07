Ужин перед сном опасен для жизни

Существует много мнений о том, за сколько часов до сна можно есть. У людей происходит путаница в этом понятии, так как наблюдается расхождение во мнениях: одни диетологи утверждают, что ужин должен быть не позднее 6-7 часов вечера, другие приводят исследования о том, что последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна. А если, например, спать приходится ложиться в 1 час ночи, то какому мнению следовать?

Во-первых, необходимо разобраться, можно ли есть перед сном. Дело в том, что процессы пищеварения во время сна замедляются и пища, съеденная на ночь, так и не успевает перевариться. По этой причине развиваются болезни желудка, дисбактериоз и ухудшается иммунитет и, как следствие, появляется лишний вес. Но приобретение лишнего килограмма не самое плохое, что может случиться.

Специалисты отмечают, что во время сна на голодный желудок организм запускает механизм омоложения, а если есть незадолго до отхода ко сну, в организме, наоборот, повышается уровень полового гормона и гормона стресса, что приводит к ускоренному старению организма.

Вечером мы готовимся к следующему дню, и чтобы он был успешным, необходима подготовка:

Приготовьте вечером свою одежду. Погладьте ее, если это необходимо. Соберите важные документы. Подготовьте ваш обед на следующий день.

Погладьте ее, если это необходимо. Соберите важные документы. Подготовьте ваш обед на следующий день. За час до сна оставьте в покое свой ноутбук, планшет, телефон . Отключив эти устройства за час или два до сна, вы даете организму возможность успокоиться. Искусственный свет, излучаемый телефоном и компьютером, оказывает серьезное воздействие на биологические часы человека и вызывает нарушения сна.

. Отключив эти устройства за час или два до сна, вы даете организму возможность успокоиться. Искусственный свет, излучаемый телефоном и компьютером, оказывает серьезное воздействие на биологические часы человека и вызывает нарушения сна. Сделайте журнал благодарности. Уделите небольшое количество времени каждый вечер, чтобы записать, чему или кому вы благодарны за прошедший день. Сохранив записи, вы можете в любой, не очень удачный день, прочитать их и поднять свое настроение. Исследования показали, что записывание благодарности в журнал не только усиливает чувство счастья, но приносит другие преимущества, включая улучшение сна и уменьшение симптомов различных болезней.

Уделите небольшое количество времени каждый вечер, чтобы записать, чему или кому вы благодарны за прошедший день. Сохранив записи, вы можете в любой, не очень удачный день, прочитать их и поднять свое настроение. Исследования показали, что записывание благодарности в журнал не только усиливает чувство счастья, но приносит другие преимущества, включая улучшение сна и уменьшение симптомов различных болезней. Растяните свое тело. Сколько раз вы просыпались ночью от судороги в ноге или боли в спине. Растяжка помогает удлинить сухожилия и мышцы, может уменьшить частоту и тяжесть судорог, расслабляет мышцы и снимает напряжение в теле.

Сколько раз вы просыпались ночью от судороги в ноге или боли в спине. Растяжка помогает удлинить сухожилия и мышцы, может уменьшить частоту и тяжесть судорог, расслабляет мышцы и снимает напряжение в теле. Медитируйте. Мы постоянно находимся под воздействием информации, получаемой из телевидения, социальных медиа, интернета. И не удивительно, что многие люди чувствуют себя подавленными, в состоянии стресса и беспокойства – вы только взгляните на мировые новости. Медитируя перед сном, вы замедляете деятельность мозга, что приводит к глубокому и спокойному сну.

Мы постоянно находимся под воздействием информации, получаемой из телевидения, социальных медиа, интернета. И не удивительно, что многие люди чувствуют себя подавленными, в состоянии стресса и беспокойства – вы только взгляните на мировые новости. Медитируя перед сном, вы замедляете деятельность мозга, что приводит к глубокому и спокойному сну. Читайте перед сном книгу. Это успокаивает нервы. Чтение хорошей книги лежа в постели поможет вам погрузиться в другой мир, в котором нет драматических телевизионных шоу. Чтение поможет успокоиться и лучше спать, оно также улучшит функции мозга и память.

Это успокаивает нервы. Чтение хорошей книги лежа в постели поможет вам погрузиться в другой мир, в котором нет драматических телевизионных шоу. Чтение поможет успокоиться и лучше спать, оно также улучшит функции мозга и память. Высыпайтесь. Самый простой способ сделать это – постоянно ложиться примерно в одно и то же время каждый вечер. На сон выделяйте восемь часов.

Примените на практике эти простые советы, и вы каждый день будете встречать с улыбкой на лице.