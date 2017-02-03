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Куда сбежать одиночкам 14 февраля

Бретань. Фото: GLOBAL LOOK press/Gerken & Ernst
Лариса Аханова

Лариса Аханова блогер

 Путешественница, travel-эксперт, pr-директор компании TEZ TOUR, бывший журналист РБК-ТВ.
Принято считать, что день святого Валентина – это день счастливых влюбленных. А что делать тем, кто не в касте любимых и любящих людей? Я решила предложить свою подборку самых подходящих мест для восстановления на любой вкус и кошелек, которые с легкостью заменят собой реабилитационный центр по лечению разбитых сердец.
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Я знаю, о чем говорю. Очень часто мои путешествия являлись побегом, а некоторые штампы в паспорте похожи на шрамы. Моим руководством к действию всегда было "в любой непонятной ситуации сбежать подальше". В другой стране, в новой обстановке, среди незнакомых людей переживать душевные драмы проще, главное соблюдать некоторые правила и выбрать подходящий маршрут.

Лететь лучше недалеко. В замкнутом пространстве, да еще на высоте, вам будет трудно наедине с мыслями.  Лучше выбрать что-то поближе, можно с пересадкой.  Все эти будничные и земные хлопоты с получением багажа, терминалами и паспортным контролем очень хорошо отвлекают. 

Выбирайте направление, где этот великий романтический праздник не самый главный. Бегите от всей этой праздничной мишуры: сердечек, коробочек в яркой упаковке, больших окон, в которых отражаются обнимающиеся влюбленные. Вам сейчас нужна гармония с окружающим миром и одиночество с оттенком сибаритства.

Сен-Мало, Франция

Место, откуда в средние века отправлялись корабли с флибустьерами в поисках сокровищ и новой жизни, не может не вдохновлять. Это такой брутальный город, который можно обойти по крепостной стене с видом на Атлантику за полчаса, а после – почувствовать себя сильнее и свободнее. Приливы и отливы в Сен-Мало самые мощные в Европе. И эти волны просто завораживают. Сильный упругий ветер, неброские, сдержанные краски, центр талоссотерапии, после посещения которого вам гарантирован сон младенца и полное отсутствие мыслей все "о нем и о нем". Здесь не такая большая разница между зимой и летом. В феврале роскошные 10-15 градусов тепла.

Бретань. Фото: GLOBAL LOOK press/Gerken & Ernst

Кондитерские в старом городе, крепы и яблочный сидр из специальных чашек, похожих на чайные, умопомрачительные рестораны на набережной, французы, которые, на самом деле, больше британцы. А еще в Сен–Мало самые вкусные устрицы во Франции.  В этот рехаб-центр после сложных романов легко попасть на поезде из Парижа или Брюсселя. В дорогу возьмите роман Акунина "Сокол и Ласточка". Там про Сен–Мало.

Цена вопроса:

Авиаперелет  "Москва – Париж– Москва" –  12370 рублей ( пересадка в Мюнхене)
Авиаперелет "Москва – Брюссель – Москва" –  11 569 рублей
Отель в Сен-Мало – от 200 евро за 4 ночи

Дубай, ОАЭ

Направление обязывает собраться, выглядеть на все сто (смело берите все лучшие наряды сразу) и улыбаться, даже если по тебе проехался бульдозер неразделенной любви или недавнего расставания. Среди небоскребов, в окружении модной, космополитичной публики и экзотики, ваше личное горе покажется уже не горем вовсе. Дубай автоматически делает из тебя не персонажа романа о несчастной любви, а как минимум героем восточной сказки. 

Дубай. Фото: GLOBAL LOOK press/Ian Cumming

Программа реабилитации включает в себя проживание в одном из культовых отелей на насыпных Пальмовых островах,  обязательный  пятничный бранч в одной из гостиниц на пляже Джумейра, поездку в соседний эмират Абу-Даби, где снимали сцены из "Секса Большого Города", подъем на смотровую площадку самого высокого здания в мире Бурж –Халифа,  шопинг в самом большом на планете молле и, конечно, коктейльные посиделки в многочисленных барах. Table-talk с менеджерами крупных нефтяных корпораций, дизайнерами, прогрессивной творческой молодежью из Великобритании или Австралии вполне может перерасти в полезные деловые (или не очень) знакомства.

