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Стоит ли бояться одиночества

Фото: GLOBAL LOOK press
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
В современном, перенасыщенном коммуникациями мире, когда мы тонем в потоке информации, а социальные сети буквально завладели нашим сознанием, вряд ли найдется человек, который хотя бы иногда не хотел бы побыть один.
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Иногда просто необходимо отключить телефон, закрыть ноутбук, привести в порядок мысли, элементарно отдохнуть от суеты и забот. Почему людей часто пугает одиночество? Стоит ли в наш просвещенный век бояться остаться одному?

В одиночестве, на самом деле, нет ничего плохого. В той или иной степени остаться одному иногда даже полезно. Творчество в любых его проявлениях – это результат того, что человек не боялся быть один. Только оставшись наедине с собой можно поразмышлять над какими-то вещами, поработать над собой и своим развитием.

Например, самый продуктивный период творчества поэта Александра Сергеевича Пушкина назван исследователями "Болдинская осень" в честь его имения "Болдино", в котором Александр Сергеевич был вынужден вести практически затворнический образ жизни с октября по декабрь 1830 года из-за разгулявшейся в тот год холеры и карантина, который был введен на территории Российской империи. В этот период были написаны такие произведения, как "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии" и многие другие.

Фото: GLOBAL LOOK press

А теперь подумайте, что бы было, если бы Пушкин остался в Санкт-Петербурге? Возможно, какие-то из его произведений так остались бы черновиками, а какие-то так и не были бы написаны. Столичная жизнь отнимала у поэта много сил: балы, сватовство к Наталье Гончаровой, служба у императора. Вынужденное одиночество сподвигло Пушкина посвятить все свое свободное время творчеству, а не размениваться по мелочам. "Скажу тебе, что я в Болдине писал, как давно уже не писал", – откровенно признавался поэт в письме к своему другу, русскому поэту Петру Плетневу.

В одиночестве творческий запал у человека разумного вырастает в разы и преображается в какие-то ощутимые для этого же человека бонусы. Значит, одиночество полезно.

Только не подумайте, что призываю всех и каждого бросить своих партнеров, друзей, детей и строить свою жизнь так, чтоб никто под ногами не болтался. Во-первых, это невозможно в виду того, что все люди разные, и не все по природе своей творцы. Не зря людей принято условно делить на интровертов и экстравертов – одним жизненно важно общение, другим периодически необходимы передышки. Просто если вам нужен отдых от общения, вас тяготит шумная компания и возникает внезапное желание пойти домой и закрыть за собой дверь, если вам с самим собой нескучно, а даже наоборот, если у вас не так много "друзей", а есть небольшое количество близких – это нормально, и стесняться этого не стоит. Вы, как никто другой, отлично понимаете, почему именно в Болдино у Пушкина получилось написать свои самые лучшие произведения и 30 с лишним стихов – да, просто ему никто не мешал, никто не отвлекал, у него была возможность насладиться одиночеством.

Фото: GLOBAL LOOK press

Конечно, одиночество подходит не всем. Это удел сильных натур. Не зря подвижниками, православными святыми, буддийскими монахами становятся только те, кто не тяготится одиночеством, кто ищет знаний и познает себя. Неокрепшим душам отшельничество может и навредить: например, людям, которые находятся в состоянии депрессии.

Что же касается остальных, то, если у вас возникает желание хотя бы ненадолго послать этот мир ко всем чертям, мой совет – посылайте! Надо позволять себе отдыхать. Иногда стоит даже отправиться в путешествие в одиночестве. Сделать такую перезагрузку себя и своего внутреннего состояния, чтобы узнать что-то совершенно новое о себе, познакомиться с новыми людьми. К тому же, поездка куда-то в одиночестве – это своеобразный выход из зоны комфорта, которую, кстати, психологи советуют периодически покидать, чтобы обрести новые знания и навыки. 

16 октября 2017, 15:11

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