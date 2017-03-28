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Использование транса в жизни: с древности до наших дней

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Депрессия уверенно занимает второе место в мире по утрате трудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний. Транс является подарком эволюции, он отражает те периоды взаимодействия человека с внешней средой, когда отсутствовали страх, тревога, напряжение мышц, необходимость участия в реальных событиях.
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Транс является всего лишь психотехникой, инструментом, своеобразным мостом взаимодействия с бессознательным, гимнастикой бессознательного ума, которая необходима для достижения самогипноза, активации процессов самообучения мозга. Необходимо учесть, что бессознательное воспринимает внушения в виде образов, а не слов. Самостоятельное решение позволить себе испытать погружение в транс превращает гипноз терапевта в самогипноз пациента. Причем самогипноз обладает возможностями обучающего транса, позволяет воспринять, повторить внушения необходимые для создания новой модели поведения.

Современные исследователи считают самогипноз "доброй силой", мощным методом психотерапии, позволяющим использовать ресурсы и энергетику бессознательного для саморегуляции, личностного роста, противостояния энерговампиризму.

Аудиотранс дает техническую возможность пользоваться самогипнозом в любых условиях, в удобное время для нейтрализации стресса, профилактики депрессии. Согласно формуле транса, компакт-диски должны содержать тексты предварительной беседы, целевых внушений и выхода из транса. При записи текстов рекомендуется использовать голос любимого или близкого человека, духовного наставника.

На основе классического гипноза во Франции был разработан способ наведения транса, где предлагается мысленно вернуться к приятным воспоминаниям, связанными с различными периодами жизни. Стремление человека получить удовольствие (гедонизм) был основой учения древнегреческого философа Эпикура (342-272гг. до н.э.). Евангелист Лука в Новом Завете (17:21) утверждает: "Что Царство Божье внутрь нас есть", означает, что человек может ощущать блаженство и покой Небесного Царства. Практический опыт показал, что гедонистический принцип важно использовать при составлении текстов целевых внушений в терапевтической фазе аудиотранса, а не только при наведении. В этом случае, образом для подражания становиться веселый добрый человек, оптимист, который находит счастье в том, чтобы видеть вокруг себя как можно больше счастливых людей. Этот человек излучает сочувствие, снисходительность к ошибкам и недостаткам других людей.

Фото: GLOBAL LOOK press

В мире приятных воспоминаний нет места обидам, беспокойству, агрессии – всему, что мешает получать удовольствие и наслаждение в повседневной жизни. Мысленно включаются только те группы клеток и нейронов мозга, которые приносят душевный покой, снимают усталость Души. На мысленном экране появляются образы людей, событий, которые происходили в тот момент, когда вас хвалили, награждали, дарили цветы, объяснялись в любви. Из прошлого приходит все, что радовало, привлекало, волновало, позволяло гордиться собой. Происходит нейтрализация негативных событий прошлого за счет поступления позитивной информации, они не могут одновременно существовать в бессознательном.

Повторное прослушивание дисков, гипнорепетиции, превращают негативные самовнушения прошлого в позитивные, которые после этого могут поступить в сознание. Без всяких усилий со стороны пациента происходит распрограммирование, разблокирование застывших ситуаций прошлых лет, освобождение от комплексов, запретов полученных в детстве, семье и обществе. Это позволяет представить себя в желаемом образе, новой роли, избавиться от неуверенности, негативных убеждений относительно своих способностей и возможностей.

Аудиотранс оптимизирует и реорганизует несовершенные способы функционирования психики, что позволяет перейти к применению программ позитивного мышления. Эти целевые программы должны быть проникнуты любовью к себе, своим близким, окружающему миру: "Позитивное мышление становиться реальностью моей жизни, оно полностью владеет мной. Мои мысли о себе и других становятся только позитивными, вместо образа человека, которым приходилось быть, становлюсь тем, кто может вызывать любовь и гордость у себя и других людей. Этот образ входит в каждую клетку тела, становиться частью моего существа и тех изменений, которые приносит позитивное мышление".

Обращение к приятным воспоминаниям, позитивное мышление усиливают секрецию энкефалинов и эндорфинов в эмоциональных зонах мозга. Эти нейропептиды получили названия "гормонов удовольствия", они устраняют ощущения от работы внутренних органов, способствуют расслаблению мышц, адаптируют к стрессу, ограничивают влечение к алкоголю и наркотикам.

В последние годы выяснилось, что негативные события бытового и социального характера становятся стрессорными воздействиями, превращаются в "накопленный стресс", отсроченный по времени посттравматический стресс, что открывает путь к психогенным и нейрогенным заболеваниям.

