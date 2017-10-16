Как профессиональный успех разрушает отношения

16 октября отмечают день Шефа, он же день Босса или говоря по-русски, день Начальника. Руководители, люди сложные, а если у руля стоит женщина, то и вовсе не знаешь, чего от нее ожидать. Так ли это? Может ли женщина оставаться женщиной, даже будучи на руководящем посту? Что выбрать, работу или семью, и как жить, чтобы профессиональный успех не разрушал отношения?

Стремление к самореализации на профессиональном поприще женщине свойственно не меньше, чем мужчине. Однако общественное мнение, как и сотни лет назад, склоняется к тому, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, а роль слабого пола – обеспечивать уют и заботиться о детях и доме. Многие женщины по-прежнему уверены, что успешная карьера помешает им построить счастливую семейную жизнь. Но если подойти к проблеме взвешенно и грамотно, каждая бизнес-леди сумеет сохранить личное счастье, не отказываясь от любимой работы.



Совет 1. Соблюдайте баланс

Желание построить карьеру – естественное стремление, свойственное всем активным и уверенным в своих силах людям. Нет ничего плохого, чтобы увлеченно заниматься работой, но дома женщина должна оставаться женщиной – мягкой, нежной, заботливой. Разделяйте рабочее и семейное пространство, не позволяйте карьере стать единственной целью вашей жизни.

Совет 2. Воспринимайте партнера как равного

Женщины, привыкшие управлять, часто переносят этот стиль отношений и в личную жизнь. Мужчина, связанный с доминирующей партнершей, может быть счастлив в таком союзе только в том случае, если эта схема для него естественна и привычна с детства (например, он вырос с директивной мамой или опекающей сестрой). В остальных случаях чаще всего такое поведение женщины отпугнет партнера, заставит его чувствовать себя неполноценным и зависимым.

Совет 3. Откажитесь дома от критического мышления

Еще одна особенность женщин, привыкших руководить, – это оценивающее мышление. Вовремя заметить ошибку и указать на нее важно для успешной работы, но в семье лучше чаще хвалить, чем критиковать партнера. Мужчина должен знать, что его ценят и уважают. Позволяйте мужу принимать решения самостоятельно, не пытайтесь руководить его делами – не разрушайте в нем чувство собственной значимости.

Совет 4. Позволяйте себе быть слабой

Семья – не работа. Дома нет необходимости быть готовой отразить удар в любую минуту. Позвольте себе быть зависимой, уязвимой, непрактичной – словом, разрешите себе все те слабости, которые придают женщине очарования и заставляют мужчину захотеть о ней заботиться.

Если супруги относятся друг к другу искренне и доверительно, подобные проблемы могут и не возникнуть. Поэтому чаще говорите с партнером и научитесь его слышать – так вы сможете вовремя заметить сложности в отношениях и откорректировать свое поведение, чтобы сохранить крепкий брак, не бросая карьеру.