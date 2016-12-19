Как заинтересовать мужчину

Для многих состояние безответной влюбленности по сути является определенным стрессовым состоянием в котором человек может находится длительный период времени. Терзать себя за то, что не может признаться партнеру в своих чувствах. Этому может способствовать ряд факторов, начиная от банального стеснения, и заканчивая боязнью получить отказ.

Что делать, если с такой ситуацией столкнулась женщина? Как дать понять тому единственному и неповторимому, что он тот идеал мужчины, которого она хочет видеть рядом с собой?

Проанализируйте на каком этапе отношений вы находитесь. Если отношения на стадии зарождения – не стоит проявлять свою заинтересованность объектом. Максимум, что можно позволить – дать понять, что хочется стабильности, но пока вы не спешите и получаете удовольствие от общения с ним, здесь и сейчас.

Не стоит включаться в сексуальную связь очень быстро. Какой бы взрослой и самодостаточной женщиной вы не являлялись, не поддавайтесь на мужские провокации, которые диктуют свои правила поведения. Решатся на интимную близость стоит лишь тогда, когда мужчина проявил свою заинтересованность и уважение, а не просто сексуальный интерес. Немного повременив, есть вероятность, что вы сами почувствуеете уверенность в себе. Тогда можно начинать, и это будет вполне естественный процесс, а не сиюминутная эмоциональная слабость.

Проявляйте свою заинтересованность. Поощряйте его серьезное отношение и "зеркальте" его. Если он старается для вас – радуйтесь, эмоционально реагируйте, хвалите и проговаривайте, что именно такая его серьезность вам очень приятна и ценна. Вы должны поддержать даже небольшие зачатки мужской серьезности. Однако, если мужчина ведет себя как чужой человек, стоит высказать свое эмоциональное "фи".

Обещал и не позвонил – следующий разговор должен начаться именно с этого: "Мне неприятно, что ты пообещал и не сделал". "Я допускаю, что ты был занят, но пожалуйста, больше так не делай". "Достаточно смс, я все готова понять". "Со мной так нельзя". "Игнорирования при обещании, к сожалению обесценивает тебя в моих глазах. А ведь ты замечательный. И мне хочется думать, что это случайность".

Не будьте всегда доступной, когда это удобно мужчине. Создавайте трудности и ставьте свои планы превыше всего. Дело в том, что ожидающая женщина неинтересна, а вот если вы заняты собой и своими планами, это мотивирует на понимание того, что ваша жизнь бьет ключом и мир не ограничивается на мужчине.

Будьте уверены в том, что говорите, делаете, как себя ведете. Уверенная женщина, ухоженная всегда, потому что она делает это в первую очередь для себя, а не для мужчины, собираясь на свидание.

Вы можете вести разговоры о серьезности, об отношениях с родителями, друзьями, коллегами. Эта серьезность не должна быть применима к вашему союзу. Есть ключевые точки, когда это можно делать: через полгода от начала построения пары, и до года. Если мужчина живет с вами в гражданском браке в течение года, но вы до сих пор не чувствуете серьезности, дальше медлить нельзя, может быть уже слишком поздно. Тоже самое и с первым сроком в шесть месяцев. Мужчина в этот период уже все для себя решил и знает как он к вам относится, а женщина, в силу влюбленности, больше оправдывает его нерешительностью и взвешиванием всех за и против.

Не бойтесь быть странной и неделикатной. Задавая неловкие и неудобные вопросы, вы раскрываете не только своего мужчину, но и не даете сомнениям и обидам плодиться в вашей голове. Часто женщины в состоянии тревожности интерпретируют мужское поведение как несерьезное, а это совсем не так. Поэтому без стеснения спрашивайте все, что душе угодно. Секрет заключается в том, что эти вопросы следует задавать с позиции чувств. "Ты знаешь, мне неловко, и все-таки, я тебя спрошу. Я думаю ты меня недостаточно любишь и проявляешь ко мне мало интереса. Скажи, а как ты чувствуешь на самом деле!? Поправь меня, если я не права."

Если трансляция вашего серьезного к нему отношения и те вопросы которые задаются, не имеют должного результата, вполне вероятно, что мужчина не воспринимает вас как значимую женщину с которой он хочет создать семью. Отходите в сторону, и понаблюдайте как он будет себя вести в этой ситуации. Этого будет достаточно для принятия важного решения. Стоит ли продолжать бороться за такого человека?