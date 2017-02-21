Как привести себя в форму к весне

Примерно в середине февраля многие задумываются о том, чтобы начать худеть и к середине мая привести себя в форму. В последний месяц зимы активизируются фитнес-клубы, которые зазывают к себе на тренировки. Девушки начинают подбирать всевозможные диеты, чтобы тело к пляжному сезону стало стройным и неотразимым. И все задаются вопросом: можно ли сбросить вес и находиться в тонусе без лишних усилий?

Добровольный отказ от ненужного

Усилия приложить, конечно, придется, как и в любом другом деле. Можно даже обойтись без жестких диет, но не без физических упражнений. Самое главное – это немного изменить образ жизни, слегка перестроить свой график и отказаться от вредных привычек. И даже не столько отказаться, а в какой-то момент понять, что ни курение, ни алкоголь, ни сахар вам просто не нужны. Для этого необходимо уяснить старую как мир истину: физическое здоровье – это важнейший фактор духовного развития. Ведь если у вас нет здоровья, то вы не сможете ни наслаждаться материальным миром, ни развиваться духовно.

Сон как еда

Для начала нужно разобраться со сном. Недосып, как ни странно, приводит к ожирению. Причем организм из-за недостатка сна начинает требовать вредную жирную пищу, которая потом и откладывается на боках. Разумнее всего ложиться спать в период с 21 до 22 часов, – именно в это время нервная система человека лучше всего отдыхает. Если в этот период организм бодрствует, то нервная система быстрее истощается. И в дальнейшем это может привести ко многим заболеваниям.

Я ложусь спать всегда до 23 часов. Стараюсь даже до 22, но не всегда получается. Сон в другие часы тоже полезен, но такой энергии, как во временной период до и после полуночи, он не принесет. Встаю я рано, до 6 утра, пока еще не взошло солнце и начинаю день с йоги, выполняя комплекс из 12 утренних упражнений Сурья намаскар – "Приветствие солнцу". На это у меня уходит всего 10 минут. Большинство упражнений – это различные наклоны, которые помогают вытянуть позвоночник и другие части тела. И обязательно принимаю контрастный душ. Раннее и бодрое начало дня заряжает энергией. Причем я знаю: стоит моему организму не отдохнуть, как у меня сразу пробуждается сильный аппетит.







Ешьте то, что нравится

Кстати, я себя не ограничиваю насильно в выборе продуктов. Ем все, что мне нравится, просто не люблю вредную еду. Каждый для себя сам определяет, что такое вредная пища, причем в разные жизненные периоды это представление может меняться. Допустим, вчера я считала вредным только жирное мясо, а сегодня любая животная пища вызывает у меня дискомфорт. Можно ограничить себя в порциях, но не стоит отказываться от тех продуктов и вкусов, которые вам нравятся. Главное – следите за балансом.

Что это значит? Плохая экология и некачественные продукты – такие, как мясо, рыба, сладкое и мучное влияют на уровень кислотности в организме. Необходимо поддерживать внутренний щелочной баланс, и тогда у вас просто не получится набрать вес. На практике это выглядит так: если вы хотите съесть, допустим, 100 граммов мяса, то постарайтесь при этом употребить и 300–400 граммов овощей, чтобы сохранить необходимый баланс в организме. Обязательно пейте качественную слабощелочную воду, у которой на упаковке обозначена кислотность. Я выпиваю до двух литров в день. Можно добавлять в воду лимон: несмотря на его кислый вкус, это щелочной продукт. Ешьте больше зеленых фруктов и овощей, пейте зеленые смузи – это все пойдет на пользу.

От некоторых продуктов придется, конечно, отказаться насовсем. В первую очередь, если не брать во внимание алкоголь, это чипсы, газированные напитки, все жареное и сахар. Но если с газировкой придется распрощаться навсегда, то сахар можно заменить, к примеру, десертами, приготовленными без него, но от этого не менее сладкими. Также вы можете регулярно радовать себя продуктами с отрицательной калорийностью: на их переработку требуется больше калорий, чем в них содержится. К ним относятся редис, щавель, кабачки, огурцы, сельдерей, брокколи, цуккини, а также капуста любых сортов – кочанная, цветная и брюссельская.





После первой звезды нельзя

Режим питания тоже придется изменить. Правило "Не есть после шести" не работает. У меня, например, другое правило – не есть после заката. Утром многие цветы с восходом солнца открывают свои лепестки, а вечером – закрывают. Все жизненные процессы на нашей планете управляются солнечной активностью. И человек не исключение. Днем пища быстро переваривается, а с наступлением темноты превращается в лишние килограммы. И это вовсе не значит, что после заката нельзя ничего. Пейте соки, смузи – все, что не несет в себе лишние калории. Раз в неделю очищайте организм от шлаков. Устраивайте себе разгрузочный день. Можно сутки пить одну воду, а можно – соки. Только предварительно посоветуйтесь с врачом и вместе с ним обсудите рацион во время разгрузочного дня. Это серьезная процедура, которая требует правильного входа и выхода, иначе она вместо пользы нанесет вред.

Движение – это здоровье

Больше двигайтесь. Компьютеры и гаджеты привязывают нас к одному месту. 100 лет назад люди двигались гораздо активнее, а сейчас, чтобы создать какое-то подобие движения, мы ходим в фитнес-клубы. Физические упражнения должны быть не менее трех раз в неделю, не считая утренней зарядки. Я, например, два раза тренируюсь в зале и два раза хожу на йогу. Летом бегаю.





Сохраните бодрость на несколько сотен лет

Временная диета, связанная с ограничениями, не даст вам такого эффекта, как осознанное питание. Можно ограничить себя, допустим, на 10 дней или даже на пару месяцев. И что дальше? С большой долей вероятности вы сорветесь и потом наберете еще больше. Ну а если вы начнете постоянно правильно питаться, то и эффект не будет временным, как в случае с диетами.

Вместе со стройностью приходит ясность ума, а переедание станет для вас символом затуманенного сознания. Вначале, для того, чтобы изменить свои жизненные установки, требуются определенные усилия. Но будьте благоразумны, не меняйте свои привычки резко. Постепенно ваш организм настроится на природные ритмы и новый распорядок дня станет абсолютно естественным. Постоянное соблюдение режима позволяет добиться очень многого. "Наше физическое тело дано нам в аренду на несколько сотен лет, но из-за неправильного обращения с ним не все могут протянуть и несколько десятков", – гласит мудрое изречение. Так что все в наших силах.