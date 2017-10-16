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Тайное оружие каждой женщины

Фото: GLOBAL LOOK press
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Многие женщины часто недооценивают свой скрытый потенциал, начинают спорить с мужчинами, отстаивать свою точку зрения на их, предельно мужской, территории. А ведь массы проблем можно избежать, используя самый обычный флирт.
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Мужчину необходимо постоянно дразнить: взглядами, жестами, улыбками. Флирт – это самая настоящая игра, и ее продолжение зависит только от вас. Дразните застенчивыми намеками, прикосновениями невзначай. Пусть ваши жесты говорят, что вы что-то обещаете, но становитесь Снежной Королевой. Дразните его и будьте загадкой. Здесь главное – не переборщить с "холодными" днями, иначе интерес может пропасть.

Помните, мужчина любит доминировать. Привлекательная девушка, неуверенная в своих чарах, не сможет привлечь внимание мужчины надолго. Представительницы прекрасного пола разных возрастов часто заблуждаются, думая, что мужчина может сразу рассмотреть их добрую душу. Это ошибка, которую совершают многие дамы. Для представителей сильного пола важно испытывать сексуальное влечение.

Фото: GLOBAL LOOK press

Последний, но немаловажный фактор – уметь быть слабой. Мужчина должен доминировать во всем. Он любит, когда девушка ищет в нем поддержку и защиту. Умение быть слабой – это проявление женственности, которая присутствует в абсолютно каждой девушке. Но иногда нужно помочь этому качеству вырваться наружу – ощутить себя, полюбить свое тело, получить удовольствие от того, что ты – это ты. Это кажется очевидным, но на самом деле мало кому удается в полной мере полюбить себя и почувствовать себя женщиной. Иногда настроиться на нужную волну помогают одежда и духи.

Если мы говорим об одежде, то символ женственности – это, безусловно, платье. Если вы никогда не носили платьев, всегда предпочитали casual (удобные джинсы и футболки), то стоит попробовать сменить имидж и приобрести то самое платье, в котором вы будете неотразимы на первом свидании. И не забудьте об изящных туфельках: надев обувь на шпильке, вы будете ощущать себя совершенно по-другому.

Фото: GLOBAL LOOK press

Известный парфюмер Жак Польж говорил: "Платье – это украшение внешности, а духи – это внутреннее измерение женского начала". Именно духи делают женщину женщиной. Ароматы имеют очень большую силу, они способны влиять на окружающую атмосферу и даже обмануть разум. Это и есть маленькая женская хитрость.

Каждые духи имеют свой характер: ароматы бывают дерзкие, нежные, пряные, сладкие, строгие. И здесь нужно подобрать то, что подходит именно вам. Важно правильно выбирать парфюм, ведь он может смягчить излишнюю жесткость характера или, наоборот, добавить решительности излишне скромной особе. И помните, ваши духи будут ассоциироваться у всех мужчин только с вами. Когда вы будете приходить, первое, что будут чувствовать окружающие мужчины, – это ваш аромат, ваше второе "я".

16 октября 2017, 15:11

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