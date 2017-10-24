Стоит ли менять ребенка на карьеру

Все авторы

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
22:00
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
21:23
В Москве во время премьеры "Матильды" задержали семь человек
21:19
Скандальный политик сделал каминг-аут
20:41
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
20:23
Москву сковали многокилометровые пробки
20:11
Россияне переживают за здоровье Нагиева
19:38
На северо-востоке Москвы на переходе сбили ребенка
19:36
Госдума посвятит целый день обсуждению бюджета
19:03
У Джигарханяна украли завещание
18:59
В подъезде дома на юге Москвы мужчина сгорел заживо
18:57
"ЕР" проконтролирует декриминализацию и социализацию молодежи
18:49
Куда утекали деньги из РЖД
18:41
Вдова Марьянова нарушила молчание
18:33
Дума взяла на контроль выделение земли многодетным семьям
18:28
В Москве рухнули цены на вторичное жилье
18:11
Рецепт пасты с малиной и филе судака
17:53
Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
17:40
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
17:35
Потап и Настя уходят со сцены
17:32
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
17:15
В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве
17:10
Известный певец стал парфюмером
17:09
Возмущенная Поклонская дала отповедь Собчак
17:06
Муж предал Рынскую без колебаний
17:04
Брошенный "ИГ" склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
17:01
В Москве назвали улицу в честь Эльдара Рязанова
16:50
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
16:49
"Импровизационный БАТЛ" шагает по Москве
16:37
Порошенко подняли на смех за слова о Донбассе
16:29
Друг пролил свет на судьбу Регины Дубовицкой
16:07
Красивая жизнь юной любовницы Вороненкова
16:00
Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной
15:52
Пресс-конференцию Собчак попытался сорвать "единорог"
15:45
Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом
15:37
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
15:20
В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак
15:06
Елизавета II обогатилась на скачках на $9 миллионов
14:54
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
14:52
Порошенко обвинили в похищении грузин
14:38
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой
14:37
Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга
14:23
Собчак: Крым – украинский. Точка
14:19
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
13:57
Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ
13:31
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
13:28
Бездетная Рынска в шоке от предательства и ухода мужа к Собчак
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:45
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:20
Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч
11:18
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:45
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
10:25
Дочь воссоединила Навку и Жулина
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Блоги

Стоит ли менять ребенка на карьеру

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталья Авдеева

Наталья Авдеева блогер

 Предприниматель, бизнес-эксперт.
Многие современные женщины стремятся стать независимыми, самостоятельными и самодостаточными. Сильные духом, целеустремленные, перспективные, они открывают собственное дело, полностью посвящают себя работе и становятся успешными бизнесвумен. Другие же понимают, что карьера ‒ не главное их предназначение, поэтому работают в спокойном режиме, не пытаются занять кресло начальника и приумножить зарплату в десятки раз.
прочитано 346 раз

Такие женщины выходят замуж, создают семью и становятся настоящими хранительницами домашнего очага. Но что делать, если однажды отчетливо осознаешь: "Хочу преуспеть в бизнесе, быть любимой женой и мудрой мамой"? Вот несколько советов, которые помогут реализовать эту цель.

Перестаньте мыслить по шаблону

Стереотипное мышление мешает услышать свой внутренний голос. Общественное мнение изо дня в день ставит нас перед выбором: "Либо ребенок, либо карьера". Абстрагируйтесь от чуждых вам мыслей и идеалов, докажите обратное: семья и работа ‒ не взаимоисключающие понятия. И, что не менее важно, доказывать надо не кому-то, а самому себе. Уважайте свои мечты, желания и цели и смело игнорируйте тех, кто пытается ввести вас в заблуждение.

Научитесь пользоваться временем

Если вы любите свою работу и готовы, не задумываясь, отдавать ей львиную долю времени ‒ это еще не повод ставить крест на отношениях с родными. Подумайте, сколько часов нужно выделять на работу и сколько ‒ на общение с близкими, чтобы они могли гармонично сосуществовать и развиваться в позитивном ключе. Теперь оцените свои возможности: сможете ли вы следовать такому плану? Если нет, то распределите дела по срочности и важности, откройте для себя тайм-менеджмент ‒ искусство управления временем. Научившись рационально использовать 24 часа в сутках, вы организуете слаженный рабочий процесс, справитесь с огромным количеством дел, будете чаще видеться с семьей и, скорее всего, даже обнаружите, что у вас есть масса свободного времени.

