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Блоги

Персональный ад родившей женщины

Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru
Елена Безсудова

Елена Безсудова блогер

 Журналист, колумнист, автор книги «Мама дорогая: 9 мифов о материнстве», которая вошла в Топ-5 лучших книг для родителей в 2016-м году.
"Вот ты роди, посиди с ребенком и снова выйдешь на свою работу, раз жить без нее не можешь", – повторяют мужья, мамы и подруги своим нерадивым женам, дочерям и знакомым, которые все еще сомневаются, стоит ли связывать себя узами материнства. "Действительно, почему бы и нет, – задумывается успешная работающая женщина, – слушая музыку в "уютной пробке" по дороге в офис.
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ВРЕМЯ РОЖАТЬ

Во-первых, дети – это счастье. Все говорят. Во-вторых, когда-то же надо рожать. Так почему бы не сейчас, когда уже тридцать два, когда муж, карьера, белая ауди и рыжий мейн-кун. Рожу. А через год выйду на работу. Или через два. В общем, как получится. Главное родить.

И вот, ура, долгожданные две полоски. Коллеги с интересом поглядывают на не успевший еще округлиться живот. Желающие забеременеть по очереди сидят на стуле счастливицы и с надеждой покупают в аптеке тесты. Плохой босс изучает трудовое законодательство и недочеты в работе "этой нахалки" – вдруг получится оставить без декретных. Хороший – готовит деньги и подарки. В кулуарах шепотом ведутся споры – всем интересно, кто же займет позицию беременной. И вот нашу красавицу, розовую, круглую и цветущую, торжественно отправляют в отпуск по уходу за ребенком, мысленно завидуя, что ей не придется больше вставать в семь утра и ездить каждый день на постылую службу, держа в руках одноразовый стаканчик с кофе.

РОДЫ

Послеродовая вакханалия в кругу родственников. Счастье материнства. Катая коляску по заснеженному парку, счастливая мать пока еще не знает, как относиться к тому, что пособие по уходу за ребенком при ее вполне приличной зарплате почему-то составляет 17 тысяч рублей (и это ей еще повезло). А когда малышу исполнится полтора года (видимо, считается, что в этом возрасте ребенок способен сам обеспечивать мать), на ее карточку будет падать 50(!) рублей в месяц. Но она все же догадывается, что происходит что-то не то. И ее, кажется, развели.

Увы, что бы там не говорили адепты культа материнства, женщина с маленьким ребенком – всегда слабое звено. Я про земную, среднестатистическую женщину, у которой средний стабильный доход был, а двадцатилетняя ипотека есть. У которой вполне земной муж, зарабатывающий земные, не космические, деньги. И мама, до родов божившаяся, что будет "помогать", а после заявившая, что уже немолода и вообще свой "детный" срок отсидела, хватит с нее.

Фото: Mark Renders/Gettyimages.ru

СЛАБОЕ ЗВЕНО 

У обычной российской женщины в декретном отпуске резко снижается качество жизни. Модные журналы советуют ей, оставив младенца с няней, пойти в салон и сделать укладку и педикюр. А денег у нее на такую роскошь нет. И у мужа может не быть. К тому же она привыкла зарабатывать сама и разучилась просить. В итоге "счастливая декретница" красит отросшие корни в салоне под названием Help Yourself и там же стрижет ногти на ногах, когда они начинают стучать по полу. Про шопинг, путешествия, рестораны и фитнес очень многим приходиться забыть. И не потому что мамы "полностью посвящают себя детям". А потому что благоверный, которому надо выплачивать ипотеку, кормить семейство и оплачивать бесконечные зимние комбинезоны и "развивашки", в одиночку не тянет привычных атрибуций dolce vita. Нет, он не неудачник. Просто жить сегодня – дорого.

