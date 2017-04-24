Бич современной женщины за 30

Многие девушки, которые, по мнению своих родителей, да и всего общества в целом, еще "не устроили свою жизнь", могут часто слышать от окружающих вопросы: "Почему ты не выходишь замуж? Когда собираешься рожать?" А вслед непременно говорится о том, что время идет, и пора уже поторопиться. Эти фразы хорошо знакомы практически любой одинокой девушке старше 25 лет, ведь большинство родителей мечтает выдать своих дочерей замуж.

Итак, давайте разберемся, что делать, если 30 лет уже исполнилось, а вы еще не замужем.

Актуальная тема замужества периодически всплывает в каждой семье. В современном мире мама девушки оказывает на нее намного больше влияния, чем отец. На основе опыта собственной психологической практики могу сказать, что часто это связано с тем, что отцы лояльнее относятся к жизни дочерей и их статусу свободной девушки, в то время как мамы всячески подгоняют их к "устройству" своей личной жизни.

В последнее время я наблюдаю достаточно много клиентских запросов по теме "позднего замужества", но стоит отметить, что не всегда клиенткой руководит истинное желание выйти замуж. Иногда в ходе терапии выясняется, что она на самом деле еще не готова к замужеству, даже несмотря на то, что уже достигла достаточно "взрослого" возраста. Больше всего меня поразили слова одной девушки, которую мать попросила родить ребенка хоть от кого-нибудь. В таких ситуациях лучше не обижаться и не устраивать скандал, а спокойно сказать родителям, что они обязательно дождутся внуков. Когда придет время.

Общество побуждает нас "быть как все", то есть, если все рожают, то и ты должна, хотя бы для себя. Меня вообще сильно удивляет, когда я слышу, что мамы моих клиенток, которым от 25 до 30 лет, предлагают им родить для себя и обещают помочь в воспитании ребенка. Конечно, понять родителей тоже можно. Во времена СССР женщины рожали в 28 лет уже второго ребенка, а первого – в возрасте 20 лет и даже младше. Однако нельзя не замечать, что времена изменились. Раньше женщины считали, что мужчина должен не пить и не бить, а больше ничего от него и не требуется. Давайте тогда вспомним времена колхозов, когда считалось, что даже пьющий мужчина лучше, чем никакой.

Я глубоко убеждена, что важно и нужно прежде всего быть счастливой здесь и сейчас. Необходимо сбросить оковы общества, освободиться от давления родственников, от своих внутренних страхов остаться одной и никому не нужной (собственно, кто утверждает, что это так?). Нужно перестать представлять свою жизнь как зачетную книжку, в которой отмечается, во сколько лет вы родили ребенка и вышли замуж. Откровенно говоря, моя практика психолога показывает, что не всегда счастливы клиентки, у которых есть и муж, и дети. В жизни важно заниматься самосовершенствованием, прекратить сравнивать себя с другими, их достижениями. У этих людей совершенно другие жизни. Концентрируйтесь на себе.

Если вы чувствуете, что стоите на месте, испытываете сложности по привлечению желаемого мужчины в свою жизнь, то стоит обратиться не к свахам, а именно к психологу. Изменения в вашей жизни начнутся именно тогда, когда вы начнете работать над собой. Вы можете сталкиваться с одними и теми же проблемами в отношениях с разными мужчинами если не начнете меняться сами.

Это действительно страшно, когда клиентка в процессе терапии приходит к осознанию, что живет вообще не своей жизнью. Бывают случаи, когда она понимает, что она не сама выбрала мужчину, а связала жизнь с тем, кого все вокруг называли "хорошим человеком". Также и с детьми: когда женщина рожает ребенка только потому, что "так надо", она часто потом не знает, что делать со своей жизнью дальше.

Я всегда выступаю за счастье, искренность, взаимную любовь. К сожалению, многие женщины просто не знают, как им измениться, с чего начать, чтобы привлечь желаемое в свою жизнь, как это сделать? Иногда бывает полезно остаться одной, чтобы иметь возможность что-то осознать и понять. Не всегда следует после разрыва отношений сразу же искать им замену. Но не стоит и закрываться в себе, погружаться в свое одиночество – необходимо предпринимать какие-то действия.

Всем девушкам, которые еще не вышли замуж, я бы рекомендовала не отчаиваться и не спешить с принятием решений. Получить штамп в паспорте не так сложно, гораздо труднее найти человека, с которым вы сможете прожить счастливую жизнь.

Я глубоко убеждена, что в ожидании судьбоносной встречи нужно жить полной жизнью – самосовершенствоваться, заниматься спортом, общаться с интересными людьми и путешествовать. Будьте открыты миру, новым знакомствам. А если вы хоть раз обращались или планируете обратиться к психологу для привлечения мужчины в вашу жизнь, то следует сначала завершить все предыдущие отношения, проанализировать свои проблемы и освободиться от родительского программирования (если оно негативное и имеет сдерживающий фактор). Всегда просите у психолога действенные практики. И помните, что только вы принимаете важные решения в своей жизни, и ответственность за них нести тоже вам.