Как справиться с усталостью на работе
Особую ценность работа представляет для бизнесменов и молодых людей. Для них собственное дело или работа на знаменитую фирму влияет как физическое, так и на психическое здоровье.
Психологическое выгорание, усталость, по-научному именуется "синдром хронической усталости". Несколько лет назад в Америке все чаще стали замечать, что топ-менеджеры высшего и среднего звена начали уходить со своих должностей на работу, которая не давала им высокую умственную нагрузку. Они отказывались от высокооплачиваемой работы, поскольку устали все время включаться в работу и думать о каждой проблеме, которым ранее подвергались ежедневно.
Человек большую часть жизни находится под воздействием электромагнитного "смога" – в машине или в транспорте, а также за компьютером. Поэтому идет сильное воздействие на нервную систему, сильное подавление, с которым может справиться не каждый человек. Идет угнетение психики, которое начинает действовать на физическое состояние. Например, все чаще мучает головная боль, и хроническая усталость переходит в физическое недомогание.
Для устранения этих последствий многие крупные компании практикуют тренинги, которыми стараются разгрузить своих подчиненных. Одна из лучших методик восстановления нервной системы является массово-коллективная медитация. В зале, где собираются более 5000 человек, на фоне глубокой релаксации, создается единый эгрегор, который снимает каждодневную психологическую нагрузку. Многие уже испытали на себе данную методику и убедились в ее эффективности. Даже после первого сеанса люди чувствуют в себе заряд позитива, который и дает им стимул на продолжение работы. На практике подобную методику использует Америка и Япония, где каждый сотрудник в обед надевает на себя виртуальный шлем, который как раз и уносит человека через границы реальностью, можно сказать, погружает в нирвану. Считается, что именно психические проблемы и приводят к хронической усталости, поскольку физически человек почти не устает.
Кстати, из-за усталости внутри коллектива начинается формироваться соответствующая обстановка. Люди становятся ранимым или обидчивым, вспыхивают ссоры, появляется агрессия, хоть и краткая, но она все равно будет присутствовать. Поэтому компании-гиганты ищут различные методы психологической разгрузки.
Иногда руководители специально ищут в коллектив "позитивного человека", который бы смог снять эти нагрузки. Такой человек не обязательно должен быть умным или особенным, ему достаточно быть позитивным, чтобы заряжать своим настроем других людей. Важно создать в коллективе источник положительных эмоций.
Существуют несколько простых правил, которые помогают исключить вероятность нервных срывов. Например, на компьютере можно поставить медитативную музыку, откинуться на кресле спиной, положить руки на бедра и опрокинуть голову назад и несколько минут побыть в таком состоянии релаксации. Важно уметь переключаться с работы на релаксацию и делать небольшие перерывы. Еще может оказаться полезной аутогенная тренировка, которую лучше выполнять по вечерам перед сном. Если использовать все эти методики, то человек перестанет уставать и у него появятся силы для более продуктивной работы.
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