Принцип домино и новые взгляды в сторону Европы

Все авторы
Блоги

Пинчук пилит ножку трона Порошенко

Тема Украины остается открытой
Блоги

Глобализация в эпоху Трампа

Вот сейчас все спорят про глобализацию – дескать зло это или наоборот, благо
партнеры
Понедельник 23 января
Лента новостей
12:43
Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"
12:36
Основатель известной рок-группы скончался во сне
12:36
Россиянин лечит Иванку Трамп от аэрофобии
12:36
Максим Аверин о жизни после клинической смерти
12:13
Юлия Высоцкая попала в "Рай"
11:57
Москвич побил беременную в споре из-за парковки
11:45
Российские ученые создают "летающий внедорожник"
11:21
Эротические движения Бузовой назвали жалкими
11:19
Россияне начали покупать бензин по талонам
11:13
В Сибири женщина-таксист заблокировала дорогу скорой (видео)
11:12
Австралийский актер застрелен на съемках
10:54
Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа
10:50
В Минобороны рассказали о строительных рекордах
10:42
Трамп довел американца-либерала до истерики (видео)
10:41
В московском метро пассажирке стало плохо
10:40
60-летний Ефим Шифрин пожаловался на либидо
10:27
Как полковник Захарченко кошмарил бизнесменов
10:27
Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
10:21
На западе Москвы иномарка протаранила автобус
10:18
Артистка Цой попрощалась с жизнью
10:14
У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз
10:12
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
10:10
Мизулина ушла из "Справедливой России"
10:00
Билан в трениках и с усами стал похож на тракториста
09:51
Шикарная жизнь Стаса Михайлова не дает покоя россиянам
09:50
Банк РПЦ попал под мораторий
09:36
В московских аэропортах отменили 36 рейсов
09:29
Никиту Михалкова наказали за вранье
09:21
Китай напугал мир бэби-бумом
09:15
ЦБ отобрал лицензию у третьего банка за сутки
09:05
Пелагею обругали после рождения ребенка
09:05
В Москве подростку в драке вспороли живот
08:54
Нарусова о внуке: Все крики – только по делу
08:46
Трамп покидает Белый дом из-за сына
08:36
Чулпан Хаматова сделала признание о больных детях
08:35
Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону
08:32
Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак
08:30
"Заячья губа" Собчак наделала шума
08:18
Молодой любовник много лет добивался Ротару
08:15
Мадонна оправдала свой мат любовью
08:13
Лукашенко "поймали" на женском марше в США
07:57
ЦБ лишил лицензий два банка
18:06
Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына
17:51
Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор
17:45
Съезд "Единой России" обновил руководство партии
17:13
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
16:54
Певица Пелагея впервые стала мамой
16:46
"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны
16:46
Солдат опозорил американскую армию в Польше
16:37
Запад отвел России один день на войну с Британией
16:03
Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона
15:33
Завораживающий Владивосток
15:32
В Москве похолодает до –25
15:24
В Москве юному футболисту сломали позвоночник
15:17
Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли
14:40
Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге
14:30
Трамп избавился от любимого ковра Обамы
14:28
Человек упал на рельсы в московском метро
14:13
Чем может гордиться "Единая Россия"
13:58
Группу туристов накрыло лавиной под Мурманском
13:51
Откуда у Сергея Лазарева взялся сын
13:25
Пенсионеру проломили череп в центре столицы
13:14
Порошенко сделал агрессивное заявление о России
13:03
В "ЕР" обновятся руководящие органы
13:02
В Петербурге трехлетний мальчик подавился жвачкой и умер
12:41
Фуркад устроил демарш из-за "дела России"
12:17
Медведев примет участие в съезде "Единой России"
11:54
В Подмосковье найдено тело неизвестного мужчины
11:44
Алла Михеева сверкнула голой грудью
11:21
Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех
11:01
В Подмосковье при столкновении двух легковушек погиб человек
10:43
Мадонна в прямом эфире обматерила Трампа
10:13
В Москве перебегавшую пути иностранку насмерть сбил поезд
10:05
В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона
20:32
Надежда Грановская спала с Аленой Винницкой из "ВИА Гры"
18:30
Самое интересное о съезде "Единой России"
18:05
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку
17:53
Раненого Роналду поймали фотографы
17:37
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии
17:31
Пенсиям пообещали стабильное падение
17:06
В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce
16:59
Смертельное ДТП в Петерубрге сняли на видео
16:44
Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии
16:40
Человек упал на рельсы в московском метро
16:33
Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео
16:15
Культуре в сельской местности придадут импульс
16:08
Рудковская показала интимное фото с Плющенко
15:57
На МКАД столкнулись четыре машины
15:46
Дуня Смирнова о жизни с Чубайсом под ковром
15:33
"Единая Россия" усилит контроль за капремонтом
15:20
Самбурская побрилась налысо
15:02
Убийство киллера с гранатой в Москве сняли на видео
14:57
Судебное заседание по иску Шри Пракаша Джи перенесено
14:47
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии
14:45
"ЕР" продолжит борьбу за качество социальных услуг
14:16
Когда Трампу ждать звонка Путина
14:14
Жуков указал направление экономике
14:07
Россия оставит "Искандеры" в Калининграде
14:00
Лолита: Я накуролесила по полной программе
13:39
"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Блоги

Принцип домино и новые взгляды в сторону Европы

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Olivier Douliery
Павел Рыжевский

Павел Рыжевский блогер

 Российский молодежный политический деятель. Один из немногих блогеров рунета, чья аудитория в Твиттере превышает 200 тысяч читателей, и твиты которого находят серьезный отклик.
Избранный президент Америки Дональд Трамп ведет себя полнохарактерно и уверенно высказывает свою точку зрения обо всем, что происходит в мире. Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС, раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель, а Североатлантический альянс охарактеризовал как важную, но устаревшую организацию.
прочитано 659 раз

После заявлений Дональда Трампа Франция призвала Европу объединиться. "Лучший ответ на интервью американского президента, который вступит в должность 20 января, это единство европейцев. Потому что в этом интервью было немало вопросов о Европе" – Жан-Марк Эйро, министр иностранных дел Франции. И действительно, один из пунктов выступления Трампа – выход Великобритании из ЕС.  

