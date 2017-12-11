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Опасность отношений с идеальным мужчиной

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталия Драга

Наталия Драга блогер

 Практический психолог, интегративный психотерапевт, специалист по психодиагностике, эксперт в области психодрамы, нарративной и арт-терапии.
Редкая девушка не мечтает встретить прекрасного принца, обладающего всеми атрибутами достатка и успешности и, к тому же, проявляющего неподдельный интерес к ее персоне. Но все ли будет так просто и прозрачно в подобных отношениях? Что скрывается за привлекательным "фасадом" идеального мужчины и к чему нужно быть готовой особе, решившей благосклонно принять его ухаживания? 
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Жизнь как в сказке

То, как ведет себя со своей избранницей идеальный мужчина, действительно впечатляет. Все грандиозно, пафосно и эффектно. Только представьте: красивые ухаживания и комплименты, признания в любви, цветы, дорогие рестораны и курорты… И, что самое главное, этот красавец всю жизнь ждал именно вас. Вы – лучшая женщина в его жизни.

Мало кто может устоять перед таким отношением, да и зачем? Вы счастливы и чувствуете себя особенной. Правда, эта радость продлится недолго, если причина восторженного отношения вызвана не искренними чувствами мужчины, а кроется в определенных особенностях его личности.

Какие "демоны" скрываются за идеальностью

Такой мужчина невероятно самоуверенный, умный, харизматичный, гордый, самодостаточный и тщеславный, обладающий чувством собственного превосходства. Но проблема в том, что все эти качества часто являются компенсаторными: за ними, как за красивой обложкой, мужчина прячет свою неуверенность, стыд, зависть и пустоту.

Все потому, что с самого детства такого ребенка любят только за что-то. За хорошие оценки, за победы и достижения. Родители пытаются "слепить" из сына человека, который должен будет компенсировать их собственные нереализованные амбиции. Они выражают свое одобрение только в том случае, если ребенок демонстрирует успехи в значимой для них сфере. Такое отношение способствует формированию личности нарциссического склада.

Человек, не получивший в детстве ни капли истинной безусловной любви, просто не способен на искреннее и глубокое чувство – даже к самому себе, не говоря уже о половинке. И в то же время он остро нуждается в нем, чтобы заполнять имеющуюся пустоту и ощущать собственную востребованность.

Фото: GLOBAL LOOK press

Особенности отношений

Идеальный мужчина выбирает самых лучших женщин. Как и машины, одежду, технику. Он просто не может быть рядом с "серой мышью", ведь все вокруг должно подкреплять его значимость. Ему нравится процесс завоевания, поскольку рождает в нем ощущение власти и контроля над женщиной – но вместе с этим он испытывает перед избранницей чувство страха и зависти. Именно поэтому счастье с таким персонажем будет очень ярким, но недолгим. Отношения с нарциссической личностью развиваются по одной схеме: сначала он идеализирует объект своей любви, а затем сбрасывает его с пьедестала.

Примерно 3-4 месяца нарцисс расценивает женщину как предел своих мечтаний и настоящий идеал, а потом она вдруг превращается для него в один сплошной недостаток. С той же грандиозностью, с которой мужчина ухаживал поначалу, он обольет ее грязью и в подробно выскажет все свои претензии.

Чаще всего нарцисс заявляет избраннице, что не ощущает достаточного подтверждения ее чувств к нему – а он ждет практически слепого и безграничного обожания. И проблема в том, что сколько не восхищайся – ему будет мало, и даже самый любящий человек на земле не сможет заполнить внутреннюю пустоту такого мужчины. Не получив нужную дозу восторга, он начинает злиться и раздражаться, обвиняя во всех бедах ни в чем не повинного партнера.

Фото: GLOBAL LOOK press

После настоящей идиллии такие резкие перемены повергают женщину в шок, заставляя усомниться в собственной привлекательности. Зачастую благополучно и без потерь для психического и физического здоровья выйти из подобных отношений не удается.

Минусы нарцисса

Данный тип никогда не попросит прощения и не признает свою вину, а роли в паре всегда распределяет просто: он хороший и всегда прав, а избранница – плохая и во всем виновата. После расставания, нарцисс еще долго будет поливать ее грязью, как, впрочем, и всех бывших друзей, попавших в немилость.

Такой мужчина никогда не потерпит критику в свой адрес и даже намек на то, что он может в чем-то ошибаться. Нарцисс окружает себя свитой из людей, которые им восхищаются. А если кто-то посмеет усомниться в его величии – дистанцируется от "инаковерующего", обвинив в зависти к своей царской персоне.

Парадокс в том, что нарциссу, как воздух, необходимо постоянное внешнее подтверждение его значимости и ценности. Он всячески поддерживает собственный грандиозный образ, прикрывая им внутреннюю пустоту. Каким бы успешным снаружи ни был этот мужчина, он всегда нищий внутри и ощущает себя ничтожеством. Поэтому, повстречав "прекрасного принца" на своем пути, не теряйте голову раньше времени. 

11 декабря 2017, 15:49

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