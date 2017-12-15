Как пирсинг вредит человеку

Тема пирсинга с точки зрения энергетики – очень интересная и неоднозначная. Удивительно, но пирсинг даже может навредить человеку. Все зависит от того, в какой точке он располагается.

В разных зонах на теле человека проходят особые энергетические центры, каждый из которых отвечает за определенные сферы нашей жизни. Где-то пирсинг усиливает энергетический поток, а где-то наносит тотальный вред организму.

Возьмем, например, нос. Пирсинг в этой части тела оказывает благоприятное воздействие на репродуктивную функцию организма, значительно усиливая ее. Но надо отметить, что это касается только женщин. Пирсинг корректирует энергетику женщины таким образом, что у нее понижается сексуальное влечение, но повышается репродуктивная функция, эта процедура способствует единению души и тела. Таким образом, женщине становится легче зачать, выносить и родить детей. Но вот с точки зрения эстетического восприятия это не всегда красиво.

А вот мужчин от пирсинга в носу хотелось бы предостеречь. Для них он имеет полностью противоположные, отрицательные последствия. У мужчин с проколами в носу репродуктивная функция наоборот снижается. Причем это касается не только пирсинга, но также всевозможных травм, вплоть до процедуры прокалывания при гайморите. Сюда же относится и ринопластика, которая приводит к достаточно сильной негативной корректировке. Нос – очень сильный энергетический центр, можно даже сказать, что это олицетворение силы человека.

Хорошая новость: если мы прокалываем уши, к негативным последствиям это не ведет. Наоборот, мы усиливаем энергетические каналы, которые находятся на мочках ушей. Влияние на нашу энергетику при этом происходит положительное и проявляется в усилении памяти, мышления, интеллекта. Мочка уха отвечает за мировосприятие, поэтому после пирсинга человек настраивается на более гармоничное восприятие жизни и философский взгляд на мир.

Более того, пирсинг ушей показан людям очень нервным и беспокойным. Все, наверное, замечали – когда человек волнуется, он бессознательно теребит мочку уха. Все дело в том, что через мочку уха так же проходят энергетические каналы, отвечающие за успокоение, поэтому пирсинг способен сделать вас более уравновешенным.

Особое место в этой теме занимает пупок. Это самый насыщенный негативными последствиями вид пирсинга. Дело в том, что на уровне пупка проходит около ста энергетических каналов, которые отвечают за все уровни нашей духовной жизни. Однако, когда мы прокалываем пупок, мы не усиливаем все эти каналы, а наоборот – нарушаем их правильную работу. Подобная процедура способна привести к серьезным неприятностям как со здоровьем, так и в других сферах жизни.

Истинное предназначение этого ритуала можно понять, заглянув немного в прошлое, к истокам традиции. Пирсинг в пупке изначально делался в гаремах у турецких султанов наложницам для того, чтобы акцентировать энергетику именно на сексуальной чакре и наложница всегда была готова к сексу. Пирсинг в пупке приводит к блокировке энергетических потоков на этом уровне, в долгосрочной перспективе после такой процедуры женщина будет все больше утрачивать связь с духовной жизнью, переходит на материалистичный, даже животный уровень существования.

Глобально кроме носа и ушей прокалывать себе не стоит ничего. Во всех остальных случаях это ведет к негативным последствиям. К сожалению, мода в наши дни мотивирует людей на разные эксперименты. Так что, если у вас есть какой-то лишний пирсинг, правильным решением будет его снять.