Кому угодили – Великобритания выходит из ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press\Han Yan

Министр финансов страны, Джордж Осборн, подсчитал, что выход из ЕС обойдется Лондону в 30 млрд фунтов (42,4 млрд долларов), а по мнению экспертов  из бизнес-группы CBI – 100 млрд фунтов (145 млрд долларов). По их оценке, страна может не досчитаться 950 тысяч рабочих мест. 

Хотя, кстати говоря, этот же самый финансовый вопрос и стал оной из центральных причин июньского референдума – страна платила в год в год около 11 миллиардов евро. Больше нее вносили средств лишь три страны…

Еще одно последствие выхода из ЕС – снижение ВВП государства. Он рухнет минимум на 5%. Миллионы рабочих мест будут потеряны, из-за того, что транснациональные компании переведут производства в другие страны Евросоюза. Многие политики и крупные компании обеспокоены экономической безопасностью и в буквальном смысле стоят на ушах, придерживаясь твердой позиции оставить все, как есть, сообщает на своем сайте РИА Новости.

Тем не менее, эксперт компании "Деловой фарватер", Дмитрий Липатов, уверен, что в случае выхода из ЕС миграционная нагрузка Великобритании снизится, но очевидно – государство столкнется с сокращением инвестиций из США и Европы.

Получается, выход Великобритании из ЕС потянет за собой принцип домино – экономика страны является одной из центральных в союзе, а значит, после выхода другим странам проблем не миновать. Вслед за выходом Великобритании из ЕС есть опасение, что так же могут поступить и страны Восточной Европы, нет гарантий, что такой решительный шаг не разрушит и сам Европейский союз.

Кто дольше проживет

Фото: GLOBAL LOOK press\Michal Fludra

Про распад ЕС еще не говорят открыто, а вот надо ли существовать НАТО, вопрос насущный. "Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, эта организация устаревшая. Она не занимается должным образом борьбой с терроризмом. А во-вторых, страны, которые входят в альянс, не платят того, что должны. Взносы оплачивают лишь пять из 28 стран-участниц. Это мало" – заявил Дональд Трамп в своём интервью для газеты Times, сообщает на своем официальном сайте 5 канал.

Заявление Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе вызвало большую обеспокоенность в Брюсселе и других европейских столицах. В Штаб-квартире НАТО его слова комментировать вообще отказались, а президент Франции, Франсуа Олланд, резко отреагировал на заявление.

Однако позиция Дональда Трампа в отношении НАТО оказалась практически такой же, как и в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента. "Это – действительно пережиток, мы тоже с этим согласны. Это организация, системной целью которой является конфронтация. Вряд ли это можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности".

По мнению министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро лучшим ответом на интервью Трампа станет единство европейцев, "Поскольку стоит и вопрос о Brexit, лучшая возможность защитить Европу, и Трамп нас к этому почти призывает, это оставаться едиными, не забывать, что сила европейцев в их единстве". А в день инаугурации Трампа он высказался более жестко – "Франция не нуждается в указаниях со стороны новой администрации США", сообщает ТАСС. Пойдет ли Европа навстречу призыву? Страны боятся перемен, ведь перемены есть потери. Очевидно, для этого возникнут рычаги торможения и новых  замешательств.

Политика Дональда Трампа в разы отличается от предыдущих позиций лидеров США, в ней наблюдается как минимум иное видение  Мира. И пока оно периодически схоже с видением нашего президента, хотя палки в колеса пока продолжают вставляться. Так, например, Барак Обама для усложнения отношений между Россией и Америкой, ввел новые санкции, а в Польше и Прибалтике НАТО увеличило свое присутствие военной техникой. Хотя "век" Обамы завершен, а НАТО – "пережиток", так что камней с их стороны нам бояться, думаю, не стоит.

23 января 2017, 09:07

комментарии

Политика

Как мир встретил Трампа-президента
Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео
Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
Британия отказалась продавать Украину

Шоу-бизнес

Максим Аверин о жизни после клинической смерти
Известная певица назвала причину своей смертельной болезни
Почему Боня и Шишкова угодили в интим-скандал
Эротические движения Бузовой назвали жалкими

Проишествия

У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
Убийство киллера с гранатой в Москве сняли на видео
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии

Lifestyle

Основатель известной рок-группы скончался во сне
Юлия Высоцкая попала в "Рай"
Австралийский актер застрелен на съемках
Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
Гороскоп

Молодой любовник много лет добивался Ротару

В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения

Шоу-бизнес

Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли

Певица назвала петицию против формата новогоднего телевидения заказухой
Шоу-бизнес

Шикарная жизнь Стаса Михайлова не дает покоя россиянам

Пользователи Сети в шоке от поведения исполнителя
Шоу-бизнес

Билан в трениках и с усами стал похож на тракториста

Певец опубликовал негламурное семейное фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
Завораживающий Владивосток
Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
Что годы сделали с Волочковой

Спорт

Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
Роналду переезжает в Китай

Регионы

Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru