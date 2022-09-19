"Повышает риск аварии": названа роковая ошибка автовладельцев

Порой страх угодить в ДТП инициирует действия, которые только способствуют возникновению аварии. Невролог Павел Хорошев рассказал, что сонные водители совершают роковую ошибку, употребляя энергетики. Врач строго-настрого запретил автовладельцам пить их накануне вождения, пишет URA.RU.

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Влияние энергетиков на человека за рулем негативно. Выпивая банку-другую, у водителя начинаются проблемы, как передает ОСН. Первое время организм будет возбужден, вероятно неадекватное поведение на проезжей части. Чуть позже автомобилист под влиянием напитка может быть склонен к критическому набору скорости, а также "резким маневрам, что повышает риск аварии".