Повышенный уровень энергозатрат при различных видах стресса свидетельствует о компенсаторной роли энергетики биополя в преодолении стрессовых воздействий и энерговампиризма. Как правило, депрессии предшествует "выгорание личности", происходит ослабление сенсорного и эмоционального реагирования, наступает полное равнодушие к себе, своим близким, окружающему миру. В этот момент проявляет себя пассивно-оборонительная модель поведения, она приводит к полной беспомощности в преодолении трудностей, утрате веры в их благоприятный исход. Одновременно, отмечается желание уйти из жизни. Сигнал о самоликвидации может поступить после блокады одного из энергетических центров или всей энергосистемы при экстремальных затратах биополя.

Фото: GLOBAL LOOK press

Известно, что нейтрализация негативной информации происходит при физиологическом сне, во время его быстрой фазы. Она наступает после пробуждения, в утренние часы сопровождается появление сновидений. Приятные сны способствуют появлению положительных эмоций, восстановлению энергетики биополя. Однако, этот природный механизм не обладает достаточной эффективностью и стабильностью. Существует много заболеваний, где отмечаются нарушения сна. Дефицит быстрого сна наблюдается при приеме алкоголя, антидепрессантов, при начале работы в утренние часы, когда действует театр сновидений. Работа и развлечения в ночные часы, смена часовых поясов, особенности сна у "сов" и "жаворонков" делают активную фазу сна неуправляемым процессом.

В тоже время использование символов и образов, психотехники путешествий в мире воображения помогают преодолеть последствия сокращения продолжительности фаз сна. Происходит сотрудничество с образами в имагомире для формирования событий будущего в настоящем, получение проекции будущего в настоящем по типу механизма постгипнотического внушения.

Мозг не отличает реальную ситуацию от той, которая принадлежит воображению, что позволяет найти новый позитивный сценарий своей жизни, где будет отсутствовать негативная информация из прошлого.

Психоаналитик, ученый-нейробиолог Джон Лилли отмечает, что мозг является биокомпьютером, а человек может быть жертвой программ, полученных от других людей. Особенно опасен период детства, где отсутствует критичность в оценке поступающей информации. Аудиотранс позволяет самостоятельно, в домашних условиях провести "перезагрузку", перепрограммирование биокомпьютера, подарить себе новую модель поведения.

Великим цивилизациям прошлого были известны тайны особых состояний сознания, гипноза, энергоинформационного обмена, поступления космической энергии в биополе. Известно, что роль проводника энергии для физического тела выполняет его энергетический двойник – эфирное тело, где располагаются энергетические центры, чакры. Энергия космоса в виде "дыхания жизни", "праны" поступает через них в ментальное и астральное тело.

Ментальное тело обеспечивает состояние бодрствования, восстанавливается в медленной фазе сна, не покидает тело. Это глубокий сон без движения глаз, здесь происходит обогащение энергией мыслеформ. Выяснилось, что прослушивание молитв восстанавливает энергетику ментального тела. При чтении молитв электрическая активность мозга минимальна, почти отсутствует, как и во время медитации.

Активная фаза сна (быстрый сон) является источником энергии для астрального тела, которое меняется под влиянием эмоций, желаний, во время сна уходит в астральный мир, покидает физическое и эфирное тело. Энергетический центр этого тела располагается в области солнечного сплетения и является основным биоэнергоаккумулятором всех видов энергии, создает внутреннюю энергосистему, которая снабжает энергией все внутренние органы. При экстремальных энергозатратах или недостаточном поступлении энергии во время быстрого сна, наблюдается резкое снижение сенсорного и эмоционального реагирования, утрата интересов, появляются признаки синдрома хронической усталости.

Такие диагностические признаки могут служить показанием для профилактического применения аудиотранса. Это дает возможность устранить влияние опережающей негативной информации прошлого из бессознательного на мысли чувства, стремления в настоящем, в повседневной жизни, что избавляет от всплеска пережитого, энергозатрат, повторения поведенческих ошибок.

Аудиотранс может стать основой для нового направления – профилактической когнитивной гипнотерапии. Освоение аудиотранса, как варианта самогипноза, позволяет реализовать в современной психологии когнитивный подход, который направлен на изменение неадекватных мыслей, представлений, чувств, образов, которые лежат в основе эмоциональных и поведенческих проблем.

Комплексный метод работы с человеком позволяет воссоздать известную своей эффективностью работу кабинетов психологической регуляции, где врач и психолог будут сотрудничать в снижении роли "человеческого фактора" при возникновении техногенных катастроф, включая профилактику  алкоголизма, наркомании, возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

28 марта 2017, 14:34

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