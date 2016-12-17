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Простой обряд на исполнение новогоднего желания
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Для обряда вам нужно будет приготовить три фигуры из цветной бумаги (самому нарисовать и разукрасить или распечатать): золотой кружок, символизирущий деньги, богатство, материальное благополучие, красное сердце означающиц взаимоотношения с людьми, любовь, рождение детей, брак, и зеленый клевер – символ здоровья, удачи, развития возможностей и способностей.
На одной стороне каждой фигуры напишите свое заветное желание по каждому направлению, что бы вы хотели в наступающем году получить от нашего Николая Чудотворца.
Сам обряд нужно делать непосредственно перед сном, когда вы уже готовы
идти спать.
У Иконы Николая Чудотворца зажигаем свечку, фигуры раскладываем по конвертикам плотным и непрозрачным. Берем каждый конвертик в руки между ладошек и обращаемся к Николаю Чудотворцу со следующими словами: "Святой Николай! Ты исполнитель всех желаний, исполни мое желание Рабы Божией/раба божьего (Имя). Да будет так! 3 раза". И так с каждым желанием.
Конверты необходимо спрятать под подушку, свечу оставить догорать.
Утром разу после пробуждения, не перебирая руками, достать первый конвертик – какая фигурка окажется в нем, такое желание и выбрал для исполнения св. Николай. Да-да, исполнится только одно заветное желание.
Остальные конверы нужно сжечь и мысленно опустить свои желания во Вселенную, попросив ее о скорейшем исполнении задуманного.
Ваше желание в конверте
запечатываете воском (на стыках) со словами: "Закрываю, закрываю. От чужих
глаз запечатываю". И прячете в укромное место.
Когда ваше желание исполнится, так же сожгите конвертик и поблагодарите Святого Николая за помощь. И обязательно сходите в церковь, закажите ему молебен в знак благодарности.
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