Мнение: BMW 440i GranCoupe

Мало нам того, что цифры на шильдике не соответствуют объему двигателя – она всегда меньше, чем мы надеемся, глядя на обозначение модели. Так теперь и купе – больше не купе. Я окончательно запутался, и представляю вам BMW 440i GranCoupe.

BMW 440i xDrive Grancoupe Цена, руб 4 522 600 Цена в минимальной конфигурации, руб 2 300 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2998/326 Привод полный Разгон 0-100, сек 5,0 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,1/12,7 Снаряженная масса, кг 1760 Длина/ширина/высота, мм 4538/2017/1389 Объем багажника, л 445 Дорожный просвет, мм 145

Даже по сравнению с аэродинамичными формами других авто баварского модельного ряда, “четверка” смотрится еще круглее, плавнее и более обтекаемой. Из-за уходящей вниз крыши, задним пассажирам придется втягивать голову в плечи. И даже если голова расположена не так высоко, маневры, на которые провоцирует водителя BMW 4, точно могут заставить поволноваться.

Ну а про узнаваемые “ноздри” решетки радиатора и рисунок фар, которые нельзя спутать ни с одной машиной, и “ребра” на капоте, которые, впрочем, в последние пару-тройку лет стали делать практически на всех седанах всех производителей, можно не говорить. И так видно.

Посмотрим, что у нас внутри. “Торпедо” у BMW не меняется из поколения в поколение. К чему улучшать то, что и так хорошо, одной стороны. С другой – хочется эволюции, поэтому ждем следующего теста BMW 7 серии, в котором все по-другому. А пока – вот.

Приборная панель тоже ничего нового нам не принесла в этой модели. Скорость, обороты и маленький экран посередине для дополнительной информации.

Белая кожа сидений смотрится просто волшебно. Сзади не очень много места, но относительно компактному человеку (мне, например) здесь будет хорошо.

А едет она как? Жесткая подвеска, отзывчивое управление и коробка-автомат с присущей автомобилям BMW молниеносной реакцией. Немного не хватает реакции коробки в режиме Comfort, но при переключении на Sport все становится на свои места.

Ничем меня BMW 440i не удивила, возможно потому, что от баварцев другого и не ожидаешь. Я был бы удивлен, если бы поездки не приносили удовольствия, а здесь с удовольствием полный порядок. Кстати, рекордное количество штрафов, которые мне приходится оплачивать, как раз на BMW. Это та самая ситуация, когда хочется двигаться чуть-чуть быстрее, чем ты едешь сейчас. И разгоняющаяся до ста за пять секунд тачка с радостью идет тебе в этом навстречу.

Внутри шумновато. При поездке в тоннеле разговаривать с пассажиром или по громкой связи довольно сложно. А вот со звуком старый добрый Harman-Kardon не подвел и на этот раз.

Снова хочется переслушать всю свою медиатеку – так все хорошо звучит. Напоминаю, что нужно повыключать все системы окружного звука и дополнительную обработку, потому что именно тогда вы услышите композицию именно так, как задумывал автор. И несмотря на наличие здесь многоголосного эквалайзера, можно не заморачиваться. Это тот редкий случай, когда мне не захотелось ничего менять. Ну, разве что слегка поднять басы. Включите любимый трек и наслаждайтесь.

Проверка гитарой увенчалась успехом. Так что на пикник с красивой девушкой вы придете во всеоружии: не только на хорошей машине, но и с гитарой в багажнике.

Какие можно сделать выводы? Все просто: BMW 440i – прекрасно едет. И если вы еще не остепенились, и комфортная тишина в салоне – не ваш конек, берите “бумер”. А вот то, что касается интерфейса и внутреннего дизайна, то есть момент. Хочется нового. Хочется революции интерфейса. Хочется двадцать первого века. Подразнив нас BMW i-серии, баварские инженеры практически дали обещание, показали потенциал автоконцерна и… ничего не случилось. А хочется.

“Люди, которым ничего не обещали, не получив ничего, почувствовали себя обманутыми”, и “в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной”, приборная панель и торпедо в BMW остаются прежними.

Обзор подготовлен специально для dni.ru