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Озвучены два условия для снижения цен на автомобили

Озвучены два условия для снижения цен на автомобили
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Отечественные машины пока по карману не всем жителям страны. В профильном ведомстве назвали главные условия, которые помогут сделать автомобили доступнее.

Легковые машины российского производства сейчас доступны не всем желающим из-за высокой цены. Для ее снижения требуется реализация двух условий, сообщает телеканал "360".

Ситуация на авторынке поменяется, если уменьшатся затраты производителей на логистику. В это же время не менее важно исключить рост ключевой ставки, которую приходится поднимать для стабилизации экономической ситуации в стране. "Царьград" пишет, что компании не могут работать себе в убыток. Если цена не будет конкурентной на рынке, то производство очень быстро может обанкротиться.

Интернет-издание "Подмосковье – сегодня" напоминает, что продолжает дорожать все, что связано с автомобилями. Например, увеличена стоимость прохождения техосмотра. В первую очередь рост цен коснется коммерческого и пассажирского транспорта. Не исключено, что это может повлиять и на динамику стоимости проездных билетов.

27 декабря 2023, 08:44
Ключи от автомобиля. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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