Цена вопроса:

Авиаперелет "Москва-Дубай-Москва" -  от 17000 рублей
Недельное проживание в престижном отеле – от 1500 долларов

Афины и Аттика, Греция

Вам точно сюда, если хочется ярких оттенков синего! Комфортные + 15 градусов, воздух, настоянный на пиниях и тонны фисташек взбодрят и уж точно отвлекут от просмотра в ежеминутном режиме ваших мессенджеров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Werner Otto

Хитросплетения греческой мифологии и истории богов с Пантеона не оставят шансов вспомнить о том, кто не оценил вас по достоинству. После Акрополя и Археологического музея сил останется только на щедрую порцию вкуснейшей мусаки и графинчик домашнего вина.

Жизнь заиграет всеми красками, когда вы отправитесь на соседний остров Эгина. Чуть больше часа по Сароническому заливу, и вас захватят самые увлекательные туристические "аттракционы": храм Афайи, дизайнерские магазинчики, аутентичные таверны. Мыс Сунион, где находится знаменитейший храм Посейдона славится самыми красивыми закатами. Там хорошо отпускать ситуацию и искать резервные пути. 

Цена вопроса:

Авиаперелет "Москва-Афины-Москва" (со стыковкой в Цюрихе) – 11520 рублей
Проживание в отеле 5* на 4 ночи -  588 евро

Римини, Италия

Во-первых, это довольно бюджетно. У туроператоров масса предложений, и даже не стоит мучить системы бронирования. Вас встретят, привезут в отель, заселят, а вам останется только бросить чемодан и отправиться на променад вдоль длинного пляжа на Адриатическом море. Только не забудьте по дороге пройти мимо винотеки или супермаркета, чтобы прихватить с собой итальянских "антидепрессантов": вина, чиабатты, сыра, артишоков и прошутто.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Robin Simon

Римини – идеальная точка старта для путешествий по звездным городам Эмильи– Романьи. Маршрут: Феррара-Равенна-Болонья. Можно конечно замахнуться и на большее: Рим-Милан-Венеция.  Но я бы все-таки посоветовала воздержаться от оживленных туристических троп. Просто наслаждайтесь и пересматривайте фильмы Федерико Феллини.

Цена вопроса:

Организованный тур на 4 ночи/5 дней – от 360 евро (перелет-трансфер-проживание в отеле на базе завтраков)

Рига, Латвия

Парадоксально, но Рига много раз разбивала мое сердце, и она же мастерски собирала его по кусочкам, склеивала и возвращала желание любить и готовность к новым отношениям. Она умеет заморозить тебя и отогреть. Она напоминает квартиру любимой бабушки. Все маленькое, чистенькое, домашнее, немного старомодное, но от этого еще более душевное. Как будто лежишь на удобном диване в большой комнате, под мягким пледом, в ногах кот и тебе хорошо и тихо.

Рига. Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Kiefer

Идеальный и вовсе не депрессивный маршрут для грустного одиночки  –  завтрак в Gastrobārs T73  или устричный бранч за 15 евро с настоящим шампанским в винном баре Garage, концерт органной музыки в старинном Домском Соборе, чашечка кофе на террасе с видом на крыши старого города, прогулка в Юрмалу, поздний обед в одном из  юрмальских заведений, ну а вечером можно отправиться на спектакль в театр, где дают русскую классику в современной интерпретации и актуальные пьесы. Послевкусие модных постановок можно запить Риохой и заесть тапасами  в  баре  D'vine неподалеку  от культового арт-нуво квартала  на Elizabetes iela 55.  В общем, Рига – прекрасное место для перезагрузки, вдохновения, свежих мыслей, здорового цвета лица и, возможно, новых отношений.    

Цена вопроса:

Организованный тур 4 ночи/5 дней - от 320 евро (перелет-трансфер-проживание-пешеходная экскурсия по старому городу) 

3 февраля 2017, 11:31

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