Россия делает шаги к открытости системы образования

Процесс обучения и воспитания детей в общеобразовательных учреждениях в независимости от их физических, психических и интеллектуальных особенностей – вопрос, который мало кого оставляет равнодушным. Однако у этого явления есть как сторонники, так и противники. Некоторые считают, что инклюзивное образование наносит вред, как здоровым детям, так и детям с ограниченными возможностями. Другие ссылаются на исследования и доказывают, что это не имеет негативных последствий для детей и является необходимостью.

Отмечу, что получение качественного образования детьми с ограниченными возможностями является условием их успешной социализации и самореализации в различных видах профессиональной деятельности, а также их правом, гарантированным законом "Об образовании в РФ".

В России уже разработано девять программ инклюзивного дошкольного обучения с учетом современных реалий и тех практик, которые обеспечат возможность детям, имеющим отклонения, иметь достойную жизнь, что в свою очередь подразумевает максимальную социальную активность. Это важный шаг к открытости нашей системы образования для детей, у которых есть потребность в инклюзивном дошкольном образовании.

Важно помнить, что в основе инклюзивного образования, в отличие от обычной интеграции лежит толерантность как воспитателей и учителей, так детей и родителей. Интеграция – это включение ребенка с ограниченными возможностями в коллектив нормально развивающихся сверстников, а дальше он должен сам встраиваться в коллектив. В основе этой идеи – ребенок должен быть готов к пребыванию в коллективе, а инклюзия предполагает, что не только ребенок должен быть готов принять коллектив, но и коллектив – ребенка, то есть создание программ и условий для активного участия всех детей, как нормально развивающихся, так и с ограниченными возможностями.