Фото: GLOBAL LOOK press

Разнообразьте семейный досуг

Наверняка многие бизнес-леди хотя бы раз слышали в свой адрес подобные претензии от мужа или детей: "Мы так редко общаемся!" Эти слова не возникают на пустом месте. Зачастую проблема не в том, что вас редко видят дома, а в том, чем наполнены часы, проведенные вместе с семьей. Если женщина, устав от сложных сделок и дедлайнов, решает провести выходные, лежа на диване, то недовольство близких с каждым разом будет только усиливаться.

Постарайтесь внести разнообразие в семейный досуг: отправляйтесь туда, где никогда не были раньше, гуляйте на природе, посещайте театры, музеи, выставки, мастер-классы, записывайтесь на экскурсии, фотографируйтесь, снимайте видео – такие дни надолго останутся в вашей памяти. Хотите остаться дома? Тогда поиграйте с детьми в настольные игры, устройте праздничный ужин без повода и привлеките к приготовлению блюд всех домочадцев. Наполняйте жизнь яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями, любимыми занятиями и необычными путешествиями – это, как ничто иное, способствует поддержанию доброй, позитивной атмосферы в семье.

Отделяйте рабочее пространство от личного

Запомните: работать нужно только на работе. Женщина, которая привыкла управлять целым штатом сотрудников, нередко продолжает руководить и дома, забывая, что после тяжелого рабочего дня муж ждет ласковую, понимающую супругу, а дети – добрую, отзывчивую маму. Поэтому, заходя домой, оставляйте за порогом заботы, не имеющие отношения к семье. То же правило действует и на работе – посторонние мысли и личные разговоры по телефону снижают эффективность вашей трудовой деятельности, а значит, и негативно сказываются на благосостоянии компании.

Найдите помощников

Перечитали все известные книги по тайм-менеджменту, торжественно пообещали себе не встречаться с клиентами после 19:00 и перестали переписываться в WhatsApp, сидя в офисе. А оказалось, что времени все равно ни на что не хватает. Значит, пора задуматься о помощниках. Наверняка среди сотрудников можно найти того, кто сможет взять на себя часть ваших обязанностей и поможет решить те или иные вопросы в ваше отсутствие. Если позволяют средства, не бойтесь нанять помощницу по дому или хотя бы один раз вызвать клининговую бригаду. Это сэкономит время и нервы, которые тратятся на мытье посуды, пола и окон. Лучше проведите эти несколько часов с пользой, с любимыми людьми.

Фото: GLOBAL LOOK press

Хвалите и поощряйте себя

"Я, наверное, плохая мать", "Из-за меня компания обречена на провал", "Зачем мужу такая неудачница?" – вас посещают такие мысли? Попробуем разобраться. Вы прикладываете массу усилий ради того, чтобы бизнес шел в гору, а ваша семья – ни в чем не нуждалась? Да. Вы любите своих родных? Любите. Тогда у вас есть все основания, чтобы раз и навсегда избавиться от этих заблуждений. Перфекционизм зачастую становится нездоровым стремлением добиться идеального положения дел в ущерб себе и окружающим. Уважать и ценить свой труд – непростое, но очень важное умение. Приготовили вкусный завтрак для семьи – похвалите себя. Подписали договор с новым заказчиком – в перерыве на обед сходите в хороший ресторан. Успешно завершили долгосрочный проект – устройте "день для себя": сходите на спа-процедуры, сделайте красивую укладку в салоне, купите новое платье, чтобы порадовать супруга. Ваши старания заслуживают достойной награды!

Бизнес или семья? Каждый делает свой выбор сам. Реализовать себя как успешный предприниматель и в то же время быть заботливой женой и матерью детей ‒ сложная задача. Если вы видите в этом свое счастье, то оставайтесь собой, слушайте свое сердце, разделяйте понятия "работа" и "дом", цените драгоценное время ‒ и тогда для вас не будет ничего невозможного.

24 октября 2017, 18:18

комментарии

Политика

Скандальный политик сделал каминг-аут
Рынска обозвала Собчак ведьмой из-за решения мужа
Брошенный "ИГ" склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
Порошенко обвинили в похищении грузин

Шоу-бизнес

Марьянов жил в постоянном страхе незадолго до смерти
Россияне переживают за здоровье Нагиева
У Джигарханяна украли завещание
Потап и Настя уходят со сцены

Проишествия

Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление

Lifestyle

Лесбиянка-убийца добила Поклонскую
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
Дочь Немцова побила внучку Бродского
Культура

Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч

Худрукам платят за дополнительную работу
Шоу-бизнес

Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова

Говорят, актриса ждет первенца
Политика

В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак

В Симферополе резко отреагировали на слова телеведущей
Шоу-бизнес

У Джигарханяна украли завещание

Молодая жена отказалась комментировать случившееся

Гороскоп

Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна

Фоторепортажи

Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову

Спорт

Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)

Регионы

Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве
Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru