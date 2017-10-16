Как профессиональный успех разрушает отношения

Все авторы

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Понедельник 16 октября
Лента новостей
15:40
Эвелина Бледанс покажет смертельный номер в цирке
15:35
В Москве продают главный дом графа Шувалова
15:09
Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
14:55
Свекор Водяновой получил медаль от Путина
14:54
Назван лучший российский вуз
14:41
Станция "ЦСКА" поразит стильным клубным дизайном
14:29
Красавчик станет канцлером Австрии
14:15
Известный голливудский актер попал в ДТП
14:10
Шепелев взбесил Распутину вопросами об инцесте и убийстве
14:08
Лондон отмоет Украину от позора "Евровидения"
13:48
Для россиян придумали новый денежный сбор
13:27
В Москве горит крыша ТЦ "Европейский"
13:21
Заплаканная вдова забрала тело Марьянова (видео)
13:18
Учитель умер из-за любви к школьнице
13:10
Скончался известный оперный певец
13:03
Малышева в пижаме вызвала отвращение у зрителей
13:00
В Москве школьнику проломили череп во время игры в футбол
12:47
Отец устроил выволочку Петренко из-за ампул с препаратами
12:46
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
12:36
Почему у молодых случаются инфаркты
12:31
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
12:16
Перед смертью Марьянов страдал от алкоголизма
12:15
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
12:06
Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео
12:04
Чиповская бросила миллионера ради смазливого актера
11:41
Путин написал Хворостовскому письмо
11:25
Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
11:20
Медики переложили ответственность за смерть Марьянова на его друзей
11:19
Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери (видео)
11:18
Из‐за смерти Дмитрия Марьянова отменили спектакли
10:55
Полет на Луну откроет тайны Земли
10:46
Скорая оправдалась за медлительность при трагедии с Марьяновым
10:35
Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами
10:32
На миллионное наследство Марьянова нашлось много претендентов
10:30
После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
10:24
Экс-модель Playboy продает гламурные гробы
10:02
Бабкина о свадьбе с Гором: Эта ответственность меня уничтожит
10:00
В центре Москвы застрелили мужчину
09:43
Частое окрашивание волос может привести к раку груди
09:40
Найдено средство от старости
09:40
У мужа Михалковой появилась другая женщина
09:27
На юге Москвы в ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:10
От Елизаветы II сбежали 14 поваров
09:10
Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы
08:44
Смерть Марьянова стала кошмаром
08:43
Как жил Дмитрий Марьянов
08:41
Запад бросил Украину без денег
08:34
Россиянам будет проще копить на пенсию
08:33
Перед трагедией Марьянов связался с бывшей женой
08:17
Офис в центре Москвы обокрали на 12 млн рублей
02:18
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
00:30
Московские оппозиционеры выписали себе премии
22:28
Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
21:42
Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет
18:38
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
18:22
Форум в Петербурге развеял миф об изоляции России
18:03
Седокова отказалась от ребенка
17:51
Лихач разогнался до 270 километров в час на МКАД (видео)
17:30
Модель из России из мести утопила Mercedes жениха
16:58
Епифанцев оказался при смерти во время секса
16:34
После развода Бледанс отказалась от мужчин
16:08
Певица закатила скандал на шоу "Голос"
15:43
Репер Гуф потерял сына
15:16
"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета
15:13
Адвокат дал шанс браку Аршавина
14:49
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
14:23
Звезда "Битвы экстрасенсов" соблазняет высоких девушек хозяйством
13:53
Басков пустился в пляс после обмана Лопыревой
13:45
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
13:35
Багдасарян показала соблазнительные формы
13:26
В Таиланде утонул турист из России
13:20
Дмитрий Маликов страдает от одержимости
12:57
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
12:30
Николай Басков удивительно похорошел
12:26
На борту самолета UTair произошла авария
12:21
Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку
11:58
Звезда "Дома-2" собирает деньги на борьбу с раком
11:32
Беременная подруга обвинила сына Шукшиной в избиении
11:04
Юлия Ковальчук показала первое фото дочки
10:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала задыхаться на съемках
10:20
На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв
10:02
Подросток угнал самолет и убил отца-душегуба гантелью
09:57
Пенсионерка разбилась при падении из окна на севере Москвы
22:39
Межпарламентский союз становится аналогом ООН
18:13
Володин поблагодарил Турцию за позицию по ПАСЕ
18:11
Сыну покойной Барановской нашли новый дом
18:10
Вячеслав Володин посетит Ирак
17:40
Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ
17:23
ТПК примет пассажиров в ноябре
17:20
В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой
17:20
Похудевшая на 25 кг Долина в одном халате сбежала от мужа
16:53
Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов
16:51
Парализованному Буйнову поставили неутешительный диагноз
16:45
В Москве полуторагодовалый ребенок погиб при падении из окна
16:36
Володин анонсировал возрождение российско-французской комиссии
16:14
Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество
16:12
Собчак взяла интервью у Путина
15:35
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
15:14
В Москве украли орбиты планет с монумента Солнечной системы
15:02
Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Блоги

