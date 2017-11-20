Как сэкономить на новогодних путешествиях
Итак, вот три главных правила:
Горные лыжи
Куда: Австрия, Андорра, Болгария, Швейцария, Италия
Сколько: от 350 евро
Выгоднее всего бронировать тур через туроператоров, которые уже проделали всю работу за вас. Привели к общему знаменателю все числительные: авиаперелет, трансфер, отель, страховки, придумали логистику маршрутов. Самостоятельно подчас получается значительно дороже и не так удобно. Кроме того, есть масса нюансов при выборе горнолыжных отелей и апартаментов. Кому-то важно разместиться рядом с подъемником, а кому-то важна инфраструктура и ночная жизнь.
Пляжный отдых
Куда: Таиланд, Доминиканская Республика, Мальдивские острова, ОАЭ, Турция, Шри– Ланка, Бали
Сколько: от 700 долларов
Это понятный отдых – про пляжи, природу и солнечную погоду. И его также выгоднее покупать как пакетный тур – с перелетом, гостиницей и трансферами. В этом году обратите внимание на новогоднюю Турцию. Чартеры зимой в Анталью не теряют своей актуальности, а вот отдых принципиально иной концепции. Фитнес– и спа-дни, веселые вечеринки со звездами, средиземноморская кухня, фрукты прямо с деревьев, миллион экскурсий для любителей античности и классный шопинг.
Экскурсионный отдых
Куда: куда захотите
Сколько: зависит от вас
Вот здесь есть все шансы почувствовать себя самостоятельным туристом. Самые недорогие билеты выловить на сайтах– агрегаторах, отели – в системах бронирования, придумать трансферы, логистику передвижения. Я бы посоветовала обратить внимание на Восточную Европу. Отличный рождественский вариант в рамках среднего бюджета – Польша. Варшава–Вроцлав–Краков–Торунь – Гданьск. Во Вроцлаве можно следовать за гномами, в Кракове – дегустировать отличные белые вина, наслаждаться местными десертами с кофе и изучать историю королевских семей Европы в настоящем дворце. Торунь – родной город Николая Коперника, богат на наследие ганзейского союза, здесь веселые и концептуальные бары, вкусные пряники. Гданьск – просто олицетворение истории, архитектуры и шпионских историй времен Второй мировой войны.
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