В России вступил закон, предусматривающий их обязательное применение

В конце 2016 года прошел Второй всероссийский форум "Национальная система квалификаций России", в рамках которого обсуждались вопросы развития национальной системы квалификаций, а также применение профессиональных стандартов.

С 1 июля 2016 года в Российской Федерации вступил в силу ФЗ-122, который предусматривает обязательное применение профессиональных стандартов в определенных законодательных случаях. Для того, чтобы профстандарт стал обязательным для применения работодателем необходимо, чтобы требования к той или иной квалификации были установлены либо Трудовым кодексом РФ, либо иными нормативно-правовыми актами РФ. Именно поэтому еще не все специальности имеют разработанные профессиональные стандарты.

Действительно, многие компании, специалисты и сотрудники сталкивались с двумя главными вопросами "что такое профессиональные стандарты и зачем они нужны?". Ну, во-первых, в профстандартах заложены ключевые требования, ожидания и представления о компетентном сотруднике той или иной специализации. Важно отметить, что это не выдумки "людей из кабинета", а выработанные с участием профессионального сообщества работодателей, специалистов тех или иных профессий, отраслевых ассоциаций и объединений компетенции, которым должен обладать сотрудник, работающий по определенной специальности.

Зачем они нужны? Сейчас важной проблемой является обновление образовательных стандартов в соответствии с профессиональными стандартами. Но для того, чтобы обновить – нужно сначала разобраться и понять, какие они. Главное в образовании – подготовка специалистов в соответствии с требованиями рынка. К сожалению, на современном этапе образование отстает от этих требований практически по всем программам подготовки. Введение профстандартов поможет конкретизировать запросы работодателей к компетенциям специалистов, которых они хотели бы видеть в своих компаниях.

Сейчас в России утверждено 836 профессиональных стандартов, которые затрагивают такие основные сферы экономики как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, а также космическая отрасль. В рамках форума вице-премьер Ольга Голодец отметила, что "работа над профессиональными стандартами заставила практически каждую отрасль переосмыслить отношение к трудовому потенциалу и тем требованиям, которые сегодня предъявляются работникам".