Способы и правила святочных гаданий

Наступило волшебное и чудесное время сейчас – время святочных гаданий. Погадать на судьбу можно в любой вечер, но, конечно же, самой предсказательной в этом смысле считается ночь с 18 на 19 января, то есть крещенская.

Итак, перед сном под подушку спрячьте расческу, лучше всего в виде гребня и со словами: "Суженый, мой ряженый, приди причеши меня", ложитесь спать. И смотрите, кто приснится.

Гадание на венике. Выдернуть несколько прутиков из него построить мостик и положить его до утра под подушку со словами: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост".

Вызов жениха на короля. Вам нужны будут четыре короля из обычной игральной колоды. Также, поместите их под подушку со словами: "Кто мой суженый, кто мой ряженый. Тот во сне мне и приснится". Во сне можете увидеть как карточного короля, так и настоящего. Карточных трактуют так: червовый король – жених ваш молодой и состоятельный, пиковый – намного старше вас, трефовый – казенный король, возможно служащий или военный, бизнесмен, бубновый – ваш суженый будет таким, о ком вы мечатли. Если есть конкретно, кто вам по сердцу, карта указывает на то, что именно с ним отношения сложатся.

Гадание на желание. Пишем на 12 бумажках ваши заветные желания и под подушку их прячем, утром не глядя вытаскиваем левой рукой три бумажечки. Это и будут те желания, которые исполнятся в ближайший год.

Гадание со свечами на конкретные отношения. Возьмите две одинаковые свечки и зеркало без трещин и дефектов. Поставьте зеркало между двух свечек. Первая свеча – это вы. вторая - ваш возлюбленный. Зажгите свечи и смотрите на пламя. Свечи горят ровно не коптят – вашим отношениям ничего не угрожает вы преодолеете любые проблемы и будете вместе. Свечи трещат, коптят, дымят, отливают разные фигуры – отношения сложные (смотрите чья свечка больше коптит и дымит, проблема в этом партнере). Чья свеча быстрее сгорела, тот любит сильнее. Сгорели вместе, ровно и одинаково – все у вас хорошо и замечательно.

Гадание на любой вопрос типа Да/Нет. Нужна любая крупа (рис, фасоль, пшеница). Насыпаем в стеклянную баночку. Держим над банкой левую ладонь и задаем интересующий вопрос, после чего берем небольшую горсть крупы и считаем зернышки. Четное количество – ответ да. нечетное – нет.

Гадание "Погладь кота". Вам нужен будет чужой кот. Попробуйте его приласкать. Кот заурчит, забалдеет - будет муж ваш покладистым и с хорошим характером, поцарапает – муж забияка и драчун, если начнет мяукать и орать – муж будет гулящим, а если кот вообще сбежит – скоро замуж девушка не выйдет. В целях чистоты эксперимента, заранее с котом отношения не выстраивать.

Гадание "Какая жизнь ждет". Нужны четыре емкости, вполне подойдут обычные стаканы или маленькие банки. В одну кладем хлеб, в другую использованные спички или кусок бумажки, в третью – золотое кольцо, а четвертую оставляем пустой. Стаканы накрываются салфетками, переставляются с места на место и выбирается один из них. Золотое кольцо - сытая, счастливая жизнь и удачный брак, пустой стакан – перемен не ждите, замуж не выйдете, с хлебом – муж у вас будет, но скорее всего не по любви, а из-за выгоды, сгоревшие спички – вас ждут неудачи в любви.

Гадание "Любит или нет". Нужен стакан с водой, длинная нить и кольцо. Нитку проденьте в кольцо и завяжите три узла. Медленно опускайте кольцо в воду, думая о своем возлюбленном. Если кольцо ударится о стенку стакана прежде, чем коснется дна – вас любят, даже не сомневайтесь в этом. Если нет – то чувства вашего избранника под большим вопросом.

Гадание "С ножом", когда ухажеров много. Нарисуйте на картоне что-то похожее на круг с секциями. Возьмите небольшой нож. На каждой секции напишите имена тех, на кого хотите погадать. Раскрутите нож по центру со вопросами: Кто меня любит? С кем я останусь? С кем расстанусь и т.д. Куда острие ножа укажет – про того и ответ.

Гадание с зеркалом. Не для слабонервных, но очень эффективное. Имейте ввиду, что тот, кто вам в зеркале покажется – не совсем человек. При появлении любого образа не стоит вступать с ним в беседу, разглядывать все детали, а нужно немедленно накрыть зеркало платком. Необходимы два зеркала, которые ставятся друг напротив друга. По бокам зажигаются свечи – у вас должен появится зеркальный коридор. Делаем это с 12 до трех ночи. Пристально вглядываемся в коридор и проговариваем "Суженый мой ряженый, явись!" Как только увидели некий образ и разглядели его тут же накрывайте зеркало тканью со словами: Чур сего места!

Считается что с зеркалом гадать нужно строго в одиночку. Некоторые гадают "с группой поддержки", но должна находиться в соседнем помещении, то есть в момент самого обряда нужно все равно быть одному.

Гадание на семи рюмках. Вам понадобятся семь одинаковых емкостей: стаканов, рюмок, бокалов (я как то брала маленькие пластиковые стаканчики). А еще щепотка соли, монетка, ключ, кольцо, конфета, зернышко и спичка. Нужно разложить все это по емкостям, поставить на стол в один ряд. Затем желающим завязывают глаза и подводят к столу. Нужно водить ладонью над рюмками и выбрать только одну. Её содержимое и прольет свет на события, ожидающие в Новом году.

