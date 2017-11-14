6 секретов личной эффективности

Как управлять собственным временем? Как планировать рабочий день, чтобы все успевать и не возвращаться домой без сил и желания что-либо делать? В поисках ответа многие бегут на курсы бизнес-коучей, скупают десятки книг по тайм-менеджменту и ведут личные дневники, где расписывают занятия на все 24 часа в сутках. Почему так сложно найти к себе подход и рационально распорядиться временем?

Дело в том, что все мы разные. Личная эффективность на то и личная, что каждый ждет от нее своего эффекта. Кого-то муза посещает посреди ночи, кому-то удобно выполнять запланированное до обеда, а кто-то и вовсе не представляет себя сидящим в офисе и максимально продуктивно работает из дома. Бизнес-эксперты с многолетним трудовым стажем всегда готовы поделиться собственными наблюдениями на своих семинарах и рассказать, что позволяет им с блеском справляться с массой дел в сжатые сроки. Но подумайте ‒ хотели бы вы жить по чьим-то стандартам, равняться на кого-то? Ведь каждый видит счастье по-своему. Максимальная эффективность ‒ не есть гарантия счастливого будущего.

Было бы ошибкой сформулировать одно общее правило, которое было бы одинаково полезным для всех. В вопросе управления временем все очень индивидуально ‒ каждый сам решает, что, когда и как ему делать. Тем не менее есть несколько секретов, которые если и не помогут победить время, то точно подскажут, как не растеряться в потоке событий и взять уверенный курс на свое счастье.

Первый секрет: любите то, что делаете

На мой взгляд, ключ к личной эффективности ‒ любовь. Любовь к тому, чем вы занимаетесь, и к тем, кому посвящаете время: работа, проекты, семья, дети, супруг, путешествия. Счастливая женщина делает счастливыми всех вокруг. Поэтому секрет прост: получайте удовольствие от процесса, излучайте радость, настраивайтесь на позитив и будьте добры к окружающим.

Второй секрет: полюбите себя

Полюбить себя ‒ задача, которая многим женщинам кажется невыполнимой. Зачастую на первом месте у нас кто-то или что-то ‒ работа, ребенок, муж, родители, друзья, общественная деятельность, мир во всем мире ‒ что угодно, но только не мы сами. Когда женское "я" оказывается где-то на 50-м месте, рано или поздно начинаешь замечать: некогда любимая работа раздражает, муж и игры с ребенком ‒ не радуют. Что же не так? И однажды приходишь к тому, что без любви к себе невозможно ощутить внутреннюю гармонию, спокойствие и всеобъемлющее чувство радости.

Счастливая женщина делает счастливыми всех вокруг.



На себя тоже нужно выделять время ‒ и это должно войти в привычку. Женщины склонны приносить в жертву свои лучшие годы, экономить на себе, откладывать счастье на потом ‒ перестаньте это делать и полюбите себя. Не бойтесь ломать систему: вместо составления отчетов в нерабочее время отправляйтесь в салон красоты, а между генеральной уборкой и внеплановой поездкой на море выбирайте второе.

Третий секрет: учитывайте свои личные особенности

Планировать рабочее время ‒ полезный навык. Здесь следует отталкиваться от ваших персональных особенностей. Вы сова или жаворонок? Интроверт или экстраверт? Не пытайтесь обмануть себя: если вы ощущаете всю тяжесть бытия, просыпаясь 6 утра, не планируйте на первую половину дня занятие с тренером в спортзале и три деловых встречи. Мысль о разговоре с незнакомым человеком вызывает дрожь ‒ не идите на собеседование в компанию, где обзвон клиентов ‒ ежедневная обязанность. Помните: работать нужно на качество и результат, а не на количество отсиженных в офисе часов.

Четвертый секрет: не откладывайте сложные дела на потом

Простая, но мудрая истина: если есть неприятные дела ‒ делайте их в начале дня, чтобы остальное время посвятить тому, что в процессе будет приносить радость. Откладывая все на потом, вы, осознанно или нет, загоняете себя в замкнутый круг. Вряд ли после обеда вы охотно приметесь за работу, к которой сейчас не лежит душа. Так вы только усложните себе задачу: появятся новые неотложные вопросы, старые ‒ останутся над головой, как дамоклов меч, будут расшатывать нервную систему, портить настроение и снижать продуктивность.

Пятый секрет: сосредотачивайтесь на главном

В современном мире сложно не стать заложником собственных гаджетов. Мы постоянно отвлекаемся на соцсети. Наверняка всем знакома история: работа кипит, дедлайны горят, а рука так и тянется к телефону ‒ посмотреть, который час, и проверить, нет ли новых сообщений. Выделяйте на мессенджеры и разговоры по телефону определенные часы. Учитесь концентрировать внимание на главном и отодвигать второстепенное. Казалось бы, все предельно просто, но почему-то именно этому навыку посвящено множество книг и тренингов по тайм-менеджменту. Благодаря умению отделять важное от неважного и срочное от несрочного, организовывать личное время будет гораздо легче.

Если есть неприятные дела ‒ делайте их в начале дня, чтобы остальное время посвятить тому, что в процессе будет приносить радость. Откладывая все на потом, вы, осознанно или нет, загоняете себя в замкнутый круг.



Шестой секрет: не гонитесь за двумя зайцами

Женщинам априори приходится успевать больше, чем мужчинам. Спросите у любой женщины ‒ что она сделала за день? Будь то бизнесвумен или домохозяйка, она, не сбиваясь, перечислит каждый пункт внушительного списка дел. Во все времена главной задачей мужчины было дело его жизни, работа, профессия, а для женщины ‒ семья. Так мы, женщины, устроены, что без детей мы не счастливы в полной мере. Конечно, это зависит от возраста. К 35 годам, как правило, женщины уже состоялись, все поняли о себе и своих стремлениях, большинство ‒ сделали карьеру или нашли дело по душе. И тогда 90% женщин начинают мечтать о детях, даже если раньше им были чужды подобные мысли. Для тех, кто хочет быть заботливой, доброй мамой и в то же время оставаться ценным сотрудником, есть идеальное правило: находясь с ребенком, не думать о работе, а на работе ‒ не думать о ребенке.

И, наконец, не пытайтесь объять необъятное. Сколько бы лет опыта, дипломов, курсов, книг по саморазвитию и успешных проектов ни было за вашими плечами, помните: вы ‒ живой человек. Уважайте свои интересы, особенности характера и организма и подстраивайте ритм жизни под них, а не наоборот. Прислушивайтесь к себе, занимайтесь любимым делом, относитесь с добром ко всему, что вас окружает, ‒ и мир обязательно ответит вам взаимностью.