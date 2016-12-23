Простое решение денежных вопросов

25 декабря православные отмечают День памяти Святителя Спиридона Тримифунского, который покровительствует в бизнесе и торговле, помогает с работой и зарплатой, в любых денежных вопросах, неизменный спутник всех обрядов на материальное благополучие. Посему сей чудесный день никак нельзя пропустить.

Хочу поделиться с вами обрядом, который принесет вам его покровительство и помощь в затруднительных денежных ситуациях. Делается он 25 декабря. В идеале, с утра нужно сходить на службу в церковь и заказать молебен этому святому. Во время службы почитать Спиридону акафист. Помните, что исполнение желания всегда начинается с благодарности. То есть сначала благодарим, а потом просим.

Необходимо купить в храме три свечи без сдачи (имеется ввиду сдачу мы не берем, а оставляем на жертву храму). Также нужно приобрести новые мужские тапочки, которые вы бы купили своему любимому дедушке. Теплые и удобные.

Кто не попадет в храм, может все это сделать дома. Нужно зажечь три свечи у иконы Спиридона Тримифунского, и прочитать ему акафист (если не сделали это на службе, если сделали – то не нужно). Рядом на стол ставим тапочки, и в каждый кладем по пятачку, закрепляя крестным знамением. И читаем молитвенное обращение Спиридону: "О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный Чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящия сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления. Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная. Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

А далее сам заговор три раза: "Святителю Спиридоне, пусть твоим ножкам будет тепло и ласково, а мне – светло и сытно. Помоги, Отче! (тут расскажите в чем конкретно нужна помощь святого) Аминь".

На пятачки с центральной свечи накапайте воска и слепите их вместе со словами: "Как деньга сия к деньге прилипает, так и достаток мой дом не покидает. Пятачки крепко накрепко скрепляю, постоянно в свой дом богатство привлекаю. А как сказано, так и сбудется. Аминь".

Свечи оставить догорать. Пятачки спрятать в укромном месте в доме на восточной стороне, а тапочки отнести и оставить у ворот храма со словами "Да исполнится вскоре".