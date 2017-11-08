Как научиться управлять своим временем

Последние несколько лет в психиатрии и психологии появился новый термин – синдром эмоционального выгорания. Характеризуется он в первую очередь усталостью и апатией ко всему. Как правильно планировать свое рабочее время, чтобы успевать все: отдыхать, работать, иметь возможность заниматься хобби и посвящать время семье?

В бизнес среде есть такое понятие: время дороже денег. Многие бизнесмены подсчитывают, сколько стоит их день, час, даже минуту и секунды. Конечно, если речь идет о том, что бизнесмену интересно, он секунды считать не будет. Поэтому люди посвященные знают, что излагать свою концепцию или идею бизнесмену необходимо очень точными фразами и формулировками, за которыми должны стоять яркие красочные образы, чтобы компаньон это увидел. Один мой знакомый, владелец собственного бизнеса, говорит так: "Если я мысленно увижу проект, то он будет работать, если я никак не могу себе представить эту концепцию, с уверенностью могу сказать, что она дохода не принесет".

Время – категория, связанная с состоянием нашего сознания. Чем хуже организован человек, тем меньше у него времени. Почему так происходит? Он берется за несколько дел сразу, зачастую пытается решать проблемы в сферах, где он несведущ, из-за этого теряет больше времени на дела, чем необходимо.

У великих людей, тех, кто действительно добился много в этой жизни (художников, поэтов, писателей, музыкантов, бизнесменов, политиков) время течет по-другому. Если человек любит порядок, он ответственный и аккуратный, занят одним-единственным любимым делом, у него много денег и много свободного времени. Если у человека нет времени, у него соответственно не будет и денег. Таков закон бытия. Многие думают, что вот идет известный бизнесмен, у него куча дел, его рвут на части, у него и времени-то, наверное, нет. На самом деле, все абсолютно не так. У него как раз достаточно времени на все, чем он хочет заниматься.

Если у человека нет времени, у него соответственно не будет и денег. Таков закон бытия.



Люди, занимающиеся своим бизнесом, умеют решать вопросы там, где другие хотят только отдыхать: на отдыхе, в ресторане, на концерте. Для них общение – это своего рода получение потенциальной выгоды, для них каждый новый знакомый – потенциальный клиент, которому даже в сауне они могут предложить интересный контракт.

На что обычно тратится время впустую?

Съедают время, в основном, ненужные вещи. Допустим, человек получил экономическое образование, а потом решил стать психологом. Получается, первое образование не нужно? Зачем тогда 5 или 6 лет своей жизни потратил на него? Заметьте, пять лучших лет своей жизни. Зачем было тратить свои силы? Значит, человек изначально сделал неверную ставку.

Перед тем, как решать какие-то важные вещи в своей жизни, касающиеся карьеры, сферы деятельности и своих занятий, необходимо медитировать, погружаться в нирвану и задаваться вопросом: в чем мое предназначение? Сначала надо много думать. Надо учиться максимально правильно использовать свое время.

Медитация – это просто

Надо сесть удобно и ждать прихода правильных мыслей. Они обязательно придут, если человек успокоил дыхание, сердце и мысли. От неспокойных мыслей ничего хорошего не приходит. Достигайте состояния умиротворенности, слушайте себя и понимайте, то чего вы хотите.

Если вы "нащупали" свое предназначение, но в данный момент вы не можете посвятить себя ему, значит, свою текущую работу надо воспринимать как йогу. Например, вы водитель, все время за рулем машины, воспринимайте дорогу как возможность "медитировать": тренировать глаза, внимательность, смотрите и слушайте. И самое главное, всегда прислушивайтесь к себе, не тратьте свое время на ненужные дела, стремитесь к тому, чем вам хочется заниматься. Так постепенно вы придете к осознанию своих целей и будете работать для себя и на себя. Цените свое время.