Как справиться с усталостью на работе

Работа для многих людей является символом успеха, престижа, где человек может найти себе друзей, единомышленников. Бывает даже, что человек находит себе очень близких людей по духу или цели, это нечто больше чем просто работа или самовыражение. Это значительная часть нашей жизни и, наверное, главная ее часть.

Особую ценность работа представляет для бизнесменов и молодых людей. Для них собственное дело или работа на знаменитую фирму влияет как физическое, так и на психическое здоровье.

Психологическое выгорание, усталость, по-научному именуется "синдром хронической усталости". Несколько лет назад в Америке все чаще стали замечать, что топ-менеджеры высшего и среднего звена начали уходить со своих должностей на работу, которая не давала им высокую умственную нагрузку. Они отказывались от высокооплачиваемой работы, поскольку устали все время включаться в работу и думать о каждой проблеме, которым ранее подвергались ежедневно.

Человек большую часть жизни находится под воздействием электромагнитного "смога" – в машине или в транспорте, а также за компьютером. Поэтому идет сильное воздействие на нервную систему, сильное подавление, с которым может справиться не каждый человек. Идет угнетение психики, которое начинает действовать на физическое состояние. Например, все чаще мучает головная боль, и хроническая усталость переходит в физическое недомогание.





Для устранения этих последствий многие крупные компании практикуют тренинги, которыми стараются разгрузить своих подчиненных. Одна из лучших методик восстановления нервной системы является массово-коллективная медитация. В зале, где собираются более 5000 человек, на фоне глубокой релаксации, создается единый эгрегор, который снимает каждодневную психологическую нагрузку. Многие уже испытали на себе данную методику и убедились в ее эффективности. Даже после первого сеанса люди чувствуют в себе заряд позитива, который и дает им стимул на продолжение работы. На практике подобную методику использует Америка и Япония, где каждый сотрудник в обед надевает на себя виртуальный шлем, который как раз и уносит человека через границы реальностью, можно сказать, погружает в нирвану. Считается, что именно психические проблемы и приводят к хронической усталости, поскольку физически человек почти не устает.

Кстати, из-за усталости внутри коллектива начинается формироваться соответствующая обстановка. Люди становятся ранимым или обидчивым, вспыхивают ссоры, появляется агрессия, хоть и краткая, но она все равно будет присутствовать. Поэтому компании-гиганты ищут различные методы психологической разгрузки.

Иногда руководители специально ищут в коллектив "позитивного человека", который бы смог снять эти нагрузки. Такой человек не обязательно должен быть умным или особенным, ему достаточно быть позитивным, чтобы заряжать своим настроем других людей. Важно создать в коллективе источник положительных эмоций.

Существуют несколько простых правил, которые помогают исключить вероятность нервных срывов. Например, на компьютере можно поставить медитативную музыку, откинуться на кресле спиной, положить руки на бедра и опрокинуть голову назад и несколько минут побыть в таком состоянии релаксации. Важно уметь переключаться с работы на релаксацию и делать небольшие перерывы. Еще может оказаться полезной аутогенная тренировка, которую лучше выполнять по вечерам перед сном. Если использовать все эти методики, то человек перестанет уставать и у него появятся силы для более продуктивной работы.