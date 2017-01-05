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Радости и опасности зимних праздников

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Павел Рыжевский

Павел Рыжевский блогер

 Российский молодежный политический деятель. Один из немногих блогеров рунета, чья аудитория в Твиттере превышает 200 тысяч читателей, и твиты которого находят серьезный отклик.
Новогодние каникулы традиционно сопровождаются гуляньями и классическими зимними развлечениями. Блогер Dni.Ru рассказал о том, как правильно провести праздники.
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Детское развлечение  – недетские последствия

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov

В городе Серове Свердловской области одну из горок залили с нарушением правил безопасности. Известно, что во время спуска с неё пострадали как минимум пять человек. Одни получили ушибы, другие переломы и растяжения, не обошлось и без сотрясения мозга. Среди пострадавших есть дети. Информация о ледяной горке, залитой не по “ГОСТу”, дошла до следственного комитета. Следователи выясняют и проверяют сразу несколько обстоятельств – действительно ли посетители горки были травмированы, какова степень тяжести и вреда здоровью пострадавших. На сегодня специалисты устанавливают  и опрашивают лиц, ответственных за возведение горки, и проверяют соблюдение правил безопасности при спуске с самодельной возвышенности.  По итогам проверки органы СК примут процессуальное решение.

С 1 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года свердловские инспекторы ГИБДД проводят операцию "Горка". Она направлена на выявление опасных мест для катания. Подобные операции проводятся ежегодно по всей стране. Однако порой это не спасает от несчастных случаев. Год назад, в Екатеринбурге, девятилетний мальчик получил серьёзную травму головы и попал в реанимацию. Виной тому оказался съезд с необорудованной горки. По всей России в период новогодних каникул сотрудники ГИБДД, административные органы, СМИ призывают граждан соблюдать нормы и правила безопасности. Особенно это касается мест массового посещения и взрыва пиротехники.

Отдых полезный, приятный, неопасный

Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Milan Tracy

Эксперт по экстремальным видам зимнего отдыха, Михаил Ягодин, дает несколько советов:

"Какой русский не любит быстрой езды? Я советую всем любителям зимнего экстрима, выбирать известные и проверенные горки. Они, как правило, обкатаны, с подъемниками и хорошо освещены. За их поверхностью следят работники.  Делятся они на несколько склонов – как для профессионалов, так и для начинающих. Здесь есть прокаты и инструкторы. То же самое относится к тюбингу. Если вы не уверены в безопасности горки – зачем рисковать?"

Для тех, кто любит кататься на коньках, Михаил советует хорошие известные парки, площади или крытые стадионы, хотя практически в каждом дворе заливают коробки. Но если вы всё же выбрали озеро или пруд – следите за погодой и толщиной льда. Главное не забывайте о качественной экипировке и хорошей защите – шлемы, наколенники, налокотники, лишними не будут. Хотите сохранить голову колени и  локти, не пренебрегайте ими! Соблюдайте определённые правила безопасности – не толкайтесь, дожидайтесь своей очереди, не катайтесь с горы, которая кажется вам слишком высокой и вы не уверены в своих силах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Knut Niehus 

Еще один полезный совет – не шутите с “Зорбингом” (это спуск с горы в огромном надувном шаре). В большинстве случаев спуск  заканчивается трагично. Даже в Москве очень мало клубов, которые специализируются на этом.  

Аккуратнее с квадрациклами и машинами, за которые цепляют санки, аргамаки, снегокаты. Помните – сзади сидит живой человек. Многие выезжают кататься на замершие водоёмы. Повторюсь – следите за температурой! Не выходите на лёд, если тому не соответствует погода!

Учитывая все вышеизложенные советы, гуляйте, отдыхайте, веселитесь и не забудьте обезопасить себя, чтобы отдых не продолжился в больничной палате. Всем хороших выходных и отличных праздников, с Новым Годом!

5 января 2017, 14:10

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