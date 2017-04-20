BMW X1: Дитя глобализации
Предлагаю познакомимся с компактным кроссовером BMW X1 и решить, зачем ему нужен спортивный обвес.
|BMW X1 xDrive 2.0i M-Sport
|Цена, руб
|2 900 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|1 880 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|1998/192
|Привод
|Полный, xDrive
|Разгон 0-100, сек
|7,4
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|6,4/11,9
|Снаряженная масса, кг
|1 615
|Длина/ширина/высота, мм
|4439/2060/1612
|Объем багажника, л
|420
|Дорожный просвет, мм
|183
До сих пор внешне мне нравилось все, что сходило с конвейера в Баварии. И "икс-первый" здесь не явился исключением. Небольшой, уютный и удобный, тем не менее, носящий все характерные черты “фамилии”. Яблоко от яблони недалеко упало и в этот раз.
Во втором поколении X1 черты машины стали более контрастными, а силуэт и передняя часть – менее округлыми. Пакет “M-Sport” предусматривает спортивные легкие диски, обвес и кожаные сиденья. И, конечно же, логотип “M” на боках автомобиля.
"Копейка", конечно же, городской житель. Особенно с учетом обвеса и того, как он замечательно смотрится в городской обстановке.
Заглянем внутрь. “Торпедо” и приборная панель не меняются уже которое поколение, и я не устаю бухтеть по этому поводу. Но панорамная крыша – нечастый гость в пресс-парке BMW, поэтому этот элемент достоин особого внимания.
Спортивные сиденья - еще одна приятность спортивного пакета. В поворотах себя чувствуешь влитым в кресло настолько, что начинаешь бояться, что кресло потом тебя не отпустит. Помните Фредди Крюгера? То-то же!
На самом деле, бояться водителю нечего, потому что на дороге в этом автомобиле чувствуешь себя очень уверенно. Все-таки, несмотря на передний привод в минимальной комплектации и прочие упрощения, это BMW, с ее отлично настроенной подвеской, молниеносной реакцией коробки передач и, конечно же, с "недетским" расходом бензина для двухлитрового двигателя.
А разгоняться здесь - вообще удовольствие. Слушать как “похрюкивает” система выхлопа при переключении передач во время интенсивного разгона – удовольствие, понятное даже тем, кто далек от стритрейсинга, глубокого тюнинга и прочих радостей, доступных жителям больших городов в эпоху, когда камеры стояли не на каждом углу.
Руль, кстати, довольно жесткий, что вполне свойственно “баварцам” кроме, разве что, седьмой серии. Я уже привык к электронной рукоятке АКПП, которая была, кстати, и в предыдущем поколении X1, и вот это возвращение в прошлое меня несколько смутило. BMW, зачем?
Управление бортовым компьютером происходит с помощью шайбообразного контроллера. Все это уже видели, привыкать не к чему. Выбор режимов езды (экономичный, комфортный и спорт) влияет только на настройки коробки-автомата, а не на работу подвески и выхлоп, как в некоторых вариантах M-Performance.
Задние сиденья визуально воспринимаются довольно жесткими, но на деле это не так. Уютно, и места хватает.
Гитара в багажник поместилась. Кроссовер, конечно же, компактный, но не настолько.
Что с автозвуком? Во втором поколении X1 решили избавиться от восьмиполосного эквалайзера. Акустика осталась прежней, от Harman/Kardon, и звучит она прекрасно, но осталось меньше возможностей для точной настройки. Жаль. Тем не менее, звук отлично сбалансирован по частотам, поэтому здесь очень подходит главный принцип айтишника: работает – не трогай! Особенно хорошо звучит современная поп-электроника.
Итак, выводы. В моих глазах X1 – это BMW для начинающих. Почти самая низкая цена в линейке, и в то же время удобство и классическая для BMW маневренность. Прекрасный пример городского автомобиля для человека с водительскими амбициями.
Со спортивной подвеской “икс” показался мне излишне жестким, чтобы еще и платить деньги за эту опцию, но никто и не заставляет ее брать. К тому же, на моей памяти X1 в стандартной комплектации гораздо мягче, а в поворотах все же ведет себя вполне прилично.
Лично для меня X1 оказался слишком простым, но я уже избалован. Если вы решите порадовать своего ребенка машиной на восемнадцатилетие, вы знаете что купить. (А не Ниву, как в моем случае).
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru
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