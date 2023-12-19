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Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком

Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком
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Масштабные праздничные гуляния не всегда заканчиваются хорошо. Юристы рассказали, как быть при повреждении салютами машины

Запуск пиротехники запрещен рядом с жилыми домами и важными объектами инфраструктуры. К сожалению, многие граждане пренебрегают правилами безопасности. Печальным итогом становится повреждение автомобилей, фасадов домов и даже веселящихся людей. Телеканал "360" напоминает, что каждый способен пресечь подобное правонарушение, сообщив о приготовлении запуска салютов в несанкционированном месте по номеру 112.

Если часть фейерверка попала в окно, на балкон или в автомобиль, то следует вызывать наряд полиции для оформления происшествия. Чаще всего подобные деяния, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", квалифицируются как причинение вреда здоровью или же порча имущества. если есть возможность, то необходимо зафиксировать факт запуска праздничного салюта и лица потенциальных нарушителей на видео. Позже эта запись поможет идентифицировать вероятных преступников.

Специалисты по организации праздников предлагают заранее определиться с процессом запуска фейерверков. Лучше всего назначить ответственное лицо, которое в новогодний вечер не будет употреблять алкоголь и сможет безопасно устроить пиротехническое шоу для гостей, поясняет RT.

Напомним, фейерверки запрещено запускать в закрытых помещениях, с крыш домов, на спортивных площадках, во дворах жилых домов, на территории школ и детских садов. Обычно местная администрация заранее публикует список площадок, на которых можно устраивать салюты.

19 декабря 2023, 08:12
Фейерверк. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/www.globallookpress.com
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