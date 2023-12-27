Озвучены два условия для снижения цен на автомобили

Отечественные машины пока по карману не всем жителям страны. В профильном ведомстве назвали главные условия, которые помогут сделать автомобили доступнее.

Легковые машины российского производства сейчас доступны не всем желающим из-за высокой цены. Для ее снижения требуется реализация двух условий, сообщает телеканал "360".

Ситуация на авторынке поменяется, если уменьшатся затраты производителей на логистику. В это же время не менее важно исключить рост ключевой ставки, которую приходится поднимать для стабилизации экономической ситуации в стране. "Царьград" пишет, что компании не могут работать себе в убыток. Если цена не будет конкурентной на рынке, то производство очень быстро может обанкротиться.

Интернет-издание "Подмосковье – сегодня" напоминает, что продолжает дорожать все, что связано с автомобилями. Например, увеличена стоимость прохождения техосмотра. В первую очередь рост цен коснется коммерческого и пассажирского транспорта. Не исключено, что это может повлиять и на динамику стоимости проездных билетов.