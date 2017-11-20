Как сэкономить на новогодних путешествиях

С Новым годом всегда незадача. С одной стороны – хочется улететь, убежать, прочь из этой слякоти и холода. С другой – усталость и синдром "конца года" вызывают желание либо заснуть ровно до того момента, когда закончатся каникулы, либо все 10 дней праздников передвигаться дома по маршруту идеального выходного дня "диван-холодильник-телевизор". Но моя приемлемая туристическая формула позволяет пережить смену календаря так, чтобы не было мучительно больно.

Итак, вот три главных правила:

Никогда не откладывать на завтра то, что можно забронировать сегодня. По-хорошему, задуматься о том, как провести новогодние каникулы, стоило уже в сентябре. Потом вы только будете наблюдать печальную картину " Приплыли". Цены на билеты будут расти, хороших отелей будет становиться меньше и придется проявлять гибкость в выборе направления.

Против течения. Если хочется сэкономить в новогодний период, то стоит действовать от обратного. Выбирать не самые раскрученные и очевидные маршруты и курорты. Например, Мальта, Сицилия или Кипр, где в летний сезон не протолкнуться, превращаются с ноября в прекрасные тихие заповедные уголки с богатой экскурсионной программой.

Новогодний отдых лучше доверить профессионалам – туристическим компаниям. При всем богатстве выбора, самостоятельных вариантов именно в этот период не так много. Это специфика бизнеса. Организованный отдых в период новогодних каникул получается дешевле, особенно если речь идет о горных лыжах и пляжах.

Горные лыжи



Куда: Австрия, Андорра, Болгария, Швейцария, Италия

Сколько: от 350 евро

Выгоднее всего бронировать тур через туроператоров, которые уже проделали всю работу за вас. Привели к общему знаменателю все числительные: авиаперелет, трансфер, отель, страховки, придумали логистику маршрутов. Самостоятельно подчас получается значительно дороже и не так удобно. Кроме того, есть масса нюансов при выборе горнолыжных отелей и апартаментов. Кому-то важно разместиться рядом с подъемником, а кому-то важна инфраструктура и ночная жизнь.

Пляжный отдых

Куда: Таиланд, Доминиканская Республика, Мальдивские острова, ОАЭ, Турция, Шри– Ланка, Бали

Сколько: от 700 долларов

Это понятный отдых – про пляжи, природу и солнечную погоду. И его также выгоднее покупать как пакетный тур – с перелетом, гостиницей и трансферами. В этом году обратите внимание на новогоднюю Турцию. Чартеры зимой в Анталью не теряют своей актуальности, а вот отдых принципиально иной концепции. Фитнес– и спа-дни, веселые вечеринки со звездами, средиземноморская кухня, фрукты прямо с деревьев, миллион экскурсий для любителей античности и классный шопинг.

Экскурсионный отдых

Куда: куда захотите

Сколько: зависит от вас

Вот здесь есть все шансы почувствовать себя самостоятельным туристом. Самые недорогие билеты выловить на сайтах– агрегаторах, отели – в системах бронирования, придумать трансферы, логистику передвижения. Я бы посоветовала обратить внимание на Восточную Европу. Отличный рождественский вариант в рамках среднего бюджета – Польша. Варшава–Вроцлав–Краков–Торунь – Гданьск. Во Вроцлаве можно следовать за гномами, в Кракове – дегустировать отличные белые вина, наслаждаться местными десертами с кофе и изучать историю королевских семей Европы в настоящем дворце. Торунь – родной город Николая Коперника, богат на наследие ганзейского союза, здесь веселые и концептуальные бары, вкусные пряники. Гданьск – просто олицетворение истории, архитектуры и шпионских историй времен Второй мировой войны.