Как профессиональный успех разрушает отношения

Фото: GLOBAL LOOK press
Анетта Орлова

Анетта Орлова блогер

 Психолог, руководитель центра психологии "Новый горизонт". Кандидат социологических наук, ведущая психологической передачи на радио "МАЯК".
16 октября отмечают день Шефа, он же день Босса или говоря по-русски, день Начальника. Руководители, люди сложные, а если у руля стоит женщина, то и вовсе не знаешь, чего от нее ожидать. Так ли это? Может ли женщина оставаться женщиной, даже будучи на руководящем посту? Что выбрать, работу или семью, и как жить, чтобы профессиональный успех не разрушал отношения?
прочитано 166 раз

Стремление к самореализации на профессиональном поприще женщине свойственно не меньше, чем мужчине. Однако общественное мнение, как и сотни лет назад, склоняется к тому, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, а роль слабого пола – обеспечивать уют и заботиться о детях и доме. Многие женщины по-прежнему уверены, что успешная карьера помешает им построить счастливую семейную жизнь. Но если подойти к проблеме взвешенно и грамотно, каждая бизнес-леди сумеет сохранить личное счастье, не отказываясь от любимой работы.

Совет 1. Соблюдайте баланс

Желание построить карьеру – естественное стремление, свойственное всем активным и уверенным в своих силах людям. Нет ничего плохого, чтобы увлеченно заниматься работой, но дома женщина должна оставаться женщиной – мягкой, нежной, заботливой. Разделяйте рабочее и семейное пространство, не позволяйте карьере стать единственной целью вашей жизни.

Совет 2. Воспринимайте партнера как равного

Женщины, привыкшие управлять, часто переносят этот стиль отношений и в личную жизнь. Мужчина, связанный с доминирующей партнершей, может быть счастлив в таком союзе только в том случае, если эта схема для него естественна и привычна с детства (например, он вырос с директивной мамой или опекающей сестрой). В остальных случаях чаще всего такое поведение женщины отпугнет партнера, заставит его чувствовать себя неполноценным и зависимым.

Фото: GLOBAL LOOK press

Совет 3. Откажитесь дома от критического мышления

Еще одна особенность женщин, привыкших руководить, – это оценивающее мышление. Вовремя заметить ошибку и указать на нее важно для успешной работы, но в семье лучше чаще хвалить, чем критиковать партнера. Мужчина должен знать, что его ценят и уважают. Позволяйте мужу принимать решения самостоятельно, не пытайтесь руководить его делами – не разрушайте в нем чувство собственной значимости.

Совет 4. Позволяйте себе быть слабой

Семья – не работа. Дома нет необходимости быть готовой отразить удар в любую минуту. Позвольте себе быть зависимой, уязвимой, непрактичной – словом, разрешите себе все те слабости, которые придают женщине очарования и заставляют мужчину захотеть о ней заботиться.

Если супруги относятся друг к другу искренне и доверительно, подобные проблемы могут и не возникнуть. Поэтому чаще говорите с партнером и научитесь его слышать – так вы сможете вовремя заметить сложности в отношениях и откорректировать свое поведение, чтобы сохранить крепкий брак, не бросая карьеру.

16 октября 2017, 15:12

комментарии

Политика

Красавчик станет канцлером Австрии
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
ПАСЕ ищет пути сближения с Россией

Шоу-бизнес

Сбежавший от жены Джигарханян подает на развод
Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом
Шепелев взбесил Распутину вопросами об инцесте и убийстве
Несчастья преследовали Дмитрия Марьянова

Проишествия

Скончался известный оперный певец
Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Тюрин сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина

Lifestyle

Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
Что спасает больного раком Успенского
Шоу-бизнес

Андрей Малахов вернулся на Первый канал

Зрители "Сегодня вечером" удивлены увиденным
Шоу-бизнес

Певица закатила скандал на шоу "Голос"

Выступление Сары Окс даже не вышло в эфир
Шоу-бизнес

Чиповская бросила миллионера ради смазливого актера

Актриса готовится к свадьбе
Шоу-бизнес

Перед смертью Марьянов страдал от алкоголизма

Артиста поместили в специализированную клинику

Гороскоп

Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится
Совет на выходные

Фоторепортажи

После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
Как жил Дмитрий Марьянов
Багдасарян показала соблазнительные формы
Николай Басков удивительно похорошел

Спорт

Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери (видео)
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок

Регионы

Учитель умер из-за любви к школьнице
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru