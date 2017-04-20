Как распознать афериста на сайте знакомств

По мнению социологов, на сайты знакомств в наше время обращается до 90% одиноких женщин и чуть более 70% одиноких мужчин. Цели и задачи у тех, кто оставляет свои анкеты на подобного рода сайтах, не всегда преследуют задачу "жить долго и счастливо и умереть в один день". Иногда это просто желание скоротать вечерок без взаимных обязательств и тем более без продолжения.

Как распознать афериста? На что обращать внимание при выборе подходящей кандидатуры? Что должно насторожить, а что, наоборот, является положительным признаком?

Современный человек проводит в интернете много времени. Это обусловлено тем, что в условиях большого города мы крутимся, как белка в колесе, и часто не хватает ни сил, ни времени, чтобы пообщаться с друзьями вживую. То же самое касается и знакомств – многие люди ищут свою вторую половинку в просторах мировой сети. Мало кто признается, что сидит на сайтах знакомств, но при этом подобные сервисы не испытывают недостатка в пользователях.

Вместе с популярностью сайтов знакомств растет и их опасность. Очень велика вероятность встретить там обманщика, который пользуется доверчивостью женщин. Да и что уж греха таить – практически все в анкетах немного приукрашивают действительность, чтобы выглядеть привлекательнее. И если женщины любят заполнить анкету подробно, то мужчины часто бывают скупы на слова, что только усложняет задачу понять каков его интерес и не преследует ли он преследует корыстные цели.





На самом деле, анкета на сайте знакомств может сказать о человеке больше, чем он рассказал в ней сам. Например, полностью написанное имя и отчество говорят о чрезвычайно педантичности, о завышенных требованиях к окружающим, а иногда и об откровенном занудстве. Бывает и наоборот – вместо имени указывается детское прозвище или имя в уменьшительно-ласкательной форме – Игорек, Толик. Здесь, конечно, ни о какой серьезности не может идти и речи. Если мужчина уже в зрелом возрасте, это может даже настораживать – не намекает ли он таким образом, что в отношениях он не нуждается, его интересует только одноразовая встреча?

Особое внимание стоит уделить фотографиям, они говорят достаточно о человеке. Мужчины любят выкладывать фото на фоне машины, дома или из путешествий. Таким образом они хотят продемонстрировать свой достаток. Но здесь тоже может таиться обман – сфотографироваться можно и около чужого автомобиля, или у кого-то в гостях. Обратите внимание на одежду – может ли мужчина, который так одет, владеть дорогими вещами. Помните, что все стараются выставить себя в максимально выгодном свете, и поэтому выкладывают только лучшие фотографии. Также обратите внимание на позу – человеку на фотографии явно должно быть комфортно рядом со своим автомобилем или домом.

Если мужчина выкладывает много фотографий, где он в плавках или просто с голым торсом, это указывает на рекламу собственной силы и говорит о некотором нарциссизме. Фото в деловом костюме опять же говорит о серьезности и придирчивости к женщинам.

Кстати, фото может предупредить вас об обмане – если присутствует много фотографий, где рядом кого-то явно обрезали, задумайтесь. Возможно, этот мужчина женат, у него есть постоянная девушка или он предпочитает общество многих женщин. Неужели одинокий мужчина не может найти несколько неплохих фотографий, где он один?

Далее обратите внимание на текст анкеты. Часто люди, сами того не замечая, акцентируют внимание на своих недостатках, пытаясь превратить их в достоинства. "Выпиваю только по очень большим праздникам", "Достойная зарплата" и т.п. На деле вполне может оказаться, что день взятия Бастилии – очень важный праздник, а достойной зарплаты хватает на оплату квартиры и пачку сигарет.

Есть еще и пассивная агрессия, когда человек знает о своих недостатках и сразу начинает обороняться: "Всем женщинам нужны только деньги, ищу ту, которая полюбит мою душу". Это говорит о скупости или элементарной финансовой несостоятельности. "Я так хорош в постели, что ты сразу забудешь обо всем на свете" – ну здесь, я думаю, комплекс понятен. Также следите за уровнем грамотности и словарным запасом – это говорит об интеллекте гораздо больше, чем все цитаты, скопированные из Википедии.