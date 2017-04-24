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Как Лолита пострадала из-за Ленина

Владимир Ленин и Лолита Милявская. Фото: Dni.Ru
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
В конце апреля коммунисты мира отмечали годовщину со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Примерно в это же время спецслужбы Украины сняли с поезда певицу Лолиту, которая ехала навестить родную дочь. Блогер Dni.Ru рассказал, как связаны эти события.
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Вот у нас тут случилась на днях очередная годовщина – день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. А надо отметить, что дела покойного как-то сейчас не в моде. То есть даже граждане из сочувствующих пролетариату выбирают в кумиры скорее товарища Сталина со сподвижниками – дескать, тот был практик, вон сколько заводов отгрохал, колхозов развел, "либералов" того времени посажал. А Ленин, может, и хотел хорошего, но как-то не успел. Только что Революцию сделал, да и та теперь считается всего лишь "октябрьским переворотом". Ну и, конечно, убил невинного царя-мученика, теперь возведенного в ранг святых, что простить никак нельзя.

И помимо всего прочего, Владимира Ильича и прочих его друзей-большевиков обвиняли в том что они, дескать, заложили бомбы под механизм российской государственности, то есть дали бывшим национальным губерниям все признаки мини-государств, вплоть до местных парламентов и министерств. Только не выходите из состава Империи, то есть СССР, а так пожалуйста, играйте. Будет у вас и собственный лидер, то есть Первый Секретарь, и национальные школы и киностудии. Но как только Союз развалился, все союзные республики вприпрыжку побежали кто куда.

Владимир Ленин. Фото: Фотохроника ТАСС

И здесь мы подходим от далекой истории уже к нашему судьбоносному времени. В результате всех последних коллизий, "незалежная" Украина стала настолько самостоятельной, что даже и конкурс "Евровидение" проводит одна, без участия российских исполнителей, а кто захочет к ним приехать – тех через границу не пускает, вообще с поезда ссаживает, как популярную в своем роде певицу Лолиту Милявскую. Та, правда, и выступать вроде не собиралась, а только пожелала больную дочку навестить, но поймали, сняли с поезда в Конотопе и отправили назад. За то, что в Керчи выступила, в Крыму оккупированном. Вот и довыступалась. И СБУ даже опубликовала откровенное фото певицы – с голой грудью и с намеком – вот до чего, мол, доводит разврат – и пожеланием "удачи".

Конечно, госпожа Лолита известна, как автор высказывания "москалей надо пользовать", то есть явно себя от них отделяет. И в данном случае можно вспомнить выражение: за что боролась – на то и напоролась. Не успела промолвить "Раша, гудбай", как опять в ней очутилась. Но тут уже просматривается тенденция. Закон для всех один – и явно не в пользу москалей. То есть из-за этого вредного Владимира с его "правом наций на самоопределение вплоть до отделения", пострадала даже и Лолита.

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Однако возникает вопрос: насколько виноват в этом лично Владимир Ильич? При нем-то худо-бедно, но Советская Украина осталась в составе "Великого и могучего" Союза. А вот теперь у нас весна как-то застопорилась – и климатическая, и "русская", и кроме Крыма пока что процесс остановился. Только что Донбасс регулярно обстреливают и даже грозятся ввести туда полицейскую миссию в связи с недавней гибелью наблюдателя ООН. И вообще из-за воцарения в Америке непредсказуемого Трампа скучать уже не приходится.

Разумеется во дни сомнений и тягостных раздумий на тему "как нам обустроить Россию" к вождям тянутся со всех концов Земли ходоки. К Ленину шли ходоки крестьянские, к Путину же в ходоки записался однажды даже сам бывший президент Обама с его командой, то есть так это выглядело на встрече "Двадцатки", на фото – прямо как на картине "Ходоки у Ленина". Многие тогда обратили внимание на сходство. И сейчас едут, вот, например, к премьеру Медведеву дальнобойщики подкатывали. Но он им сразу сказал, мол, джентльмены, спокойствие. Система "Платон" есть и будет есть. Все отлично, как на докладе в Думе.

В социальных сетях вывешивают памятную доску на стенах гимназии, где Ленин учился вместе с Керенским. На доске их портреты рядом, то есть такой правящий тандем, правда, правили один за другим. Кто более матери-истории ценен? Кого мы теперь не любим больше, обоих одинаково или все же по-разному? Вопросы вроде бы исторические, но дело в том, что политика – это как велосипед, если не крутить колеса, то тут же остановишься и упадешь. А сейчас мы как-то стали успокаиваться на достигнутом и политические колеса несколько замедлили свой бег. Вон памятник князю Владимиру воздвигли на Боровицкой площади и ладно. Может, мы готовимся к осенним революционным событиям, стараясь их то ли минимизировать, то ли возглавить. Конечно, сейчас Ленин – экспонат мавзолейный, но дело-то его живет, да и тело еще не погребено.

И напоследок можно подумать о будущем. Кого учили, что Сталин – хороший человек, тот так и проживет с этой мыслью всю жизнь и никакой XX-й разоблачительный партийный съезд ему тут не указчик. Аналогично и о Ленине, о котором в свое время даже анекдоты не хотелось рассказывать как о святыне. Конечно, сейчас уже не учат любить тех вождей, не говорят, что они были хорошие люди. Сейчас детей учат, что Бог был очень хорошим человеком, да вдобавок еще и Богом, и умер за нас всех, за грехи наши тяжкие. Но если завтра какая-нибудь другая власть отринет Бога под пелевинским лозунгом "Солидный Господь для солидных господ", как уже шутила Ксения Собчак, то будет обидно уже нынешнему молодому поколению. А отсюда мораль – граждане, не трогайте богов, особенно если вы не решаетесь их полноценно заменить на новых.

24 апреля 2017, 18:58

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