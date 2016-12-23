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Простое решение денежных вопросов

Спиридон Тримифунтский, греческая икона. Фото: общественное достояние
Лара Фабрикова

Лара Фабрикова блогер

Эзотерик, космоэнергет, таролог, целитель. Опыт работы в области магических услуг более 15 лет. Поможет каждому, кто нуждается в совете или помощи максимально решить все свои вопросы как практикующая ведьма. Не откладывайте ваши проблемы на завтра! Позвольте себе быть счастливым уже сегодня, сейчас!

25 декабря православные отмечают День памяти Святителя Спиридона Тримифунского, который покровительствует в бизнесе и торговле, помогает с работой и зарплатой, в любых денежных вопросах, неизменный спутник всех обрядов на материальное благополучие. Посему сей чудесный день никак нельзя пропустить.
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Хочу поделиться с вами обрядом, который принесет вам его покровительство и помощь в затруднительных денежных ситуациях. Делается он 25 декабря. В идеале, с утра нужно сходить на службу в церковь и заказать молебен этому святому. Во время службы почитать Спиридону акафист. Помните, что исполнение желания всегда начинается с благодарности. То есть сначала благодарим, а потом просим.

Необходимо купить в храме три свечи без сдачи (имеется ввиду сдачу мы не берем, а оставляем на жертву храму). Также нужно приобрести новые мужские тапочки, которые вы бы купили своему любимому дедушке. Теплые и удобные.

Кто не попадет в храм, может все это сделать дома. Нужно зажечь три свечи у иконы Спиридона Тримифунского, и прочитать ему акафист (если не сделали это на службе, если сделали – то не нужно). Рядом на стол ставим тапочки, и в каждый кладем по пятачку, закрепляя крестным знамением. И читаем молитвенное обращение Спиридону: "О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный Чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящия сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления. Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная. Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

А далее сам заговор три раза: "Святителю Спиридоне, пусть твоим ножкам будет тепло и ласково, а мне – светло и сытно. Помоги, Отче! (тут расскажите в чем конкретно нужна помощь святого) Аминь".

На пятачки с центральной свечи накапайте воска и слепите их вместе со словами: "Как деньга сия к деньге прилипает, так и достаток мой дом не покидает. Пятачки крепко накрепко скрепляю, постоянно в свой дом богатство привлекаю. А как сказано, так и сбудется. Аминь".

Свечи оставить догорать. Пятачки спрятать в укромном месте в доме на восточной стороне, а тапочки отнести и оставить у ворот храма со словами "Да исполнится вскоре".

23 декабря 2016, 15:18

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