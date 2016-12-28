Кто сможет найти работу в кризис

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что основной причиной торможения экономики являются не санкции, а недостаток инвестиций, современных технологий и профессиональных кадров, и поручил правительству разработать план, который позволит к 2018 году выйти на темпы экономического роста выше 3%.

Профессиональные кадры необходимы для экономического развития страны, особенно в период кризиса, когда предприятия стремятся к оптимизации бизнес-процессов и сокращению расходов.

За счет чего предприятия уменьшают расходы? Во-первых, конечно, за счет сокращения штатов сотрудников. В период ухудшения экономической ситуации в первую очередь страдают отделы рекламы, а HR-специалисты становятся более востребованными, так как никто из работодателей не хочет сокращать необдуманно. Кадровики занимаются вопросами регламентации, нормирования и оптимизации труда, что позволяет повышать производительность и выстраивать бизнес-процессы более эффективно.

Во-вторых, за счет внедрения новых технологий. Поэтому высок спрос на специалистов в области автоматизации предприятий и инженеров. Если открыть сайт любого кадрового агентства, то вы увидите, что каждая вторая вакансия так или иначе связана с внедрением инноваций и техническим обслуживанием.

В прошлом году Минтруд России утвердил перечень востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образования – 50 самых востребованных профессий, таких как автомеханик, сварщик, техник и другие. Сейчас кадровый дефицит испытывает аграрный и IT секторы экономики, поэтому специалисты в этих областях востребованы на рынке.

Важно отметить, что для рынка труда имеют значение не только изменяющиеся экономические условия, но и новые требования к профессиям. Например, для пиарщиков становится обязательным навык эффективного продвижения продуктов с помощью SMM и SEO, а для айтишников – разработка мобильных приложений. Так или иначе, уже в ближайшее время новые требования будут обязательной составляющей в жизни работодателей и работников. Для одних это новые возможности – ориентиры для роста и продвижение именно за счет профессиональных компетенций, а для других – хороший повод подтянуть свою компетенцию до новых профессиональных стандартов, подготовленных с учетом запросов работодателей и новых условий труда.