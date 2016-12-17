Простой обряд на исполнение новогоднего желания

Чтобы в наступающем году ваше желание обязательно исполнилось, ловите обряд на святого Николая Чудотворца. Делать его надо в ночь с 18 на 19 декабря. Он проверенный, рабочий, старинный – как говорится, от бабушек. Кстати, его даже дети могут делать. Он безобидный и простой по исполнению.

Для обряда вам нужно будет приготовить три фигуры из цветной бумаги (самому нарисовать и разукрасить или распечатать): золотой кружок, символизирущий деньги, богатство, материальное благополучие, красное сердце означающиц взаимоотношения с людьми, любовь, рождение детей, брак, и зеленый клевер – символ здоровья, удачи, развития возможностей и способностей.

На одной стороне каждой фигуры напишите свое заветное желание по каждому направлению, что бы вы хотели в наступающем году получить от нашего Николая Чудотворца.

Сам обряд нужно делать непосредственно перед сном, когда вы уже готовы идти спать.

У Иконы Николая Чудотворца зажигаем свечку, фигуры раскладываем по конвертикам плотным и непрозрачным. Берем каждый конвертик в руки между ладошек и обращаемся к Николаю Чудотворцу со следующими словами: "Святой Николай! Ты исполнитель всех желаний, исполни мое желание Рабы Божией/раба божьего (Имя). Да будет так! 3 раза". И так с каждым желанием.

Конверты необходимо спрятать под подушку, свечу оставить догорать.

Утром разу после пробуждения, не перебирая руками, достать первый конвертик – какая фигурка окажется в нем, такое желание и выбрал для исполнения св. Николай. Да-да, исполнится только одно заветное желание.

Остальные конверы нужно сжечь и мысленно опустить свои желания во Вселенную, попросив ее о скорейшем исполнении задуманного.

Ваше желание в конверте запечатываете воском (на стыках) со словами: "Закрываю, закрываю. От чужих глаз запечатываю". И прячете в укромное место.

Когда ваше желание исполнится, так же сожгите конвертик и поблагодарите Святого Николая за помощь. И обязательно сходите в церковь, закажите ему молебен в знак благодарности.