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BMW X1: Дитя глобализации

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Во втором поколении компактный кроссовер от BMW все больше становится похож на MINI. Не подумайте ничего плохого, всем нравится MINI. Внешне это все тот же породистый баварец, который раздувает свои ноздри и отлично смотрится на трассе. А вот начинка уже другая.
прочитано 480 раз

Предлагаю познакомимся с компактным кроссовером BMW X1 и решить, зачем ему нужен спортивный обвес.

BMW X1 xDrive 2.0i M-Sport
Цена, руб 2 900 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 880 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998/192
Привод Полный, xDrive
Разгон 0-100, сек 7,4
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,4/11,9
Снаряженная масса, кг 1 615
Длина/ширина/высота, мм 4439/2060/1612
Объем багажника, л 420
Дорожный просвет, мм 183

До сих пор внешне мне нравилось все, что сходило с конвейера в Баварии. И "икс-первый" здесь не явился исключением. Небольшой, уютный и удобный, тем не менее, носящий все характерные черты “фамилии”. Яблоко от яблони недалеко упало и в этот раз.

Фото: Родион Газманов

Во втором поколении X1 черты машины стали более контрастными, а силуэт и передняя часть – менее округлыми. Пакет “M-Sport” предусматривает спортивные легкие диски, обвес и кожаные сиденья. И, конечно же, логотип “M” на боках автомобиля.

Фото: Родион Газманов

"Копейка", конечно же, городской житель. Особенно с учетом обвеса и того, как он замечательно смотрится в городской обстановке.

Фото: Родион Газманов

Заглянем внутрь. “Торпедо” и приборная панель не меняются уже которое поколение, и я не устаю бухтеть по этому поводу. Но панорамная крыша – нечастый гость в пресс-парке BMW, поэтому этот элемент достоин особого внимания.

Фото: Родион Газманов

Спортивные сиденья - еще одна приятность спортивного пакета. В поворотах себя чувствуешь влитым в кресло настолько, что начинаешь бояться, что кресло потом тебя не отпустит. Помните Фредди Крюгера? То-то же!

Фото: Родион Газманов

На самом деле, бояться водителю нечего, потому что на дороге в этом автомобиле чувствуешь себя очень уверенно. Все-таки, несмотря на передний привод в минимальной комплектации и прочие упрощения, это BMW, с ее отлично настроенной подвеской, молниеносной реакцией коробки передач и, конечно же, с "недетским" расходом бензина для двухлитрового двигателя.

Фото: Родион Газманов

А разгоняться здесь - вообще удовольствие. Слушать как “похрюкивает” система выхлопа при переключении передач во время интенсивного разгона – удовольствие, понятное даже тем, кто далек от стритрейсинга, глубокого тюнинга и прочих радостей, доступных жителям больших городов в эпоху, когда камеры стояли не на каждом углу.

Фото: Родион Газманов

Руль, кстати, довольно жесткий, что вполне свойственно “баварцам” кроме, разве что, седьмой серии. Я уже привык к электронной рукоятке АКПП, которая была, кстати, и в предыдущем поколении X1, и вот это возвращение в прошлое меня несколько смутило. BMW, зачем?

Фото: Родион Газманов

Управление бортовым компьютером происходит с помощью шайбообразного контроллера. Все это уже видели, привыкать не к чему. Выбор режимов езды (экономичный, комфортный и спорт) влияет только на настройки коробки-автомата, а не на работу подвески и выхлоп, как в некоторых вариантах M-Performance.

Фото: Родион Газманов

Задние сиденья визуально воспринимаются довольно жесткими, но на деле это не так. Уютно, и места хватает.

Фото: Родион Газманов

Гитара в багажник поместилась. Кроссовер, конечно же, компактный, но не настолько.

Фото: Родион Газманов

Что с автозвуком? Во втором поколении X1 решили избавиться от восьмиполосного эквалайзера. Акустика осталась прежней, от Harman/Kardon, и звучит она прекрасно, но осталось меньше возможностей для точной настройки. Жаль. Тем не менее, звук отлично сбалансирован по частотам, поэтому здесь очень подходит главный принцип айтишника: работает – не трогай! Особенно хорошо звучит современная поп-электроника.

Фото: Родион Газманов

Итак, выводы. В моих глазах X1 – это BMW для начинающих. Почти самая низкая цена в линейке, и в то же время удобство и классическая для BMW маневренность. Прекрасный пример городского автомобиля для человека с водительскими амбициями.

Фото: Родион Газманов

Со спортивной подвеской “икс” показался мне излишне жестким, чтобы еще и платить деньги за эту опцию, но никто и не заставляет ее брать. К тому же, на моей памяти X1 в стандартной комплектации гораздо мягче, а в поворотах все же ведет себя вполне прилично.

Фото: Родион Газманов

Лично для меня X1 оказался слишком простым, но я уже избалован. Если вы решите порадовать своего ребенка машиной на восемнадцатилетие, вы знаете что купить. (А не Ниву, как в моем случае).

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

20 апреля 2017, 15:24

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