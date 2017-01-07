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Зимнее умиротворение

Фото: GLOBAL LOOK press
Павел Рыжевский

Павел Рыжевский блогер

 Российский молодежный политический деятель. Один из немногих блогеров рунета, чья аудитория в Твиттере превышает 200 тысяч читателей, и твиты которого находят серьезный отклик.
На излете прошедшего года дипломатии удалось взять верх в сирийском конфликте во многом не без помощи со стороны России. Ночью 30 декабря в силу вступил режим перемирия, ознаменовавший качественно новый этап на пути к разрешению противоречий на Ближнем востоке.
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При этом данный прогресс был достигнут в момент, когда Америка отошла от дел в ближневосточном регионе. Таким образом, в роли основного модератора переговоров выступала именно Российская Федерация.

Россия смогла не словом, а делом поставить точку в споре о целесообразности ее вмешательства в дела Сирии. Сейчас как никогда ярко выделяется вся легковесность, предвзятость и импульсивность критики российских действий в Сирии.

Пронаблюдать это можно на примере заявления, сделанного госсекретарем США Джоном Керри в сентябре минувшего года:

"Переговорный процесс находится на грани провала, поскольку Россия не хочет договариваться по Сирии. Наши предложения даже не обсуждаются, а моментально отклоняются российской стороной. Из-за этого США вынуждены регулярно расширять санкции, чтобы сдержать власти РФ от радикальных действий. Мы будет и в дальнейшем стоять на мирном разрешении конфликта, но при этом на силу готовы ответить силой"

Сегодня это высказывание можно легко назвать пустословием. Доказательство этому вовсе не слова, а сухие неоспоримые факты.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ближний Восток сейчас является крайне нестабильным регионом, этому главным образом способствует деятельность "ИГИЛ", Джебхат ан-Нусры и подобных им группировок, и Россия вполне удовлетворяет требованиям державы балансира. В связи с достигнутым без участия США перемирием уже звучали заявления о произошедшей на Ближнем Востоке рокировке.

Israel Hayom пишет о том, что Ближний Восток “готовится встречать нового хозяина”, которым теперь представляется не Трамп, а Путин. Несмотря не то, что нет ещё широкой и всесторонней экспертной оценки случившегося, большинство специалистов сходятся на необходимости некоторой передышки и определённого переосмысления произошедших событий.

Во многом тенденция, которая обозначается сейчас, может оставить яркий след в истории Ближнего Востока нового века. США дискредитировали себя, вмешиваясь на протяжении всего прошлого столетия в многочисленные конфликты региона и лишь затягивая и усугубляя их. Тогда как Россия издавна имела большой вес и влияние в восточной среде.

Фото: GLOBAL LOOK press

Историческая ретроспектива хранит для нас Россию на Ближнем Востоке в XIX веке в портретах А.П. Ермолова и А.С. Грибоедова. Ермолов во время своей службы на Кавказе с 1816 по 1827 годы совершил столь много выдающихся поступков, что даже просто перечислять их не представляется возможным в рамках этой статьи. За мудрость, решительность, ум и характер от горцев он получил прозвище Ермол-паша, что было немыслимо для иностранца и по сути захватчика. Деятельность же Грибоедова, по словам А.С. Пушкина одного из умнейших людей эпохи, красноречивее всего описывает характеристика, данная ему Н.Н. Муравьевым-Карсским, кстати, отнюдь не являвшемся сердечным другом поэта и дипломата:

"Он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию"

В ХХ веке авторитет СССР подтверждали и создание Израиля в 1948 году, и участие в Шестидневной войне 1967 года, и, наконец, введение войск в Афганистан в 1979. Этот список можно долго расширять как этот список, так и рассматриваемый временной промежуток. Следуя неумолимой логике истории, Россия в силу своих размеров и географического положения просто не могла не установить тесных контактов с ближневосточным регионом.

Фото: GLOBAL LOOK press

Современная кампания в Сирии означает возвращение России к ее давним геополитическим интересам. Можно с уверенностью утверждать, что этот шаг будет играть ключевую роль в умиротворении региона, ведь, апеллируя все к той же истории, нашей стране никогда не был выгоден Ближний Восток, раздираемый бурей противоречий, клубящейся у самых границ России.

7 января 2017, 14:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выживают сирийцы в условиях войны

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