Толкование:

Соль – к недоразумениям, волнениям, но можно интерпретировать как к поездке на море;

Конфета – все будет отлично;

Монета – к финансовому благополучию;

Кольцо – к замужеству, помолвке;

Спичка – к рождению ребенка;

Ключ – к покупке квартиры, дома, машины;

Зернышко – к успеху в работе.

Гадание на воске. Понадобится восковая свеча, спички, стальная столовая ложка, чаша или широкая емкость с холодной водой. Свечку натираем на терке в ложку, растапливаем до жидкого состояния на огне свечки и резко выливаем в воду. Рассматриваем получившееся из застывшего в воде воска и ищем значение фигур в толкователе.

Более простой вариант – чаша с водой и и большая свеча. Слегка наклонив ее вы сможете прокапать воск на воду, мысленно, конечно же, давая задачу показать вам ваше будущее. Не забывайте постоянно общаться со святочными духами, задавать вопросы, просить у них помощи.

По фигурам которые у вас выльются на воде можно судить о том, что вас ждет. Включите вашу фантазию и воображение. Вот примерные варианты того, что может получится:

застывший крест – к болезням;

если крест только показался, то ожидаются некоторые неприятности с финансами и в личной жизни;

зацветет цветком – к свадьбе или встрече с новым приятным партнером;

зверь покажется – проявите осторожность, может объявиться недруг;

воск застыл полосками – к дорогам и переездам;

звёздочки – к удачам на службе и в учебе;

человеческая фигурка обещает нового друга;

дом – новое хозяйство, для девушки – замужество;

деревья могут обещать как радость, если ветви направлены вверх, так и тоску, если ветки поникли;

кольцо или свеча – однозначно к скорой свадьбе;

восковой блин, осевший на дно – к долгому девичеству;

множество маленьких круглых капелек, застывших рядом с большими фигурами – к деньгам, чем больше, тем лучше. Хуже, если нет больших фигур – нет важных событий;

бесформенные развалины – неприятности в ближайшем будущем;

ангел – предвестник хороших новостей;

аист – счастье в семейных отношениях, множество детей. Для творческих людей аист в воске – вдохновение, появление шедевров;

арка – изменение в какой-то из сфер жизни;

автомобиль – новые возможности, новый возлюбленный;

Акула – враг готовится насолить вам;

бабочка – счастливые и удачные перемены в жизни;

барабан – ждите позитивных известий;

банан – интриги со стороны коллег или измена любимого. Гроздь бананов – проблемы и неожиданные трудности;

буква – хорошие новости, нечеткие буквы – плохие вести. "Буквы с точками – к деньгам", – сулит гадание на воске;

бумеранг – вернется все, что вы сделали;

бант – придется помириться, с кем поссорились. Может понадобиться его помощь;

бутылка – соблюдайте умеренность во всех делах;

веер – толкование таких фигур говорит, что поле для флирта и кокетства готово;

веревка – трудности в жизни, узловатая веревка – проблемы со здоровьем, значение веревки с петлями — денежные проблемы;

весы – стремитесь к равновесию, не нужно нервничать;

весы с мечом, вылитые в воске, означают проблемы с законом;

вилка – наличие этих фигур означает предателя в близком окружении;

виноград – ваш талант принесет прибыль;

воздушный шар – его значение "временные проблемы";

вопрос – у вас много сомнений;

весло – вы стоите на правильном пути, не сворачивайте в сторону;

голубь – гармония в отношениях;

груша – новый роман;

губы – страсть, но не любовь;

дверь – смена жизненных этапов;

дом – счастье и мир в доме;

желудь в воске означает успешную идею;

звезда – исполнение желаний;

замок – скоро завяжутся новые отношения;

зайчик – трусость перед кем-либо или чем-либо;

змея – опасности;

квадрат – жизненная стабильность;

кинжал – предательство друга;

ключ – ждите перемен;

кольцо – торжество, свадьба;

кораблик — путешествие;

корона – достижение собственной цели, личный успех;

кошка – обман близкого друга;

крест – потеря близкого человека;

лестница – перемены в жизни в лучшую сторону;

лицо с улыбкой — счастье;

значение грустного лица – грозящая от врага опасность;

лица – близится веселый праздник;

медуза – вас тяготят тайны, которые вы храните;

маска – неуверенность в себе, но это неоправданно;

наручники – проблемы с законом или зависимость от чего-либо;

ножницы — недопонимание в отношениях;

очки – ситуация или человек откроются вам с новой стороны;

облако – толкование обещает возникновение проблем;

паук – ждите прибыли;

песочные часы — закончите важные дела, не откладывая их на потом;

пирамида – гадание говорит, что вас беспокоит какая-то тайна;

пистолет – ссора, опасность;

подкова – счастье;

привидение – встреча с прошлым, поиск старых друзей;

птичка – позитивные новости;

плод в утробе – скорая беременность или начало нового важного проекта;

самолет – путешествие в дальние страны;

сердце – серьезные отношения, любовь;

серп луны – начало нового периода в жизни;

собака – преданный вам друг;

спираль — остерегайтесь мошенников;

стрелка – послание с неприятными грустными вестями;

стул – рост по карьерной лестнице, повышение по должности на работе;

Сушка (баранка) – пустая трата времени на недостойного человека;

топор – ссоры, проблемы и недопонимания с близкими и окружающими;

трилистник – большая удача в жизни,

улитка – взвесьте все "за" и "против" перед принятием важного решения;

ухо – послушайте близких, они плохого не посоветуют;

яйцо – беременность, удачное начинание новых дел;

яблоко – запретный плод, соблазн;

Плохие фигурки после гадания стоит закопать, чтобы предсказание не сбылось, а хорошие наоборот - сохранить.

Как правильно проводить гадательные вечера