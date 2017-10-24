Стоит ли менять ребенка на карьеру

Многие современные женщины стремятся стать независимыми, самостоятельными и самодостаточными. Сильные духом, целеустремленные, перспективные, они открывают собственное дело, полностью посвящают себя работе и становятся успешными бизнесвумен. Другие же понимают, что карьера ‒ не главное их предназначение, поэтому работают в спокойном режиме, не пытаются занять кресло начальника и приумножить зарплату в десятки раз.

Такие женщины выходят замуж, создают семью и становятся настоящими хранительницами домашнего очага. Но что делать, если однажды отчетливо осознаешь: "Хочу преуспеть в бизнесе, быть любимой женой и мудрой мамой"? Вот несколько советов, которые помогут реализовать эту цель.

Перестаньте мыслить по шаблону

Стереотипное мышление мешает услышать свой внутренний голос. Общественное мнение изо дня в день ставит нас перед выбором: "Либо ребенок, либо карьера". Абстрагируйтесь от чуждых вам мыслей и идеалов, докажите обратное: семья и работа ‒ не взаимоисключающие понятия. И, что не менее важно, доказывать надо не кому-то, а самому себе. Уважайте свои мечты, желания и цели и смело игнорируйте тех, кто пытается ввести вас в заблуждение.

Научитесь пользоваться временем

Если вы любите свою работу и готовы, не задумываясь, отдавать ей львиную долю времени ‒ это еще не повод ставить крест на отношениях с родными. Подумайте, сколько часов нужно выделять на работу и сколько ‒ на общение с близкими, чтобы они могли гармонично сосуществовать и развиваться в позитивном ключе. Теперь оцените свои возможности: сможете ли вы следовать такому плану? Если нет, то распределите дела по срочности и важности, откройте для себя тайм-менеджмент ‒ искусство управления временем. Научившись рационально использовать 24 часа в сутках, вы организуете слаженный рабочий процесс, справитесь с огромным количеством дел, будете чаще видеться с семьей и, скорее всего, даже обнаружите, что у вас есть масса свободного времени.

Разнообразьте семейный досуг

Наверняка многие бизнес-леди хотя бы раз слышали в свой адрес подобные претензии от мужа или детей: "Мы так редко общаемся!" Эти слова не возникают на пустом месте. Зачастую проблема не в том, что вас редко видят дома, а в том, чем наполнены часы, проведенные вместе с семьей. Если женщина, устав от сложных сделок и дедлайнов, решает провести выходные, лежа на диване, то недовольство близких с каждым разом будет только усиливаться.

Постарайтесь внести разнообразие в семейный досуг: отправляйтесь туда, где никогда не были раньше, гуляйте на природе, посещайте театры, музеи, выставки, мастер-классы, записывайтесь на экскурсии, фотографируйтесь, снимайте видео – такие дни надолго останутся в вашей памяти. Хотите остаться дома? Тогда поиграйте с детьми в настольные игры, устройте праздничный ужин без повода и привлеките к приготовлению блюд всех домочадцев. Наполняйте жизнь яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями, любимыми занятиями и необычными путешествиями – это, как ничто иное, способствует поддержанию доброй, позитивной атмосферы в семье.

Отделяйте рабочее пространство от личного

Запомните: работать нужно только на работе. Женщина, которая привыкла управлять целым штатом сотрудников, нередко продолжает руководить и дома, забывая, что после тяжелого рабочего дня муж ждет ласковую, понимающую супругу, а дети – добрую, отзывчивую маму. Поэтому, заходя домой, оставляйте за порогом заботы, не имеющие отношения к семье. То же правило действует и на работе – посторонние мысли и личные разговоры по телефону снижают эффективность вашей трудовой деятельности, а значит, и негативно сказываются на благосостоянии компании.

Найдите помощников

Перечитали все известные книги по тайм-менеджменту, торжественно пообещали себе не встречаться с клиентами после 19:00 и перестали переписываться в WhatsApp, сидя в офисе. А оказалось, что времени все равно ни на что не хватает. Значит, пора задуматься о помощниках. Наверняка среди сотрудников можно найти того, кто сможет взять на себя часть ваших обязанностей и поможет решить те или иные вопросы в ваше отсутствие. Если позволяют средства, не бойтесь нанять помощницу по дому или хотя бы один раз вызвать клининговую бригаду. Это сэкономит время и нервы, которые тратятся на мытье посуды, пола и окон. Лучше проведите эти несколько часов с пользой, с любимыми людьми.

Хвалите и поощряйте себя

"Я, наверное, плохая мать", "Из-за меня компания обречена на провал", "Зачем мужу такая неудачница?" – вас посещают такие мысли? Попробуем разобраться. Вы прикладываете массу усилий ради того, чтобы бизнес шел в гору, а ваша семья – ни в чем не нуждалась? Да. Вы любите своих родных? Любите. Тогда у вас есть все основания, чтобы раз и навсегда избавиться от этих заблуждений. Перфекционизм зачастую становится нездоровым стремлением добиться идеального положения дел в ущерб себе и окружающим. Уважать и ценить свой труд – непростое, но очень важное умение. Приготовили вкусный завтрак для семьи – похвалите себя. Подписали договор с новым заказчиком – в перерыве на обед сходите в хороший ресторан. Успешно завершили долгосрочный проект – устройте "день для себя": сходите на спа-процедуры, сделайте красивую укладку в салоне, купите новое платье, чтобы порадовать супруга. Ваши старания заслуживают достойной награды!

Бизнес или семья? Каждый делает свой выбор сам. Реализовать себя как успешный предприниматель и в то же время быть заботливой женой и матерью детей ‒ сложная задача. Если вы видите в этом свое счастье, то оставайтесь собой, слушайте свое сердце, разделяйте понятия "работа" и "дом", цените драгоценное время ‒ и тогда для вас не будет ничего невозможного.