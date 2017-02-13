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На кого поменяют Сноудена

Эдвард Сноуден. GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
В этом году зима выдалась суровая и затяжная. Что ни день, то "день сурка". И это сказывается на международной политике. Вот Дональд Трамп уже скоро месяц как президент США, а проблемы в российско-американских отношениях все еще остаются.
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Сначала мы сваливали все это на сложности формирования новой администрации, потом на саботажников в команде их нетрадиционного, в политическом смысле, президента, сливающих все его конфиденциальные разговоры с иностранными лидерами в сеть, как будто они беседуют в публичном чате. Злоумышленников уже ищут, увольняют, они сами уходят, а проблемы все равно остаются. И чтобы их решить, мы решили сделать Трампу небольшой подарок – выдать ему компьютерного хулигана Эдварда Сноудена. А может и не решили пока, но об этом уже сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на источник в спецслужбах, пронюхавший о намерениях русских.

И Макфол, бывший посол США в РФ, заявлял об этом – дескать возможно и неплохо бы. Конечно, все это только слухи. Пресс-секретарь президента Песков уже отметил, что Сноуден – не игрушка, чтобы его дарить. Мария Захарова из МИДа встала на защиту Эдуарда грудью и подчеркнула, что тому продлен вид на жительство в России. И что, мол, такие как экс-црушник Морелл, тоже призывавший "подарить" Сноудена Трампу, Россию плохо понимают, если предполагают возможным такое коварство с нашей стороны. Словом, не отдадим неуловимого Эдика! Не дождетесь.

Эдвард Сноуден. GLOBAL LOOK press/face to face

А с другой стороны, как говорят французы – пуркуа бы и не па? Проблема, конечно, сложная, ведь мы вроде бы обещали Сноудену убежище и продлили вид на жительство. Вообще сначала нам очень нравилось, что мы кого-то спасаем от злого Обамы. Симпатичный Эдичка представлялся честным и бескорыстным борцом за законность и открытое общество, против нарушений американским дядей Сэмом прав зарубежных чиновников на конфиденциальность переписки. Первоначально парень жил в московском аэропорту, где-то между буфетом и туалетом, остался в Москве без своей девушки, но наши девицы массово предлагали выйти за него замуж, а мужчины – ссудить деньгами. В общем, шевалье без страха и упрека.

Эдвард Сноуден. GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Однако, мало того, что наш новый друг Трамп намекал, если мы не выдадим ему Эдика – значит мы его не уважаем. Он вообще помешан на теме "ты меня уважаешь?" Но складывается впечатление, что и Сноуден нас не особенно уважает – иначе бы поделился конфиденциальной информацией про секреты АНБ. Однако сам наш Президент сказал, что Сноуден информацией и не пытался поделиться, хотя и мог бы. И совершенно ясно, что, например, российский перебежчик из спецслужб – а их было много в постперестроечную эпоху – не продержался бы в Америке и месяца, если бы не раскололся до донышка. В лучшем случае его бы просто вернули на родину, или выжали все эффективными "антитеррористическими" методами.

Вообще если подумать на тему того, что общего между, скажем, темнокожим политиком Обамой, красоткой-блонди Марией Шараповой и бывшим сотрудником АНБ Сноуденом, то приходишь к одному выводу – все они американцы и все не особенно уважают Россию, несмотря на внешнее дружелюбие. Барак обозвал ее "региональной державой", Мария прохаживалась на тему неумения русских мужчин красиво одеваться, а Сноуден просто заявляет своим молчанием: "Да, вы спасли меня от американской тюрьмы, но у нас с правительством США свои разборки, как это бывает между джентльменами. Может мы и готовы вцепиться друг другу в глотки, но вас это не касается. Никаких секретов Америки я вам не выдам даже под угрозой высылки". И добавляет уже реально: раз его высылают – значит он точно не шпион и на Россию не работает. Вот и заботься о таком типчике.

Но просто дарить Сноудена для нас совершенно невыгодно. Трамп тоже, между прочим, мог бы просто для начала диалога снять с нас экономические санкции, в качестве презент – как дарят понравившуюся картину со стены деловому партнеру. Но он пожелал обменять эти никому уже не нужные санкции на ядерное разоружение РФ, при этом вдребезги раскритиковав заключенный при Обаме договор СНВ-3 как совершенно невыгодный для Америки, и якобы дающий русским слишком много преференций.

Нельзя делать такому подарков! А вот обменять можно – скажем, на того же товарища Родченкова, бывшего главу антидопинговой лаборатории РУСАДА, не оправдавшего оказанного ему высокого доверия и предавшего самое дорогое что есть – орден Дружбы. Нет пощады такому человеку. Из-за этого негодяя, фамилию которого и вспоминать не хочется, на нас натравили всю ВАДА, отнимают награды Олимпиад в Лондоне и Сочи, словом, чудесный олимпийский праздник оказался здорово подпорчен.

Вообще, с этой славной Олимпиадой вышло как в комедии "Ширли-Мырли": сначала руководство заявляет, что после провала в Ванкувере в Сочи нашу команду "спасти может только чудо – оно и произошло!" А потом начинаются крики "Соотечественники, братья и сестры, ну помогите наконец найти этого негодяя Гришку, не помню его фамилии!". Однако перед тем как разрезать мерзавца на ленточки для бескозырок, его нужно сначала заполучить, а тут как раз и Сноуден под руку подвернулся. Ведь чтобы купить что-нибудь нужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное.

Правда, нет уверенности, что этот взаимовыгодный обмен растопит черствую душу друга Дональда. Сначала-то мы говорили, что готовы к сотрудничеству если и они готовы, а потом оптимизм несколько поутих. В общем, пока все в размышлении, где же поставить запятую в фразе "казнить нельзя помиловать" – как тот самый буриданов осел, который никак не мог выбрать одну из двух одинаковых копен сена. Трамп, правда, долго выбирать не будет – и не помилует однозначно. Судьба человека решается. Но зато в случае удачного выбора диалог с администрацией президента США реально станет интенсивнее. 

13 февраля 2017, 14:07

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