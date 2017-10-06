6 способов абстрагироваться от проблем

Современному человеку не так просто сохранять спокойствие в ритме мегаполиса: оживленные улицы, многолюдные торговые центры, постоянные пробки, громкие разговоры, звонки, гудки, сигналы… Отдохнуть после тяжелого рабочего дня удается далеко не всем: домашние обязанности никто не отменял.

Ночью не дают покоя навязчивые мысли о планах на завтра. Даже долгожданные выходные могут быть испорчены: то шумные дорожные работы за окном, то внеплановый ремонт у соседа, сопровождаемый назойливым дуэтом дрели и молотка. Зачастую единственным мудрым решением становится абстрагирование ‒ умение взглянуть на привычные вещи с другой стороны или отвлечься.

Для чего нужно абстрагироваться?

Абстрагирование ‒ один из самых рациональных способов выжить в условиях постоянного стресса и не потерять себя. Только "отключившись" от лишней информации можно понять суть проблемы и сфокусироваться на поиске путей ее решения. Отвлечься ‒ не значит закрыть глаза перед тем, что вселяет страх, нарушает личное пространство или находится за границами зоны комфорта. Основная цель ‒ освоить алгоритм, который научит отделять ненужную "шелуху" и позволит сосредоточиться на самом важном в минуты высочайшей загруженности и максимального дискомфорта.

От чего следует абстрагироваться?

● от навязчивых, угнетающих мыслей;

● от привычки ассоциировать привычные дела с негативными эмоциями;

● от людей, общение с которыми оставляет неприятный осадок;

● от внешних раздражителей (громкие звуки, шум и пр.).

Что помогает абстрагироваться?

Многие предпочитают постоянство: любимый дом, стабильная работа, регулярный заработок, нормированный график, бессменный коллектив, друзья ‒ на всю жизнь. Однако в наши дни все чаще приходится выходить из зоны комфорта. Если стресс и напряжение ‒ ваши постоянные спутники, то однажды нервная система может дать сбой. Исключить столь неблагоприятный исход помогут несколько советов.

1. Посмотрите на себя со стороны

В нестандартной ситуации человек нередко теряется и не может взять себя в руки. "Надо было сказать по-другому!", "Вот сейчас бы я иначе поступил!" ‒ думаем мы, когда прокручиваем в голове свое поведение в тот или иной момент, смотря на себя с позиции наблюдателя. Представьте, что все, что с вами происходит в данный момент, ‒ фильм или театральное представление, где вы играете главную роль. Это позволит судить о текущем положении дел более объективно и принять верное решение.

2. Систематизируйте, планируйте, ставьте четкие цели

В мире безграничного объема информации сконцентрироваться возможно только при четком структурировании данных. Рисуйте схемы, составляйте таблицы, отделяйте срочные дела от несрочных, разумно распределяйте время. Ведите дневник, делайте заметки в блокноте, расклеивайте стикеры с напоминаниями, используйте удобные приложения в телефоне, проговаривайте важные задачи про себя и вслух. Такие полезные привычки значительно упрощают жизнь и помогают собрать мысли воедино.

3. Научитесь отдыхать

Разве можно ожидать ясности ума при круглосуточной работе без сна и без обеда? Наверняка все слышали мудрость: "Люди всю жизнь тратят здоровье, чтобы заработать деньги, а потом тратят деньги, чтобы вернуть здоровье". Посвятите хотя бы час отдыху: полежите с закрытыми глазами, сходите на массаж, спа-процедуры, йогу или плавание. Организм обязательно скажет "спасибо" ‒ настроит на нужный лад и не даст напряжению взять верх над вами.

4. Следите за дыханием

Глубокое, медленное, размеренное дыхание насыщает мозг кислородом, а значит, способствует улучшению психоэмоционального состояния. Те, кто регулярно делает дыхательную гимнастику, отмечают: этот метод помогает справиться с волнением, избавляет от негативных эмоций и активизирует мыслительный процесс.

5. Сделайте чайную паузу

Почему-то многие уверены в том, что именно кофе помогает сконцентрироваться на главном. Проведенные исследования доказывают обратное: кофеин повышает тревожность и не влияет на уровень сосредоточенности. Лучше отдать предпочтение чаю: благодаря ему монахи с древних времен настраивались на медитацию, очищали сознание и "освобождали" разум. Самый простой способ отвлечься от повседневных забот и прислушаться к себе ‒ сделать перерыв и насладиться вкусным, качественным чаем.

6. Приобщитесь к искусству

Постарайтесь вырваться из серых будней и прикоснуться к прекрасному ‒ искусству. Погрузитесь в волшебный мир музыки в исполнении симфонического оркестра. Мечтаете хотя бы на день забыть о срочных делах? Купите билет в Ла Скала, чтобы посетить спектакль в Милане ‒ там вас ждут незабываемые впечатления и ни одной мысли о дедлайнах. Побродите по пустым залам музеев и насладитесь искусством великих художников. Если вам по душе современные направления культуры, посетите потрясающие digital-выставки, где сливаются воедино изображение и музыка.

7. Купите игрушку-антистресс

Игра, как ничто другое, отвлекает от забот и дарит шанс снова ненадолго почувствовать себя ребенком. Кто-то предпочитает клюшку для игры в гольф, а кто-то все выходные будет выбирать себе новые коньки или ролики. Чего только не придумал человек, чтобы абстрагироваться от суровой реальности: кубик Рубика, йо-йо, эспандер, пузырчатую пленку от упаковок, фингерборд, тангл, "мялку", китайские шары Баодинг, головоломки из гвоздей и металлических колец, блокнот "Уничтожь меня!"… Считается, что при выполнении определенных движений руками (сжимание, вращение, подбрасывание, скручивание и т. д.) снимается мышечное напряжение и, следовательно, стресс. В этом году мир охватила спиннеромания. Сегодня эти игрушки признают одним из лучших способов абстрагироваться. Не забывайте, что эмоции ‒ это то, что руководит нами; то, что может сделать нас счастливыми или несчастными. Подберите ключик к себе, найдите "свою" игрушку и не бойтесь выглядеть смешными.

Главный совет ‒ отвлекайте себя любимыми занятиями. Делайте то, что приносит вам удовольствие: слушайте любимую музыку, смотрите веселые комедии, читайте хорошие книги, проводите время с родными и друзьями, ходите в спортзал, путешествуйте, открывайте для себя новые хобби. Придя в гармонию с собой, вы услышите свой внутренний голос и перестроитесь с ненавистной рутины на позитивный лад. Проблемы есть у каждого из нас, но не все умеют смотреть на них под другим углом, находить плюсы в допущенных ошибках, делать правильные выводы и двигаться дальше. Воспринимайте трудность как новую цель, которой надо достичь. Абстрагируясь и оценивая обстоятельства со стороны, вы легко найдете способы решения поставленных задач.