Да, есть, конечно, мужья-скряги, у которых лишней тысячи не выпросишь, но это редкость. Земной мужчина и рад быть организовать "своим" и Кипр, и коляску за 70 тысяч, и новые трусы. Но финансово не справляется и сам этим весьма тяготится. Случается и так, что мужчина вовсе теряет работу, и его вторая половина не то, что мечтает о море и ботоксе, а вынуждена ходить в супермаркет, собирая по карманам мелочь. Да-да, это суровая реальность, о которой никому не хочется думать, но такое бывает. Мудрая женщина, всплакнув в очередной раз над полкой в ванной, на которой вместо Герлен с наглой ухмылкой поселилась "Чистая линия", понимает – так жить нельзя. И пишет всепонимающему боссу – "Конрад Карлович, выхожу!"  

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

И вот тут начинается самое интересное. На месте нашей героини давно и прекрасно работает новая сотрудница, которая устраивает Конрада Карловича, – незаменимых-то нет. Мечтающей хотя бы обновить гардероб матери, которую давно тошнит от одного вида заляпанной творожком толстовки, предлагают другую позицию – с меньшим окладом и уязвляющую самолюбие. Причем, это законно. Женщина понимает, что этой зарплаты хватит разве что на оплату услуг няни и отказывается от затеи. "А ты попробуй работать на фрилансе: и деньги хорошие, и в офис не надо ездить, – советует отчаявшейся подруге многодетная коллега, которая продает в инстаграме вязаные снуды и является примером для матерей-неудачниц.

"Действительно, почему бы и нет, – озаряется светом надежды барышня, понимая, что первую зарплату придется потратить на новый смартфон, потому что два предыдущих благополучно разбил маленький проказник. А ездить с разбитым на деловые встречи совсем некомильфо. Буду трудиться дома, да и Петя всегда под присмотром". Возможно, она даже договаривается со "всепонимающим", что выйдет на полставки, зато, как хорошо: не надо тратить время на дорогу и деньги на няню. И вот тут вскрывается самая отвратительная правда жизни работающей дома матери. С маленьким ребенком, который в буквальном смысле сидит у нее на голове, ни одна женщина, даже если она амбидекстр, не может работать хорошо. Это главное, что должны усвоить все работодатели, которые соглашаются на подобные эксперименты.

"А как же сад с полутора лет", – спросит не обремененная детьми карьеристка, которая наивно полагает, что женщины "сидят" в декрете по три года по причине лени и глупости. Должен же быть какой-то выход. Так вот "сад с полутора лет" – это время с 9:00 до 12:00, которое ребенок проводит под присмотром воспитателей и которое почему-то преувеличенно называется "на полдня". Какие тут полдня, если за это время можно разве что приготовить обед? И какой здравомыслящий босс согласится, чтобы сотрудница приезжала в офис на час?

Хорошо, прошло три года, и среднестатистическая российская семья получает, наконец, место в саду. И то, кстати, не всегда. Схватив ноутбук и надев брючный костюм, расцеловав заплаканного ребенка, мать выпархивает из сада и летит в офис. И практика показывает, что это уже другой офис и другие деньги, помноженные на ощутимый удар по самооценке. За три года в любой отрасли взращивается поколение свеженьких, хорошеньких и бездетных сотрудниц, которые готовы маниакально работать до 12 ночи, выходить в выходные и ездить в командировки хоть на год. У матери же на новой работе начинается персональный ад.

Фото: Kristian Dowling/Gettyimages.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД

Во-первых, в сад ребенок ходит по системе "1/2": неделю ходит, две болеет. Босс смотрит волком на очередной больничный лист и не всегда готов относиться к нему с пониманием. Многие работницы на этом этапе, который на самом деле просто надо всем пережить, в отчаянии увольняются и уходят на второй круг, то есть рожают следующего младенца (почти все остальные сделали это еще на этапе "в сад на полдня", потому что поняли, что с работой все равно пролетели). Во-вторых, постдекретной сотруднице правда очень страшно. Кажется, что в голове нет мозга. Что кругом все такие в тренде и держат руку на пульсе, а она все-все пропустила. Но проходит месяц. И она уже не может вспомнить, чем и зачем занималась предыдущие три года… Начинается новая жизнь. А у мам двоих и более детей, которых кроме садов и школ надо возить на кружки и секции, эта новая жизнь так никогда и не начинается.

6 марта 2017, 14:08

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