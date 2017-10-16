Стоит ли бояться одиночества

В современном, перенасыщенном коммуникациями мире, когда мы тонем в потоке информации, а социальные сети буквально завладели нашим сознанием, вряд ли найдется человек, который хотя бы иногда не хотел бы побыть один.

Иногда просто необходимо отключить телефон, закрыть ноутбук, привести в порядок мысли, элементарно отдохнуть от суеты и забот. Почему людей часто пугает одиночество? Стоит ли в наш просвещенный век бояться остаться одному?

В одиночестве, на самом деле, нет ничего плохого. В той или иной степени остаться одному иногда даже полезно. Творчество в любых его проявлениях – это результат того, что человек не боялся быть один. Только оставшись наедине с собой можно поразмышлять над какими-то вещами, поработать над собой и своим развитием.

Например, самый продуктивный период творчества поэта Александра Сергеевича Пушкина назван исследователями "Болдинская осень" в честь его имения "Болдино", в котором Александр Сергеевич был вынужден вести практически затворнический образ жизни с октября по декабрь 1830 года из-за разгулявшейся в тот год холеры и карантина, который был введен на территории Российской империи. В этот период были написаны такие произведения, как "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии" и многие другие.





А теперь подумайте, что бы было, если бы Пушкин остался в Санкт-Петербурге? Возможно, какие-то из его произведений так остались бы черновиками, а какие-то так и не были бы написаны. Столичная жизнь отнимала у поэта много сил: балы, сватовство к Наталье Гончаровой, служба у императора. Вынужденное одиночество сподвигло Пушкина посвятить все свое свободное время творчеству, а не размениваться по мелочам. "Скажу тебе, что я в Болдине писал, как давно уже не писал", – откровенно признавался поэт в письме к своему другу, русскому поэту Петру Плетневу.

В одиночестве творческий запал у человека разумного вырастает в разы и преображается в какие-то ощутимые для этого же человека бонусы. Значит, одиночество полезно.

Только не подумайте, что призываю всех и каждого бросить своих партнеров, друзей, детей и строить свою жизнь так, чтоб никто под ногами не болтался. Во-первых, это невозможно в виду того, что все люди разные, и не все по природе своей творцы. Не зря людей принято условно делить на интровертов и экстравертов – одним жизненно важно общение, другим периодически необходимы передышки. Просто если вам нужен отдых от общения, вас тяготит шумная компания и возникает внезапное желание пойти домой и закрыть за собой дверь, если вам с самим собой нескучно, а даже наоборот, если у вас не так много "друзей", а есть небольшое количество близких – это нормально, и стесняться этого не стоит. Вы, как никто другой, отлично понимаете, почему именно в Болдино у Пушкина получилось написать свои самые лучшие произведения и 30 с лишним стихов – да, просто ему никто не мешал, никто не отвлекал, у него была возможность насладиться одиночеством.





Конечно, одиночество подходит не всем. Это удел сильных натур. Не зря подвижниками, православными святыми, буддийскими монахами становятся только те, кто не тяготится одиночеством, кто ищет знаний и познает себя. Неокрепшим душам отшельничество может и навредить: например, людям, которые находятся в состоянии депрессии.

Что же касается остальных, то, если у вас возникает желание хотя бы ненадолго послать этот мир ко всем чертям, мой совет – посылайте! Надо позволять себе отдыхать. Иногда стоит даже отправиться в путешествие в одиночестве. Сделать такую перезагрузку себя и своего внутреннего состояния, чтобы узнать что-то совершенно новое о себе, познакомиться с новыми людьми. К тому же, поездка куда-то в одиночестве – это своеобразный выход из зоны комфорта, которую, кстати, психологи советуют периодически покидать, чтобы обрести новые знания и навыки.