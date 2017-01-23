Принцип домино и новые взгляды в сторону Европы

Избранный президент Америки Дональд Трамп ведет себя полнохарактерно и уверенно высказывает свою точку зрения обо всем, что происходит в мире. Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС, раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель, а Североатлантический альянс охарактеризовал как важную, но устаревшую организацию.

После заявлений Дональда Трампа Франция призвала Европу объединиться. "Лучший ответ на интервью американского президента, который вступит в должность 20 января, это единство европейцев. Потому что в этом интервью было немало вопросов о Европе" – Жан-Марк Эйро, министр иностранных дел Франции. И действительно, один из пунктов выступления Трампа – выход Великобритании из ЕС.

Кому угодили – Великобритания выходит из ЕС





Министр финансов страны, Джордж Осборн, подсчитал, что выход из ЕС обойдется Лондону в 30 млрд фунтов (42,4 млрд долларов), а по мнению экспертов из бизнес-группы CBI – 100 млрд фунтов (145 млрд долларов). По их оценке, страна может не досчитаться 950 тысяч рабочих мест.

Хотя, кстати говоря, этот же самый финансовый вопрос и стал оной из центральных причин июньского референдума – страна платила в год в год около 11 миллиардов евро. Больше нее вносили средств лишь три страны…

Еще одно последствие выхода из ЕС – снижение ВВП государства. Он рухнет минимум на 5%. Миллионы рабочих мест будут потеряны, из-за того, что транснациональные компании переведут производства в другие страны Евросоюза. Многие политики и крупные компании обеспокоены экономической безопасностью и в буквальном смысле стоят на ушах, придерживаясь твердой позиции оставить все, как есть, сообщает на своем сайте РИА Новости.

Тем не менее, эксперт компании "Деловой фарватер", Дмитрий Липатов, уверен, что в случае выхода из ЕС миграционная нагрузка Великобритании снизится, но очевидно – государство столкнется с сокращением инвестиций из США и Европы.

Получается, выход Великобритании из ЕС потянет за собой принцип домино – экономика страны является одной из центральных в союзе, а значит, после выхода другим странам проблем не миновать. Вслед за выходом Великобритании из ЕС есть опасение, что так же могут поступить и страны Восточной Европы, нет гарантий, что такой решительный шаг не разрушит и сам Европейский союз.

Кто дольше проживет





Про распад ЕС еще не говорят открыто, а вот надо ли существовать НАТО, вопрос насущный. "Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, эта организация устаревшая. Она не занимается должным образом борьбой с терроризмом. А во-вторых, страны, которые входят в альянс, не платят того, что должны. Взносы оплачивают лишь пять из 28 стран-участниц. Это мало" – заявил Дональд Трамп в своём интервью для газеты Times, сообщает на своем официальном сайте 5 канал.

Заявление Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе вызвало большую обеспокоенность в Брюсселе и других европейских столицах. В Штаб-квартире НАТО его слова комментировать вообще отказались, а президент Франции, Франсуа Олланд, резко отреагировал на заявление.

Однако позиция Дональда Трампа в отношении НАТО оказалась практически такой же, как и в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента. "Это – действительно пережиток, мы тоже с этим согласны. Это организация, системной целью которой является конфронтация. Вряд ли это можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности".

По мнению министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро лучшим ответом на интервью Трампа станет единство европейцев, "Поскольку стоит и вопрос о Brexit, лучшая возможность защитить Европу, и Трамп нас к этому почти призывает, это оставаться едиными, не забывать, что сила европейцев в их единстве". А в день инаугурации Трампа он высказался более жестко – "Франция не нуждается в указаниях со стороны новой администрации США", сообщает ТАСС. Пойдет ли Европа навстречу призыву? Страны боятся перемен, ведь перемены есть потери. Очевидно, для этого возникнут рычаги торможения и новых замешательств.

Политика Дональда Трампа в разы отличается от предыдущих позиций лидеров США, в ней наблюдается как минимум иное видение Мира. И пока оно периодически схоже с видением нашего президента, хотя палки в колеса пока продолжают вставляться. Так, например, Барак Обама для усложнения отношений между Россией и Америкой, ввел новые санкции, а в Польше и Прибалтике НАТО увеличило свое присутствие военной техникой. Хотя "век" Обамы завершен, а НАТО – "пережиток", так что камней с их стороны нам бояться, думаю, не стоит.