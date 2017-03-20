Пост длиною в жизнь

Православные верующие каждую весну соблюдают пост. До середины апреля многие отказываются от мясных, рыбных и молочных продуктов. По сути, на сорок дней они превращаются в вегетарианцев.

При этом бывает, что организм постепенно привыкает обходиться без тех продуктов, которые на самом деле ему не нужны, и люди переходят на совершенно новую для себя систему питания. Хотя бывает и другая ситуация, когда во время какого-нибудь дружеского застолья человек срывается и начинает есть то, что в период поста находится под запретом. И ничего удивительного в этом нет, потому что организм за долгое время привыкает к тяжелой еде, отказаться от нее не всегда бывает легко.

Пост как очищение

Однако периодически отказываться от излишеств нужно. И не только ориентируясь на даты церковного календаря. Что такое пост? Это процедура очищения организма. Причем речь идет не только о физических шлаках, от которых человек в полной мере избавляется за сорок дней ограничений, но и о духовном и даже ментальном очищении. Важно следить за своими мыслями, действиями, за тем, что вы говорите окружающим и какие продукты употребляете в пищу.

В результате традиционного питания, когда человек ест мясные и молочные продукты, в организме накапливается много токсинов. Переход на растительную пищу позволяет очиститься от всего лишнего и укрепить здоровье. И во многом это делается ради души. Представим, что наше тело – это некий сосуд, в котором душа временно пребывает, чтобы взаимодействовать с вселенной. Не зря существует поговорка "В здоровом теле – здоровый дух". Поэтому важно, чтобы наше тело было ухоженным, сильным и способным к нагрузкам и развитию.

Еда для большинства людей – это наслаждение, а пост становится отказом от ряда удовольствий. Исключение здесь составляют вегетарианцы, которые не едят мясо не только в постные дни, а вообще круглый год.

Еда – в удовольствие

"Зачем же они так истязают себя?" – могут спросить убежденные мясоеды. И ответ будет простой: на самом деле вегетарианцы получают удовольствие от своего питания. Никто из людей, добровольно выбравших отказ от мясных продуктов, не насилует свой организм. Просто в какой-то момент человек понимает, что мясо ему вредит, и пробует от него отказаться.

При этом кто-то перестает есть мясо совсем, а кто-то, как, например, Анджелина Джоли, сохраняет в своем рационе птицу, приготовленную на пару. Здесь многое зависит от осознания того, что мы едим, когда и зачем, а также от возможностей человека получать удовольствие от растительной пищи.

Пожалуй, это самое главное правило – питаться осознанно, понимая, какую пользу приносят те или иные продукты и что в итоге получает организм. Полезная еда может быть вкусной, и тогда она будет приносить пользу. Если вы не любите брокколи, то не исключено, что вы просто не умеете ее готовить. И тогда неудивительно, что каждый день поста превращается для вас в мучение. Друзья говорят мне, что ограничивать себя мне позволяет сила воли, но они ошибаются. Я не загоняю себя в какие-то рамки, а ем только то, что принесет мне пользу, и выбираю правильное время для приема пищи. Также важно сконцентрироваться непосредственно на процессе приема пищи, не отвлекаясь на беседы или, скажем, телевизор. Когда вы сконцентрированы на еде, организм лучше ее усваивает и в этом случае сводится к минимуму риск переедания.

Рецепты – плоды фантазии

Стоит лишь немного проявить фантазию – и отношение к здоровому питанию поменяется. Возьмите баклажан, болгарский перец, помидоры, кабачок цуккини, цветную капусту, нарежьте, заверните в фольгу и отправьте в духовку минут на 20. Достаньте, снимите кожуру с горячего перца и помидоров, добавьте соль, специи и тщательно перемешайте, пока помидоры не превратятся в томатное пюре. Такое овощное рагу может стать полноценной и вкусной заменой блюду с мясом. Или еще вариант — теплый гаспачо. Берете помидоры и зелень, перемалываете в блендере, добавляете специи, ставите на плиту и подогреваете, но до кипения не доводите. Отличная подпитка для организма.

Ограничения для вегетарианца

Кстати, не стоит думать, что вегетарианцы ни в чем себя не ограничивают. Пост для них действительно проходит незаметно, однако для тех, кто серьезно занимается йогой, два раза в месяц существуют дни, когда организму требуется очищение. Обычно в этот период из рациона исключаются зерновые и бобовые. Или можно полностью на сутки отказаться от пищи, получая энергию исключительно из свежевыжатых соков. Они отлично заглушают чувство голода и помогают в пост. Заодно соки эффективно перенастраивают организм на правильное питание.

Изменения в сознании

Во время поста с организмом происходят благотворные изменения. После длительного отказа от мясных и молочных продуктов появляется ощущение легкости. Перестает беспокоить тяжесть в желудке после еды, и не появляется сонливость после обеда. В результате ум становится яснее, происходит очищение сознания. Многие, у кого организм перестраивается, могут так и остаться вегетарианцами. И поэтому самое вредное, что можно сделать для своего здоровья, – это начать обильно есть после долгого воздержания от мяса.

Свинина или говядина нанесут очень тяжелый удар, поэтому не стоит есть все подряд при выходе из поста. В случае, если без мяса вы не представляете свою жизнь, постарайтесь выбирать наименее жирные куски и готовить их на пару или отваривать. По крайне мере, в этом случае не будет риска серьезно нарушить обмен веществ.

Самое главное – это понимать, зачем нужен пост. Тогда вы научитесь получать удовольствие от тех положительных изменений, которые произойдут в вашем теле и сознании. Это возможность посмотреть по-другому на себя, на свой организм и образ жизни.