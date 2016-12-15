Путь бизнесмена к тюремной камере

Дело Виктора Бута стало одним из самых громких международных процессов последних лет. Что неудивительно – версия событий, представленная обвинением, напоминает сюжет голливудского политического триллера.

В ходе судебных заседаний прокурор обрисовал обвиняемого как крупного международного преступника, не уступающего по своему влиянию таким фигурам, как колумбийский наркобарон Пабло Эскобар или сирийский торговец оружием Монзер Аль-Касар. Эти семена упали на благодатную почву: общественное мнение уже воспринимало фигуру Бута сквозь призму вышедшего в 2005 году блокбастера "Оружейный барон" (как принято считать, в основу сюжета фильма легли материалы расследования ООН деятельности коммерсанта в странах Африки).

Сохранить объективность было сложно даже людям осведомленным. Эксперты прекрасно помнили о принятой в 2000 году резолюции Совета безопасности ООН, наложившей эмбарго на работу принадлежавшей бизнесмену авиакомпании, работавшей на территории Центральной Африки. Поводом для ограничений стали как раз обвинения в торговле оружием.

Внимание к процессу привлек и сам характер выдвинутых обвинений. Россиянина обвинили в попытке продать членам колумбийской леворадикальной группировки FARC 800 переносные зенитно-ракетные комплексы. Окажись в руках боевиков это оружие, под вопросом могло оказаться само существование нынешнего политического режима в Боготе, а поток кокаина из Южной Америки вырос бы в несколько раз (FARC активно занимается наркоторговлей).

По иронии судьбы в реальности россиянин не вел переговоров с колумбийскими повстанцами: у его собеседников был иной работодатель – Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

Против Бута выдвинули обвинение сразу по четырем пунктам: коммерсанту вменяли подготовку заговоров с целью убийства американцев, с целью убийства должностных лиц США, с целью продажи оружия и поддержки терроризма (FARC признан террористической организацией в США и ЕС). В апреле 2012 года присяжные признали его виновным по каждому из них, в результате чего суд приговорил бизнесмена к 25 годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 15 миллионов долларов.







Перспективы освобождения Бута

С момента оглашения вердикта прошло почти пять лет. За это время адвокаты Бута несколько раз пытались обжаловать решение суда, но все их усилия были напрасны (последняя апелляция была отклонена 21 ноября 2016 года). Российские дипломаты обращались к американским властям с просьбой экстрадировать коммерсанта на родину (согласно Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года) и даже предлагали провести обмен заключенными. Однако официальный Вашингтон ответил на это отказом.

Теоретически Виктор Бут должен провести в тюрьме еще 14 лет. В зачет срока заключения, гипотетически, должны войти 4 года, проведенные в следственном изоляторе, а примерное поведение позволит уменьшить продолжительность пребывания в тюрьме еще на 15 %.

В результате у Бута остается лишь один реальный шанс выйти на свободу до наступления старости (как заявил сам бизнесмен) – помилование со стороны нового президента. Согласно ст. 2 второго раздела Конституции США, глава государства правомочен выносить решение о помиловании по федеральным преступлениям (инкриминируемые Буту деяния относятся именно к их числу), за исключением дел об импичменте.

Президентское помилование в США

Большинство президентов активно пользовались этим правом. Начиная от эпохи правления Франклина Делано Рузвельта и заканчивая пребыванием в Белом доме Джимми Картера, количество помилованных преступников ежегодно превышало планку в 200 человек. После прихода в Белый дом Рональда Рейгана эта цифра несколько снизилась, а при его приемнике вовсе достигла минимума – на протяжении всего срока пребывания Джорджа Буша-старшего на посту президента право на помилование было использовано лишь в отношении 77 заключенных. Впоследствии, впрочем, помилование вновь обрело широкое применение: только в свой последний день пребывания на посту президент США Билл Клинтон подписал 140 прошений о помиловании. Барак Обама в своем отношении к помилованию следует традициям демократов: только в сентябре 2016 года из тюрем вышли 214 человек, 67 из которых были приговорены к пожизненному заключению.





Сложный выбор для Трампа

Воспользуется ли Дональд Трамп своим правом, чтобы освободить Бута и тем самым открыть новую страницу в отношениях с Россией? Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. Миллиардер должен учитывать, как на подобные действия отреагируют представители элит (в первую очередь его собственные однопартийцы) и рядовые американцы. А их реакция может быть достаточно жесткой, с учетом наличия в обществе большого числа противников Трампа и коррупционного шлейфа, который тянется за решениями о помиловании еще с 1970-х.

Впервые по авторитету института президентского помилования нанес серьезный удар Джеральд Форд, помиловавший Ричарда Никсона по итогам "уотергейтского скандала". Буш-старший воспользовался своим правом, чтобы спасти от наказания чиновников, замешанных в деле "Иран-контрас".

Президент Клинтон помиловал спонсора Демократической партии Марка Рича (его 18 лет разыскивали за неуплату налогов) и Сьюзан Макдугал, отказавшуюся давать показания против президента по "уайтвотерскому делу". Дж. Буш-младший помиловал своего вице-президента Дика Чейни и его советника Льюиса Либби. Всего насчитывается около 36 президентских решений о помиловании, которые стали поводом для обвинения власти в коррупции.

На этом фоне решение помиловать Бута (по крайней мере, в первый год пребывания на посту президента) может стать для Дональда Трампа первым шагом к политическому самоубийству. Противники миллиардера наверняка воспользуются этим шансом, чтобы усилить давление на нового главу государства. При этом Трампу придется еще сложнее, чем его предшественникам. Им приходилось попадать под шквал критики, спасая от наказания представителей собственной администрации или американских бизнесменов, которые, хотя бы отчасти, в своих действиях следовали национальным интересам (подобно бывшему министру обороны Каспару Уайнбергеру). Миллиардеру же, напротив, придется объяснять "разгневанным избирателям", почему он помиловал российского бизнесмена, которого осудили за попытку продажи оружия врагам США.

В этих условиях становится очевидным, что помилование Бута в первый год правления нового президента США вряд ли возможно. Дальнейшая судьба российского бизнесмена будет зависеть от ответов на два вопроса: сумеет ли Трамп упрочить свои позиции на политическом Олимпе Америки, и каким образом сложатся отношения его администрации с официальной Москвой?